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    Главная / Торги / Открытый аукцион на повышение цены, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО «ЭТП ГПБ», на право заключения договора купли-продажи имущества (квартиры и помещения в городе Кисловодск) OOО "Газпром добыча Ямбург".

    Открытый аукцион на повышение цены, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО «ЭТП ГПБ», на право заключения договора купли-продажи имущества (квартиры и помещения в городе Кисловодск) OOО "Газпром добыча Ямбург".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.10.2019 16:0024.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933378Дата и время окончания срока приема заявок 2х-комнатная квартира № 61 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 49,8 кв.мНовый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933378

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион на повышение цены, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО «ЭТП ГПБ», на право заключения договора купли-продажи имущества (квартиры и помещения в городе Кисловодск) OOО "Газпром добыча Ямбург".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.09.2019 01:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
    Все закупки и тендеры ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Почтовый адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Факс

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    рис, лом

    Список лотов

    Лот 1

    3х-комнатная квартира № 48 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 65,8 кв.м.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.10.2019 16:00 GMT +324.10.2019 16:0024.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933378Дата и время окончания срока приема заявок 3х-комнатная квартира № 48 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 65,8 кв.м.Новый Уренгой

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.10.2019 18:0024.10.2019 18:0024.10.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП933378Дата окончания срока рассмотрения заявок 3х-комнатная квартира № 48 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 65,8 кв.м.Новый Уренгой

    Дата и время проведения

    25.10.2019 12:0025.10.2019 12:0025.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП933378Дата и время проведения 3х-комнатная квартира № 48 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 65,8 кв.м.Новый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    25.10.2019 19:0025.10.2019 19:0025.10.2019 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933378Подведение итогов не позднее 3х-комнатная квартира № 48 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 65,8 кв.м.Новый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.10.201925.10.2019 19:0025.10.2019 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933378Подведение итогов не позднее 3х-комнатная квартира № 48 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 65,8 кв.м.Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    3х-комнатная квартира № 48 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 65,8 кв.м.

    Начальная цена

    2 114 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями извещения
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПОЛЯРИС
    Все закупки и тендеры ПОЛЯРИС

    Адрес местонахождения

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Классификатор ОКПД2

    41.20.1

    Здания жилые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "3х-комнатная квартира № 48 ул. Белинского 14"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    3х-комнатная квартира № 49 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 69,1 кв.м

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.10.2019 16:00 GMT +324.10.2019 16:0024.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933378Дата и время окончания срока приема заявок 3х-комнатная квартира № 49 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 69,1 кв.мНовый Уренгой

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.10.2019 18:0024.10.2019 18:0024.10.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП933378Дата окончания срока рассмотрения заявок 3х-комнатная квартира № 49 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 69,1 кв.мНовый Уренгой

    Дата и время проведения

    25.10.2019 12:0025.10.2019 12:0025.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП933378Дата и время проведения 3х-комнатная квартира № 49 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 69,1 кв.мНовый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    25.10.2019 19:0025.10.2019 19:0025.10.2019 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933378Подведение итогов не позднее 3х-комнатная квартира № 49 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 69,1 кв.мНовый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.10.201925.10.2019 19:0025.10.2019 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933378Подведение итогов не позднее 3х-комнатная квартира № 49 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 69,1 кв.мНовый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    3х-комнатная квартира № 49 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 69,1 кв.м

    Начальная цена

    2 216 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями извещения
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПОЛЯРИС
    Все закупки и тендеры ПОЛЯРИС

    Адрес местонахождения

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Классификатор ОКПД2

    41.20.10

    Здания жилые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "3х-комнатная квартира № 49 ул. Белинского 14"

    Кол-во: 1

    Лот 3

    3х-комнатная квартира № 56 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 66,9 кв.м

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.10.2019 16:00 GMT +324.10.2019 16:0024.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933378Дата и время окончания срока приема заявок 3х-комнатная квартира № 56 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 66,9 кв.мНовый Уренгой

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.10.2019 18:0024.10.2019 18:0024.10.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП933378Дата окончания срока рассмотрения заявок 3х-комнатная квартира № 56 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 66,9 кв.мНовый Уренгой

