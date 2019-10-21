Открытый аукцион по продаже здания бытовых помещений и гаража на 9 машин промплощадки по адресу: Оренбургская обл., г. Орск, ул. Перегонная, д. 27 "А". Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП933359 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый аукцион по продаже здания бытовых помещений и гаража на 9 машин промплощадки по адресу: Оренбургская обл., г. Орск, ул. Перегонная, д. 27 "А". Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Извещение о торгах

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