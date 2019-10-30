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Номер извещения
ГП933366
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытые торги в форме аукциона на повышение, проводимые в электронной форме на ООО «ЭТП ГПБ», на право заключения договора купли-продажи Имущества ООО "Газпром добыча Ямбург" - спецтехника и автотранспорт.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион
Способ реализации
Дата публикации
22.09.2019 00:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Почтовый адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Контактный телефон
+7 911 152-01-00
Факс
+7 911 152-01-00
Адрес электронной почты
rappp2001@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Потемин Илья Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Лот № 3 - BOMBARDIER QUEST XT 650 4X4 Квадроцикл, инвентарный №1943, гаражный №1943, год выпуска 2003, местонахождение - Новый Уренгой, ЯНАО.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 3 - BOMBARDIER QUEST XT 650 4X4 Квадроцикл, инвентарный №1943, гаражный №1943, год выпуска 2003, местонахождение - Новый Уренгой, ЯНАО.
Начальная цена
96 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Заказчики
Адрес местонахождения
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
29.10.52.130
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Лот № 7 - Легковой TOYOTA LAND CRUISER 100, инвентарный №110000079835, гаражный №6121, год выпуска 2006, местонахождение - Новый Уренгой, ЯНАО.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 7 - Легковой TOYOTA LAND CRUISER 100, инвентарный №110000079835, гаражный №6121, год выпуска 2006, местонахождение - Новый Уренгой, ЯНАО.
Начальная цена
452 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
45 240,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Заказчики
Адрес местонахождения
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Лот № 13 - ДС181-02 Асфальтоукладчик, инвентарный №25000201, гаражный №2407, год выпуска 2000, местонахождение - п. Ямбург, ЯНАО.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 13 - ДС181-02 Асфальтоукладчик, инвентарный №25000201, гаражный №2407, год выпуска 2000, местонахождение - п. Ямбург, ЯНАО.
Начальная цена
159 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Заказчики
Адрес местонахождения
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Лот № 14 - Т10МБ.0122-0 Установка буровая МБШ-425, инвентарный №65001007, гаражный №3150, год выпуска 2003, местонахождение - п. Ямбург, ЯНАО.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 14 - Т10МБ.0122-0 Установка буровая МБШ-425, инвентарный №65001007, гаражный №3150, год выпуска 2003, местонахождение - п. Ямбург, ЯНАО.
Начальная цена
637 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Заказчики
Адрес местонахождения
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
30.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Лот № 15 - Т10МБ.0122-0 Трактор с буровой уст. МБШ-425, инвентарный №65000311, гаражный №3155, год выпуска 2003, местонахождение - п. Ямбург, ЯНАО.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 15 - Т10МБ.0122-0 Трактор с буровой уст. МБШ-425, инвентарный №65000311, гаражный №3155, год выпуска 2003, местонахождение - п. Ямбург, ЯНАО.
Начальная цена
637 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Заказчики
Адрес местонахождения
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
30.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Лот № 17 - ПП1307 А/полуприцеп, инвентарный №65000311, гаражный №3155, год выпуска 1996, местонахождение - п. Новозаполярный, ЯНАО.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 17 - ПП1307 А/полуприцеп, инвентарный №65000311, гаражный №3155, год выпуска 1996, местонахождение - п. Новозаполярный, ЯНАО.
Начальная цена
48 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Заказчики
Адрес местонахождения
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Лот № 18 - ГАЗ-22177 АВТОБУС, инвентарный №110000051738, гаражный №6125, год выпуска 2006, местонахождение - п. Ямбург, ЯНАО.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 18 - ГАЗ-22177 АВТОБУС, инвентарный №110000051738, гаражный №6125, год выпуска 2006, местонахождение - п. Ямбург, ЯНАО.
Начальная цена
111 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Заказчики
Адрес местонахождения
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
29.10.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Лот № 19 - УPАЛ-4320-1112-10 ЛВ8Б01 ПРМ, инвентарный №15001253, гаражный №9133, год выпуска 2001, местонахождение - п. Новозаполярный, ЯНАО.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 19 - УPАЛ-4320-1112-10 ЛВ8Б01 ПРМ, инвентарный №15001253, гаражный №9133, год выпуска 2001, местонахождение - п. Новозаполярный, ЯНАО.
Начальная цена
313 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Заказчики
Адрес местонахождения
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
29.10.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Лот № 20 - УРАЛ-5668-0000010-04 Автотопливозаправщик, инвентарный №15001325, гаражный №4444, год выпуска 2003, местонахождение - п. Ямбург, ЯНАО.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 20 - УРАЛ-5668-0000010-04 Автотопливозаправщик, инвентарный №15001325, гаражный №4444, год выпуска 2003, местонахождение - п. Ямбург, ЯНАО.
