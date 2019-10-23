Публичное предложение по продаже сепаратора бурового раствора СРБ-1. (лот 2). Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Лот 1

Лот № 2 - Сепаратор бурового раствора СРБ-1. Назначение - для фазового разделения газожидкостной смеси (газосодержащего бурового раствора) при ликвидации нефтегазопроявлений и вызове притока в процессе строительства нефтяных и газовых скважин. Состояние – новое. Производство – Россия. Год изготовления - 2007 г. Местонахождение: г. Екатеринбург, УМТСиК ПРУ в г.Екатеринбурге.