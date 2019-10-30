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    Главная / Торги / Открытые торги в форме аукциона на повышение, проводимые в электронной форме на ООО «ЭТП ГПБ», на право заключения договора купли-продажи Имущества ООО "Газпром добыча Ямбург" - спецтехника и автотранспорт.

    Открытые торги в форме аукциона на повышение, проводимые в электронной форме на ООО «ЭТП ГПБ», на право заключения договора купли-продажи Имущества ООО "Газпром добыча Ямбург" - спецтехника и автотранспорт.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.10.2019 16:0030.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933366Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 15 - Т10МБ.0122-0 Трактор с буровой уст. МБШ-425, инвентарный №65000311, гаражный №3155, год выпуска 2003, местонахождение - п. Ямбург, ЯНАО.Новый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933366

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытые торги в форме аукциона на повышение, проводимые в электронной форме на ООО «ЭТП ГПБ», на право заключения договора купли-продажи Имущества ООО "Газпром добыча Ямбург" - спецтехника и автотранспорт.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.09.2019 00:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Изменение срока подачи заявок

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
    Все закупки и тендеры ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Почтовый адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Факс

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    рис, транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Лот № 3 - BOMBARDIER QUEST XT 650 4X4 Квадроцикл, инвентарный №1943, гаражный №1943, год выпуска 2003, местонахождение - Новый Уренгой, ЯНАО.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933366Подведение итогов не позднее Лот № 3 - BOMBARDIER QUEST XT 650 4X4 Квадроцикл, инвентарный №1943, гаражный №1943, год выпуска 2003, местонахождение - Новый Уренгой, ЯНАО.Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот № 3 - BOMBARDIER QUEST XT 650 4X4 Квадроцикл, инвентарный №1943, гаражный №1943, год выпуска 2003, местонахождение - Новый Уренгой, ЯНАО.

    Начальная цена

    96 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПОЛЯРИС
    Все закупки и тендеры ПОЛЯРИС

    Адрес местонахождения

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Классификатор ОКПД2

    29.10.52.130

    Квадроциклы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "BOMBARDIER QUEST XT 650 4X4 Квадроцикл"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Лот № 7 - Легковой TOYOTA LAND CRUISER 100, инвентарный №110000079835, гаражный №6121, год выпуска 2006, местонахождение - Новый Уренгой, ЯНАО.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933366Подведение итогов не позднее Лот № 7 - Легковой TOYOTA LAND CRUISER 100, инвентарный №110000079835, гаражный №6121, год выпуска 2006, местонахождение - Новый Уренгой, ЯНАО.Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот № 7 - Легковой TOYOTA LAND CRUISER 100, инвентарный №110000079835, гаражный №6121, год выпуска 2006, местонахождение - Новый Уренгой, ЯНАО.

    Начальная цена

    452 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    45 240,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    45 240,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПОЛЯРИС
    Все закупки и тендеры ПОЛЯРИС

    Адрес местонахождения

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Легковой TOYOTA LAND CRUISER 100"

    Кол-во: 1

    Лот 3

    Лот № 13 - ДС181-02 Асфальтоукладчик, инвентарный №25000201, гаражный №2407, год выпуска 2000, местонахождение - п. Ямбург, ЯНАО.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933366Подведение итогов не позднее Лот № 13 - ДС181-02 Асфальтоукладчик, инвентарный №25000201, гаражный №2407, год выпуска 2000, местонахождение - п. Ямбург, ЯНАО.Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот № 13 - ДС181-02 Асфальтоукладчик, инвентарный №25000201, гаражный №2407, год выпуска 2000, местонахождение - п. Ямбург, ЯНАО.

    Начальная цена

    159 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПОЛЯРИС
    Все закупки и тендеры ПОЛЯРИС

    Адрес местонахождения

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Классификатор ОКПД2

    30

    Средства транспортные и оборудование, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ДС181-02 Асфальтоукладчик"

    Кол-во: 1

    Лот 4

    Лот № 14 - Т10МБ.0122-0 Установка буровая МБШ-425, инвентарный №65001007, гаражный №3150, год выпуска 2003, местонахождение - п. Ямбург, ЯНАО.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933366Подведение итогов не позднее Лот № 14 - Т10МБ.0122-0 Установка буровая МБШ-425, инвентарный №65001007, гаражный №3150, год выпуска 2003, местонахождение - п. Ямбург, ЯНАО.Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот № 14 - Т10МБ.0122-0 Установка буровая МБШ-425, инвентарный №65001007, гаражный №3150, год выпуска 2003, местонахождение - п. Ямбург, ЯНАО.