    Дата и время проведения

    25.10.2019 12:0025.10.2019 12:0025.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП933378Дата и время проведения 3х-комнатная квартира № 56 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 66,9 кв.мНовый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    25.10.2019 19:0025.10.2019 19:0025.10.2019 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933378Подведение итогов не позднее 3х-комнатная квартира № 56 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 66,9 кв.мНовый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.10.201925.10.2019 19:0025.10.2019 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933378Подведение итогов не позднее 3х-комнатная квартира № 56 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 66,9 кв.мНовый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    3х-комнатная квартира № 56 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 66,9 кв.м

    Начальная цена

    2 318 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями извещения
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПОЛЯРИС
    Все закупки и тендеры ПОЛЯРИС

    Адрес местонахождения

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Классификатор ОКПД2

    41.20.1

    Здания жилые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "3х-комнатная квартира № 56 ул. Белинского 14"

    Кол-во: 1

    Лот 4

    2х-комнатная квартира № 58 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 48,8 кв.м

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.10.2019 16:00 GMT +324.10.2019 16:0024.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933378Дата и время окончания срока приема заявок 2х-комнатная квартира № 58 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 48,8 кв.мНовый Уренгой

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.10.2019 18:0024.10.2019 18:0024.10.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП933378Дата окончания срока рассмотрения заявок 2х-комнатная квартира № 58 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 48,8 кв.мНовый Уренгой

    Дата и время проведения

    25.10.2019 12:0025.10.2019 12:0025.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП933378Дата и время проведения 2х-комнатная квартира № 58 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 48,8 кв.мНовый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    25.10.2019 19:0025.10.2019 19:0025.10.2019 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933378Подведение итогов не позднее 2х-комнатная квартира № 58 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 48,8 кв.мНовый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.10.201925.10.2019 19:0025.10.2019 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933378Подведение итогов не позднее 2х-комнатная квартира № 58 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 48,8 кв.мНовый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    2х-комнатная квартира № 58 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 48,8 кв.м

    Начальная цена

    1 737 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями извещения
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПОЛЯРИС
    Все закупки и тендеры ПОЛЯРИС

    Адрес местонахождения

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Классификатор ОКПД2

    41.20.1

    Здания жилые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "2х-комнатная квартира № 58 ул. Белинского 14"

    Кол-во: 1

    Лот 5

    3х-комнатная квартира № 59 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 67,4 кв.м

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.10.2019 16:00 GMT +324.10.2019 16:0024.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933378Дата и время окончания срока приема заявок 3х-комнатная квартира № 59 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 67,4 кв.мНовый Уренгой

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.10.2019 18:0024.10.2019 18:0024.10.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП933378Дата окончания срока рассмотрения заявок 3х-комнатная квартира № 59 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 67,4 кв.мНовый Уренгой

    Дата и время проведения

    25.10.2019 12:0025.10.2019 12:0025.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП933378Дата и время проведения 3х-комнатная квартира № 59 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 67,4 кв.мНовый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    25.10.2019 19:0025.10.2019 19:0025.10.2019 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933378Подведение итогов не позднее 3х-комнатная квартира № 59 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 67,4 кв.мНовый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.10.201925.10.2019 19:0025.10.2019 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933378Подведение итогов не позднее 3х-комнатная квартира № 59 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 67,4 кв.мНовый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    3х-комнатная квартира № 59 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 67,4 кв.м

    Начальная цена

    2 264 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями извещения
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПОЛЯРИС
    Все закупки и тендеры ПОЛЯРИС

    Адрес местонахождения

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Классификатор ОКПД2

    41.20.1

    Здания жилые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "3х-комнатная квартира № 59 ул. Белинского 14"

    Кол-во: 1

    Лот 6

    1-комнатная квартира № 60 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 35,7 кв.м

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.10.2019 16:00 GMT +324.10.2019 16:0024.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933378Дата и время окончания срока приема заявок 1-комнатная квартира № 60 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 35,7 кв.мНовый Уренгой

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.10.2019 18:0024.10.2019 18:0024.10.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП933378Дата окончания срока рассмотрения заявок 1-комнатная квартира № 60 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 35,7 кв.мНовый Уренгой

