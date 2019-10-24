www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП933378
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион на повышение цены, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО «ЭТП ГПБ», на право заключения договора купли-продажи имущества (квартиры и помещения в городе Кисловодск) OOО "Газпром добыча Ямбург".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
22.09.2019 01:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Почтовый адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Контактный телефон
+7 911 152-01-00
Факс
+7 911 152-01-00
Адрес электронной почты
rappp2001@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Потемин Илья Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
3х-комнатная квартира № 48 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 65,8 кв.м.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.10.2019 16:00 GMT +324.10.2019 16:0024.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933378Дата и время окончания срока приема заявок 3х-комнатная квартира № 48 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 65,8 кв.м.Новый Уренгой
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.10.2019 18:0024.10.2019 18:0024.10.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП933378Дата окончания срока рассмотрения заявок 3х-комнатная квартира № 48 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 65,8 кв.м.Новый Уренгой
Дата и время проведения
25.10.2019 12:0025.10.2019 12:0025.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП933378Дата и время проведения 3х-комнатная квартира № 48 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 65,8 кв.м.Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
25.10.2019 19:0025.10.2019 19:0025.10.2019 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933378Подведение итогов не позднее 3х-комнатная квартира № 48 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 65,8 кв.м.Новый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
3х-комнатная квартира № 48 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 65,8 кв.м.
Начальная цена
2 114 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Заказчики
Адрес местонахождения
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
41.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
3х-комнатная квартира № 49 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 69,1 кв.м
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.10.2019 16:00 GMT +324.10.2019 16:0024.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933378Дата и время окончания срока приема заявок 3х-комнатная квартира № 49 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 69,1 кв.мНовый Уренгой
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.10.2019 18:0024.10.2019 18:0024.10.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП933378Дата окончания срока рассмотрения заявок 3х-комнатная квартира № 49 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 69,1 кв.мНовый Уренгой
Дата и время проведения
25.10.2019 12:0025.10.2019 12:0025.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП933378Дата и время проведения 3х-комнатная квартира № 49 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 69,1 кв.мНовый Уренгой
Подведение итогов не позднее
25.10.2019 19:0025.10.2019 19:0025.10.2019 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933378Подведение итогов не позднее 3х-комнатная квартира № 49 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 69,1 кв.мНовый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
3х-комнатная квартира № 49 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 69,1 кв.м
Начальная цена
2 216 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Заказчики
Адрес местонахождения
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
41.20.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
3х-комнатная квартира № 56 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 66,9 кв.м
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.10.2019 16:00 GMT +324.10.2019 16:0024.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933378Дата и время окончания срока приема заявок 3х-комнатная квартира № 56 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 66,9 кв.мНовый Уренгой
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.10.2019 18:0024.10.2019 18:0024.10.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП933378Дата окончания срока рассмотрения заявок 3х-комнатная квартира № 56 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 66,9 кв.мНовый Уренгой
Дата и время проведения
25.10.2019 12:0025.10.2019 12:0025.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП933378Дата и время проведения 3х-комнатная квартира № 56 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 66,9 кв.мНовый Уренгой
Подведение итогов не позднее
25.10.2019 19:0025.10.2019 19:0025.10.2019 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933378Подведение итогов не позднее 3х-комнатная квартира № 56 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 66,9 кв.мНовый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
3х-комнатная квартира № 56 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 66,9 кв.м
Начальная цена
2 318 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Заказчики
Адрес местонахождения
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
41.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
2х-комнатная квартира № 58 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 48,8 кв.м
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.10.2019 16:00 GMT +324.10.2019 16:0024.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933378Дата и время окончания срока приема заявок 2х-комнатная квартира № 58 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 48,8 кв.мНовый Уренгой
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.10.2019 18:0024.10.2019 18:0024.10.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП933378Дата окончания срока рассмотрения заявок 2х-комнатная квартира № 58 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 48,8 кв.мНовый Уренгой
Дата и время проведения
25.10.2019 12:0025.10.2019 12:0025.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП933378Дата и время проведения 2х-комнатная квартира № 58 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 48,8 кв.мНовый Уренгой
Подведение итогов не позднее
25.10.2019 19:0025.10.2019 19:0025.10.2019 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933378Подведение итогов не позднее 2х-комнатная квартира № 58 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 48,8 кв.мНовый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