    Начальная цена

    637 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПОЛЯРИС
    Все закупки и тендеры ПОЛЯРИС

    Адрес местонахождения

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Классификатор ОКПД2

    30.9

    Средства транспортные и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Т10МБ.0122-0 Установка буровая МБШ-425"

    Кол-во: 1

    Лот 5

    Лот № 15 - Т10МБ.0122-0 Трактор с буровой уст. МБШ-425, инвентарный №65000311, гаражный №3155, год выпуска 2003, местонахождение - п. Ямбург, ЯНАО.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933366Подведение итогов не позднее Лот № 15 - Т10МБ.0122-0 Трактор с буровой уст. МБШ-425, инвентарный №65000311, гаражный №3155, год выпуска 2003, местонахождение - п. Ямбург, ЯНАО.Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот № 15 - Т10МБ.0122-0 Трактор с буровой уст. МБШ-425, инвентарный №65000311, гаражный №3155, год выпуска 2003, местонахождение - п. Ямбург, ЯНАО.

    Начальная цена

    637 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПОЛЯРИС
    Все закупки и тендеры ПОЛЯРИС

    Адрес местонахождения

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Классификатор ОКПД2

    30.9

    Средства транспортные и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Т10МБ.0122-0 Трактор с буровой уст. МБШ-425"

    Кол-во: 1

    Лот 6

    Лот № 17 - ПП1307 А/полуприцеп, инвентарный №65000311, гаражный №3155, год выпуска 1996, местонахождение - п. Новозаполярный, ЯНАО.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933366Подведение итогов не позднее Лот № 17 - ПП1307 А/полуприцеп, инвентарный №65000311, гаражный №3155, год выпуска 1996, местонахождение - п. Новозаполярный, ЯНАО.Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот № 17 - ПП1307 А/полуприцеп, инвентарный №65000311, гаражный №3155, год выпуска 1996, местонахождение - п. Новозаполярный, ЯНАО.

    Начальная цена

    48 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПОЛЯРИС
    Все закупки и тендеры ПОЛЯРИС

    Адрес местонахождения

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПП1307 А/полуприцеп"

    Кол-во: 1

    Лот 7

    Лот № 18 - ГАЗ-22177 АВТОБУС, инвентарный №110000051738, гаражный №6125, год выпуска 2006, местонахождение - п. Ямбург, ЯНАО.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933366Подведение итогов не позднее Лот № 18 - ГАЗ-22177 АВТОБУС, инвентарный №110000051738, гаражный №6125, год выпуска 2006, местонахождение - п. Ямбург, ЯНАО.Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот № 18 - ГАЗ-22177 АВТОБУС, инвентарный №110000051738, гаражный №6125, год выпуска 2006, местонахождение - п. Ямбург, ЯНАО.

    Начальная цена

    111 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПОЛЯРИС
    Все закупки и тендеры ПОЛЯРИС

    Адрес местонахождения

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Классификатор ОКПД2

    29.10.3

    Средства автотранспортные для перевозки 10 или более человек

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ГАЗ-22177 АВТОБУС"

    Кол-во: 1

    Лот 8

    Лот № 19 - УPАЛ-4320-1112-10 ЛВ8Б01 ПРМ, инвентарный №15001253, гаражный №9133, год выпуска 2001, местонахождение - п. Новозаполярный, ЯНАО.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933366Подведение итогов не позднее Лот № 19 - УPАЛ-4320-1112-10 ЛВ8Б01 ПРМ, инвентарный №15001253, гаражный №9133, год выпуска 2001, местонахождение - п. Новозаполярный, ЯНАО.Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот № 19 - УPАЛ-4320-1112-10 ЛВ8Б01 ПРМ, инвентарный №15001253, гаражный №9133, год выпуска 2001, местонахождение - п. Новозаполярный, ЯНАО.

    Начальная цена

    313 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПОЛЯРИС
    Все закупки и тендеры ПОЛЯРИС

    Адрес местонахождения

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Классификатор ОКПД2

    29.10.4

    Средства автотранспортные грузовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "УPАЛ-4320-1112-10 ЛВ8Б01 ПРМ"

    Кол-во: 1

    Лот 9

    Лот № 20 - УРАЛ-5668-0000010-04 Автотопливозаправщик, инвентарный №15001325, гаражный №4444, год выпуска 2003, местонахождение - п. Ямбург, ЯНАО.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933366Подведение итогов не позднее Лот № 20 - УРАЛ-5668-0000010-04 Автотопливозаправщик, инвентарный №15001325, гаражный №4444, год выпуска 2003, местонахождение - п. Ямбург, ЯНАО.Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот № 20 - УРАЛ-5668-0000010-04 Автотопливозаправщик, инвентарный №15001325, гаражный №4444, год выпуска 2003, местонахождение - п. Ямбург, ЯНАО.

