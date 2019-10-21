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Номер извещения
ГП933359
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион по продаже здания бытовых помещений и гаража на 9 машин промплощадки по адресу: Оренбургская обл., г. Орск, ул. Перегонная, д. 27 "А". Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион
Способ реализации
Дата публикации
21.09.2019 11:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
Почтовый адрес
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
Контактный телефон
+7 495 908-82-54
Факс
--
Адрес электронной почты
info@realstand.ru
Ф.И.О. контактного лица
Серегина Надежда Юрьевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Здания бытовых помещений и гаража на 9 машин промплощадки по адресу: Оренбургская обл., г. Орск, ул. Перегонная, д. 27 "А"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Здания бытовых помещений и гаража на 9 машин промплощадки по адресу: Оренбургская обл., г. Орск, ул. Перегонная, д. 27 "А"
Начальная цена
6 350 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТ ГРУПП
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Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
41.20.20.100
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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