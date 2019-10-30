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Номер извещения
ГП933372
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытые торги в форме публичного предложения, проводимые по комбинированной схеме на электронной торговой площадке, на право заключения договора купли-продажи Имущества ООО "Газпром добыча Ямбург" - ГАЗ-3110 Легковой (Лот 8)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Публичное предложение
Способ реализации
Дата публикации
22.09.2019 00:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Почтовый адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Контактный телефон
+7 911 152-01-00
Факс
+7 911 152-01-00
Адрес электронной почты
rappp2001@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Потемин Илья Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Лот № 8 - ГАЗ-3110 Легковой, инвентарный №15000776, гаражный №6049, год выпуска 2002, местонахождение - г. Новый Уренгой, ЯНАО.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 8 - ГАЗ-3110 Легковой, инвентарный №15000776, гаражный №6049, год выпуска 2002, местонахождение - г. Новый Уренгой, ЯНАО.
Начальная цена
81 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
29.10.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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