    Дата и время проведения

    25.10.2019 12:0025.10.2019 12:0025.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП933378Дата и время проведения 1-комнатная квартира № 60 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 35,7 кв.мНовый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    25.10.2019 19:0025.10.2019 19:0025.10.2019 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933378Подведение итогов не позднее 1-комнатная квартира № 60 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 35,7 кв.мНовый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.10.201925.10.2019 19:0025.10.2019 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933378Подведение итогов не позднее 1-комнатная квартира № 60 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 35,7 кв.мНовый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    1-комнатная квартира № 60 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 35,7 кв.м

    Начальная цена

    1 263 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями извещения
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПОЛЯРИС
    Все закупки и тендеры ПОЛЯРИС

    Адрес местонахождения

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Классификатор ОКПД2

    41.20.1

    Здания жилые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "1-комнатная квартира № 60 ул. Белинского 14"

    Кол-во: 1

    Лот 7

    2х-комнатная квартира № 61 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 49,8 кв.м

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.10.2019 16:00 GMT +324.10.2019 16:0024.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933378Дата и время окончания срока приема заявок 2х-комнатная квартира № 61 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 49,8 кв.мНовый Уренгой

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.10.2019 18:0024.10.2019 18:0024.10.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП933378Дата окончания срока рассмотрения заявок 2х-комнатная квартира № 61 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 49,8 кв.мНовый Уренгой

    Дата и время проведения

    25.10.2019 12:0025.10.2019 12:0025.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП933378Дата и время проведения 2х-комнатная квартира № 61 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 49,8 кв.мНовый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    25.10.2019 19:0025.10.2019 19:0025.10.2019 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933378Подведение итогов не позднее 2х-комнатная квартира № 61 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 49,8 кв.мНовый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.10.201925.10.2019 19:0025.10.2019 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933378Подведение итогов не позднее 2х-комнатная квартира № 61 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 49,8 кв.мНовый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    2х-комнатная квартира № 61 ул. Белинского 14, Кисловодск, площадью 49,8 кв.м

    Начальная цена

    1 679 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями извещения
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПОЛЯРИС
    Все закупки и тендеры ПОЛЯРИС

    Адрес местонахождения

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Классификатор ОКПД2

    41.20.1

    Здания жилые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "2х-комнатная квартира № 61 ул. Белинского 14"

    Кол-во: 1

    Лот 8

    Помещение встроенное в жилом доме г. Кисловодск, ул. Белинского дом 14 (цокольный этаж), площадью 86,8 кв.м

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.10.2019 16:00 GMT +324.10.2019 16:0024.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933378Дата и время окончания срока приема заявок Помещение встроенное в жилом доме г. Кисловодск, ул. Белинского дом 14 (цокольный этаж), площадью 86,8 кв.мНовый Уренгой

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.10.2019 18:0024.10.2019 18:0024.10.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП933378Дата окончания срока рассмотрения заявок Помещение встроенное в жилом доме г. Кисловодск, ул. Белинского дом 14 (цокольный этаж), площадью 86,8 кв.мНовый Уренгой

    Дата и время проведения

    25.10.2019 12:0025.10.2019 12:0025.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП933378Дата и время проведения Помещение встроенное в жилом доме г. Кисловодск, ул. Белинского дом 14 (цокольный этаж), площадью 86,8 кв.мНовый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    25.10.2019 19:0025.10.2019 19:0025.10.2019 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933378Подведение итогов не позднее Помещение встроенное в жилом доме г. Кисловодск, ул. Белинского дом 14 (цокольный этаж), площадью 86,8 кв.мНовый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.10.201925.10.2019 19:0025.10.2019 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933378Подведение итогов не позднее Помещение встроенное в жилом доме г. Кисловодск, ул. Белинского дом 14 (цокольный этаж), площадью 86,8 кв.мНовый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Помещение встроенное в жилом доме г. Кисловодск, ул. Белинского дом 14 (цокольный этаж), площадью 86,8 кв.м

    Начальная цена

    1 520 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями извещения
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПОЛЯРИС
    Все закупки и тендеры ПОЛЯРИС

    Адрес местонахождения

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Классификатор ОКПД2

    41.20.1

    Здания жилые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Помещение встроенное в жилом доме г. Кисловодск, ул. Белинского дом 14 (цокольный этаж)"

    Кол-во: 1

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    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    6 535 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ярославская область
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 09:25
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
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