    Начальная цена

    255 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

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    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПОЛЯРИС
    Все закупки и тендеры ПОЛЯРИС

    Адрес местонахождения

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Классификатор ОКПД2

    29.10.4

    Средства автотранспортные грузовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "УРАЛ-5668-0000010-04 Автотопливозаправщик"

    Кол-во: 1

    Лот 10

    Лот № 21 - УРАЛ-43203 ПАРМ специальный, инвентарный №15001276, гаражный №9304, год выпуска 1996, местонахождение - п. Новозаполярный, ЯНАО.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933366Подведение итогов не позднее Лот № 21 - УРАЛ-43203 ПАРМ специальный, инвентарный №15001276, гаражный №9304, год выпуска 1996, местонахождение - п. Новозаполярный, ЯНАО.Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот № 21 - УРАЛ-43203 ПАРМ специальный, инвентарный №15001276, гаражный №9304, год выпуска 1996, местонахождение - п. Новозаполярный, ЯНАО.

    Начальная цена

    236 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПОЛЯРИС
    Все закупки и тендеры ПОЛЯРИС

    Адрес местонахождения

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Классификатор ОКПД2

    29.10.4

    Средства автотранспортные грузовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "УРАЛ-43203 ПАРМ специальный"

    Кол-во: 1

    Лот 11

    Лот № 22 - 5834(АЦ-40(5557)002-ПС) Автомобиль пожарный, инвентарный №15001398, гаражный №9158, год выпуска 2002, местонахождение - п. Новозаполярный, ЯНАО.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933366Подведение итогов не позднее Лот № 22 - 5834(АЦ-40(5557)002-ПС) Автомобиль пожарный, инвентарный №15001398, гаражный №9158, год выпуска 2002, местонахождение - п. Новозаполярный, ЯНАО.Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот № 22 - 5834(АЦ-40(5557)002-ПС) Автомобиль пожарный, инвентарный №15001398, гаражный №9158, год выпуска 2002, местонахождение - п. Новозаполярный, ЯНАО.

    Начальная цена

    514 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПОЛЯРИС
    Все закупки и тендеры ПОЛЯРИС

    Адрес местонахождения

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Классификатор ОКПД2

    29.10.4

    Средства автотранспортные грузовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "5834(АЦ-40(5557)002-ПС) Автомобиль пожарный"

    Кол-во: 1

    Лот 12

    Лот № 23 - УРАЛ-32551-0010 Автобус специальный, инвентарный №15001398, гаражный №9158, год выпуска 2002, местонахождение - п. Новозаполярный, ЯНАО.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933366Подведение итогов не позднее Лот № 23 - УРАЛ-32551-0010 Автобус специальный, инвентарный №15001398, гаражный №9158, год выпуска 2002, местонахождение - п. Новозаполярный, ЯНАО.Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот № 23 - УРАЛ-32551-0010 Автобус специальный, инвентарный №15001398, гаражный №9158, год выпуска 2002, местонахождение - п. Новозаполярный, ЯНАО.

    Начальная цена

    153 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

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    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПОЛЯРИС
    Все закупки и тендеры ПОЛЯРИС

    Адрес местонахождения

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Классификатор ОКПД2

    29.10.30

    Средства автотранспортные для перевозки 10 или более человек

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "УРАЛ-32551-0010 Автобус специальный"

    Кол-во: 1

    Лот 13

    Лот № 24 - УРАЛ-32551-0010 Автобус специальный, инвентарный №15001392, гаражный №9125, год выпуска 2000, местонахождение - п. Новозаполярный, ЯНАО.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933366Подведение итогов не позднее Лот № 24 - УРАЛ-32551-0010 Автобус специальный, инвентарный №15001392, гаражный №9125, год выпуска 2000, местонахождение - п. Новозаполярный, ЯНАО.Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот № 24 - УРАЛ-32551-0010 Автобус специальный, инвентарный №15001392, гаражный №9125, год выпуска 2000, местонахождение - п. Новозаполярный, ЯНАО.

    Начальная цена

    357 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПОЛЯРИС
    Все закупки и тендеры ПОЛЯРИС

    Адрес местонахождения

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Классификатор ОКПД2

    29.10.30

    Средства автотранспортные для перевозки 10 или более человек

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "УРАЛ-32551-0010 Автобус специальный"

    Кол-во: 1

    Лот 14

    Лот № 25 - УРАЛ-32551-0010 Автобус специальный, инвентарный №15001078, гаражный №9124, год выпуска 2000, местонахождение - п. Новозаполярный, ЯНАО.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933366Подведение итогов не позднее Лот № 25 - УРАЛ-32551-0010 Автобус специальный, инвентарный №15001078, гаражный №9124, год выпуска 2000, местонахождение - п. Новозаполярный, ЯНАО.Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот № 25 - УРАЛ-32551-0010 Автобус специальный, инвентарный №15001078, гаражный №9124, год выпуска 2000, местонахождение - п. Новозаполярный, ЯНАО.

