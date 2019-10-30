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    Главная / Торги / Открытые торги в форме публичного предложения, проводимые по комбинированной схеме на электронной торговой площадке, на право заключения договора купли-продажи Имущества ООО "Газпром добыча Ямбург" - КК-12.5 подкрановые пути Краны козловые гр/по (Лот 9)

    Открытые торги в форме публичного предложения, проводимые по комбинированной схеме на электронной торговой площадке, на право заключения договора купли-продажи Имущества ООО "Газпром добыча Ямбург" - КК-12.5 подкрановые пути Краны козловые гр/по (Лот 9)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.10.2019 16:0030.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933373Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 9 - КК-12.5 подкрановые пути Краны козловые гр/по, инвентарный №15000273, гаражный №3032, год выпуска 1994, местонахождение - п. Ямбург, ЯНАО.Новый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933373

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытые торги в форме публичного предложения, проводимые по комбинированной схеме на электронной торговой площадке, на право заключения договора купли-продажи Имущества ООО "Газпром добыча Ямбург" - КК-12.5 подкрановые пути Краны козловые гр/по (Лот 9)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Публичное предложение

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.09.2019 00:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Изменение срока подачи заявок

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
    Все закупки и тендеры ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Почтовый адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Факс

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    рис, кран

    Список лотов

    Лот 1

    Лот № 9 - КК-12.5 подкрановые пути Краны козловые гр/по, инвентарный №15000273, гаражный №3032, год выпуска 1994, местонахождение - п. Ямбург, ЯНАО.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933373Подведение итогов не позднее Лот № 9 - КК-12.5 подкрановые пути Краны козловые гр/по, инвентарный №15000273, гаражный №3032, год выпуска 1994, местонахождение - п. Ямбург, ЯНАО.Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот № 9 - КК-12.5 подкрановые пути Краны козловые гр/по, инвентарный №15000273, гаражный №3032, год выпуска 1994, местонахождение - п. Ямбург, ЯНАО.

    Начальная цена

    424 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПОЛЯРИС
    Все закупки и тендеры ПОЛЯРИС

    Адрес местонахождения

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Классификатор ОКПД2

    29.10.4

    Средства автотранспортные грузовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КК-12.5 подкрановые пути Краны козловые гр/по"

    Кол-во: 1

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