Начальная цена
255 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Заказчики
Адрес местонахождения
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
29.10.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Лот № 21 - УРАЛ-43203 ПАРМ специальный, инвентарный №15001276, гаражный №9304, год выпуска 1996, местонахождение - п. Новозаполярный, ЯНАО.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 21 - УРАЛ-43203 ПАРМ специальный, инвентарный №15001276, гаражный №9304, год выпуска 1996, местонахождение - п. Новозаполярный, ЯНАО.
Начальная цена
236 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Заказчики
Адрес местонахождения
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
29.10.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Лот № 22 - 5834(АЦ-40(5557)002-ПС) Автомобиль пожарный, инвентарный №15001398, гаражный №9158, год выпуска 2002, местонахождение - п. Новозаполярный, ЯНАО.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 22 - 5834(АЦ-40(5557)002-ПС) Автомобиль пожарный, инвентарный №15001398, гаражный №9158, год выпуска 2002, местонахождение - п. Новозаполярный, ЯНАО.
Начальная цена
514 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Заказчики
Адрес местонахождения
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
29.10.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Лот № 23 - УРАЛ-32551-0010 Автобус специальный, инвентарный №15001398, гаражный №9158, год выпуска 2002, местонахождение - п. Новозаполярный, ЯНАО.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 23 - УРАЛ-32551-0010 Автобус специальный, инвентарный №15001398, гаражный №9158, год выпуска 2002, местонахождение - п. Новозаполярный, ЯНАО.
Начальная цена
153 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Заказчики
Адрес местонахождения
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
29.10.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Лот № 24 - УРАЛ-32551-0010 Автобус специальный, инвентарный №15001392, гаражный №9125, год выпуска 2000, местонахождение - п. Новозаполярный, ЯНАО.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 24 - УРАЛ-32551-0010 Автобус специальный, инвентарный №15001392, гаражный №9125, год выпуска 2000, местонахождение - п. Новозаполярный, ЯНАО.
Начальная цена
357 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Заказчики
Адрес местонахождения
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
29.10.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Лот № 25 - УРАЛ-32551-0010 Автобус специальный, инвентарный №15001078, гаражный №9124, год выпуска 2000, местонахождение - п. Новозаполярный, ЯНАО.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 25 - УРАЛ-32551-0010 Автобус специальный, инвентарный №15001078, гаражный №9124, год выпуска 2000, местонахождение - п. Новозаполярный, ЯНАО.
Начальная цена
153 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Заказчики
Адрес местонахождения
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
29.10.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Лот № 26 - УРАЛ-555710 АТЗ7.5 Спец. заправщик, инвентарный №15001047, гаражный №8311, год выпуска 1996, местонахождение - п. Новозаполярный, ЯНАО.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 26 - УРАЛ-555710 АТЗ7.5 Спец. заправщик, инвентарный №15001047, гаражный №8311, год выпуска 1996, местонахождение - п. Новозаполярный, ЯНАО.
Начальная цена
200 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Заказчики
Адрес местонахождения
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
29.10.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Лот № 27 - УРАЛ-32551-0010-41 Автобус специальный, инвентарный №15000500, гаражный №1051, год выпуска 2003, местонахождение - п. Ямбург, ЯНАО.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 27 - УРАЛ-32551-0010-41 Автобус специальный, инвентарный №15000500, гаражный №1051, год выпуска 2003, местонахождение - п. Ямбург, ЯНАО.
Начальная цена
255 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Заказчики
Адрес местонахождения
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
29.10.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Лот № 28 - Фургон изотермический 3035ВЕ, инвентарный №110000081822, гаражный №6147, год выпуска 2009, местонахождение - п. Ямбург, ЯНАО.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 28 - Фургон изотермический 3035ВЕ, инвентарный №110000081822, гаражный №6147, год выпуска 2009, местонахождение - п. Ямбург, ЯНАО.
Начальная цена
184 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Заказчики
Адрес местонахождения
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Лот № 29 - Снегоочиститель Шнекороторный ДЭ 226, инвентарный №110000081822, гаражный №6147, год выпуска 1987, местонахождение - п. Ямбург, ЯНАО.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 29 - Снегоочиститель Шнекороторный ДЭ 226, инвентарный №110000081822, гаражный №6147, год выпуска 1987, местонахождение - п. Ямбург, ЯНАО.
Начальная цена
339 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Заказчики
Адрес местонахождения
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
29.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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