2х-комнатная квартира № 58 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 48,8 кв.м
Начальная цена
1 737 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Заказчики
Адрес местонахождения
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
41.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
3х-комнатная квартира № 59 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 67,4 кв.м
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.10.2019 16:00 GMT +324.10.2019 16:0024.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933378Дата и время окончания срока приема заявок 3х-комнатная квартира № 59 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 67,4 кв.мНовый Уренгой
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.10.2019 18:0024.10.2019 18:0024.10.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП933378Дата окончания срока рассмотрения заявок 3х-комнатная квартира № 59 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 67,4 кв.мНовый Уренгой
Дата и время проведения
25.10.2019 12:0025.10.2019 12:0025.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП933378Дата и время проведения 3х-комнатная квартира № 59 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 67,4 кв.мНовый Уренгой
Подведение итогов не позднее
25.10.2019 19:0025.10.2019 19:0025.10.2019 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933378Подведение итогов не позднее 3х-комнатная квартира № 59 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 67,4 кв.мНовый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
3х-комнатная квартира № 59 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 67,4 кв.м
Начальная цена
2 264 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Заказчики
Адрес местонахождения
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
41.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
1-комнатная квартира № 60 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 35,7 кв.м
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.10.2019 16:00 GMT +324.10.2019 16:0024.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933378Дата и время окончания срока приема заявок 1-комнатная квартира № 60 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 35,7 кв.мНовый Уренгой
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.10.2019 18:0024.10.2019 18:0024.10.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП933378Дата окончания срока рассмотрения заявок 1-комнатная квартира № 60 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 35,7 кв.мНовый Уренгой
Дата и время проведения
25.10.2019 12:0025.10.2019 12:0025.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП933378Дата и время проведения 1-комнатная квартира № 60 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 35,7 кв.мНовый Уренгой
Подведение итогов не позднее
25.10.2019 19:0025.10.2019 19:0025.10.2019 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933378Подведение итогов не позднее 1-комнатная квартира № 60 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 35,7 кв.мНовый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
1-комнатная квартира № 60 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 35,7 кв.м
Начальная цена
1 263 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Заказчики
Адрес местонахождения
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
41.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
2х-комнатная квартира № 61 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 49,8 кв.м
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.10.2019 16:00 GMT +324.10.2019 16:0024.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933378Дата и время окончания срока приема заявок 2х-комнатная квартира № 61 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 49,8 кв.мНовый Уренгой
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.10.2019 18:0024.10.2019 18:0024.10.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП933378Дата окончания срока рассмотрения заявок 2х-комнатная квартира № 61 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 49,8 кв.мНовый Уренгой
Дата и время проведения
25.10.2019 12:0025.10.2019 12:0025.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП933378Дата и время проведения 2х-комнатная квартира № 61 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 49,8 кв.мНовый Уренгой
Подведение итогов не позднее
25.10.2019 19:0025.10.2019 19:0025.10.2019 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933378Подведение итогов не позднее 2х-комнатная квартира № 61 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 49,8 кв.мНовый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
2х-комнатная квартира № 61 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 49,8 кв.м
Начальная цена
1 679 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Заказчики
Адрес местонахождения
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
41.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Помещение встроенное в жилом доме г. Кисловодск, ул. Белинского дом 14 (цокольный этаж), площадью 86,8 кв.м
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.10.2019 16:00 GMT +324.10.2019 16:0024.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933378Дата и время окончания срока приема заявок Помещение встроенное в жилом доме г. Кисловодск, ул. Белинского дом 14 (цокольный этаж), площадью 86,8 кв.мНовый Уренгой
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.10.2019 18:0024.10.2019 18:0024.10.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП933378Дата окончания срока рассмотрения заявок Помещение встроенное в жилом доме г. Кисловодск, ул. Белинского дом 14 (цокольный этаж), площадью 86,8 кв.мНовый Уренгой
Дата и время проведения
25.10.2019 12:0025.10.2019 12:0025.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП933378Дата и время проведения Помещение встроенное в жилом доме г. Кисловодск, ул. Белинского дом 14 (цокольный этаж), площадью 86,8 кв.мНовый Уренгой
Подведение итогов не позднее
25.10.2019 19:0025.10.2019 19:0025.10.2019 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933378Подведение итогов не позднее Помещение встроенное в жилом доме г. Кисловодск, ул. Белинского дом 14 (цокольный этаж), площадью 86,8 кв.мНовый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Помещение встроенное в жилом доме г. Кисловодск, ул. Белинского дом 14 (цокольный этаж), площадью 86,8 кв.м
Начальная цена
1 520 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Заказчики
Адрес местонахождения
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
41.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.