    Начальная цена

    153 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПОЛЯРИС
    Все закупки и тендеры ПОЛЯРИС

    Адрес местонахождения

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Классификатор ОКПД2

    29.10.30

    Средства автотранспортные для перевозки 10 или более человек

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "УРАЛ-32551-0010 Автобус специальный"

    Кол-во: 1

    Лот 15

    Лот № 26 - УРАЛ-555710 АТЗ7.5 Спец. заправщик, инвентарный №15001047, гаражный №8311, год выпуска 1996, местонахождение - п. Новозаполярный, ЯНАО.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933366Подведение итогов не позднее Лот № 26 - УРАЛ-555710 АТЗ7.5 Спец. заправщик, инвентарный №15001047, гаражный №8311, год выпуска 1996, местонахождение - п. Новозаполярный, ЯНАО.Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот № 26 - УРАЛ-555710 АТЗ7.5 Спец. заправщик, инвентарный №15001047, гаражный №8311, год выпуска 1996, местонахождение - п. Новозаполярный, ЯНАО.

    Начальная цена

    200 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПОЛЯРИС
    Все закупки и тендеры ПОЛЯРИС

    Адрес местонахождения

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Классификатор ОКПД2

    29.10.4

    Средства автотранспортные грузовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "УРАЛ-555710 АТЗ7.5 Спец. заправщик"

    Кол-во: 1

    Лот 16

    Лот № 27 - УРАЛ-32551-0010-41 Автобус специальный, инвентарный №15000500, гаражный №1051, год выпуска 2003, местонахождение - п. Ямбург, ЯНАО.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933366Подведение итогов не позднее Лот № 27 - УРАЛ-32551-0010-41 Автобус специальный, инвентарный №15000500, гаражный №1051, год выпуска 2003, местонахождение - п. Ямбург, ЯНАО.Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот № 27 - УРАЛ-32551-0010-41 Автобус специальный, инвентарный №15000500, гаражный №1051, год выпуска 2003, местонахождение - п. Ямбург, ЯНАО.

    Начальная цена

    255 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПОЛЯРИС
    Все закупки и тендеры ПОЛЯРИС

    Адрес местонахождения

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Классификатор ОКПД2

    29.10.30

    Средства автотранспортные для перевозки 10 или более человек

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "УРАЛ-32551-0010-41 Автобус специальный"

    Кол-во: 1

    Лот 17

    Лот № 28 - Фургон изотермический 3035ВЕ, инвентарный №110000081822, гаражный №6147, год выпуска 2009, местонахождение - п. Ямбург, ЯНАО.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933366Подведение итогов не позднее Лот № 28 - Фургон изотермический 3035ВЕ, инвентарный №110000081822, гаражный №6147, год выпуска 2009, местонахождение - п. Ямбург, ЯНАО.Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот № 28 - Фургон изотермический 3035ВЕ, инвентарный №110000081822, гаражный №6147, год выпуска 2009, местонахождение - п. Ямбург, ЯНАО.

    Начальная цена

    184 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПОЛЯРИС
    Все закупки и тендеры ПОЛЯРИС

    Адрес местонахождения

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фургон изотермический 3035ВЕ"

    Кол-во: 1

    Лот 18

    Лот № 29 - Снегоочиститель Шнекороторный ДЭ 226, инвентарный №110000081822, гаражный №6147, год выпуска 1987, местонахождение - п. Ямбург, ЯНАО.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933366Подведение итогов не позднее Лот № 29 - Снегоочиститель Шнекороторный ДЭ 226, инвентарный №110000081822, гаражный №6147, год выпуска 1987, местонахождение - п. Ямбург, ЯНАО.Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот № 29 - Снегоочиститель Шнекороторный ДЭ 226, инвентарный №110000081822, гаражный №6147, год выпуска 1987, местонахождение - п. Ямбург, ЯНАО.

    Начальная цена

    339 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

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    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПОЛЯРИС
    Все закупки и тендеры ПОЛЯРИС

    Адрес местонахождения

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Классификатор ОКПД2

    29.10

    Средства автотранспортные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Снегоочиститель Шнекороторный ДЭ 226"

    Кол-во: 1

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