Попозиционная закупка в электронной форме на право заключения договора купли-продажи отводов.

Дата и время окончания срока приема заявок

Попозиционная закупка в электронной форме на право заключения договора купли-продажи отводов.

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Отвод 114х12-32 ст.20С 90" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Отвод 30-168х16-13ХФА ТУ 1468-001-61473758-2011" Кол-во: 2

"Позиция 3" "Отвод 30-219х18-20С ТУ 1468-001-61473758-2011" Кол-во: 5

"Позиция 4" "Отвод 30-219х8-20А ТУ 1468-001-61473758-2011" Кол-во: 2

"Позиция 5" "Отвод 30-273х10-20А ТУ 1468-010-593377520-2003/ГОСТ 17375-2001" Кол-во: 5

"Позиция 6" "Отвод 30-273х10-20А ТУ 1468-001-61473758-2011" Кол-во: 2

"Позиция 7" "Отвод 30-273х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001" Кол-во: 13

"Позиция 8" "Отвод 45-108х6-13ХФА ТУ 1468-001-61473758-2011" Кол-во: 8

"Позиция 9" "Отвод 45-108х8-13ХФА-12 ТУ 1468-284-20872280-2005" Кол-во: 16

"Позиция 10" "Отвод 45-159х6-4-09Г2С ТУ 1462-203-0147016-2001" Кол-во: 1

"Позиция 11" "Отвод 45-89х8-13ХФА ТУ 1468-001-61473758-2011" Кол-во: 1

"Позиция 12" "Отвод 45-89х8-13ХФА ТУ 1468-001-61473758-2011" Кол-во: 2

"Позиция 13" "Отвод 45-89х8-16-13ХФА ТУ 1462-203-0147016-2001" Кол-во: 1

"Позиция 14" "Отвод 45-89х8-16-13ХФА ТУ 1462-203-0147016-2001" Кол-во: 2

"Позиция 15" "Отвод 60-114х11-20С ТУ 1468-001-61473758-2011" Кол-во: 4

"Позиция 16" "Отвод 60-168х16-13ХФА ТУ 1468-001-61473758-2011" Кол-во: 1

"Позиция 17" "Отвод 60-273х18-16-20А ТУ 1462-203-0147016-2001" Кол-во: 3

"Позиция 18" "Отвод 60-325х10-13ХФА" Кол-во: 2

"Позиция 19" "Отвод 60-325х10-13ХФА" Кол-во: 3

"Позиция 20" "Отвод 90-108х6-10-20С ТУ 1468-284-20872280-2005" Кол-во: 2

"Позиция 21" "Отвод 90-219х12-13ХФА ТУ 1468-001-61473758-2011" Кол-во: 2

"Позиция 22" "Отвод 90-273х16-16-13ХФА ТУ 1462-203-0147016-2001" Кол-во: 35

"Позиция 23" "Отвод АК-30-1,5DN-325х8-13ХФА с внутренним эпоксидным покрытием П-ЭП-585 с наружным полиуретановым покрытием ТУ 1469-001-09308923-20 12 с приварными катушками 300 мм" Кол-во: 3

"Позиция 24" "Отвод АК-60-1,5DN-325х8-13ХФА с внутренним эпоксидным покрытием П-ЭП-585 с наружным полиуретановым покрытием ТУ 1469-001-09308923-20 12 с приварными катушками 300 мм" Кол-во: 2

"Позиция 25" "Отвод ОГ 6 219х8-8,5-5Ду-300/300-К52-13ХФА Рисп.=13 МПа ТУ 1460-001-88189979-2011, наружное двухслойное антикоррозионное покрытие на основе термоусаживающихся материалов Н2слТуМ ТУ 1468-002-30856767-2011" Кол-во: 3

"Позиция 26" "Отвод ОГ 9 219х8-8,5-5Ду-300/300-К52-13ХФА Рисп.=13 МПа ТУ 1460-001-88189979-2011, наружное двухслойное антикоррозионное покрытие на основе термоусаживающихся материалов Н2слТуМ ТУ 1468-002-30856767-2011" Кол-во: 1

"Позиция 27" "Отвод ОГ I-10-426(10К52)-4-0,75-10DN-20КТ-У ТУ 1469-001-48733781-2001" Кол-во: 1

"Позиция 28" "Отвод ОГ I-30-219(10К52)-4-0,75-2DN-20А-ХЛ ТУ 1469-001-48733781-2001" Кол-во: 10

"Позиция 29" "Отвод ОГ I-60-219(10К52)-4-0,75-10DN-13ХФА-ХЛ ТУ 1469-001-48733781-2001, внутренне покрытие ТУ 139000-012-01297858-01" Кол-во: 5

"Позиция 30" "Отвод ОГ I-6-219(8К52)-8,5-0,75-5DN-У-13ХФА ТУ 1469-001-48733781-2001 с наружным антикоррозионным покрытием на основе порошковых эпо ксидных композиций ТУ 1468-002-48733781-2008" Кол-во: 1

"Позиция 31" "Отвод ОГ I-8-219(10К52)-4-0,75-10DN-13ХФА-ХЛ ТУ 1469-001-48733781-2001, внутренне покрытие ТУ 139000-012-01297858-01" Кол-во: 1

"Позиция 32" "Отвод ОГ I-90-219(10К52)-4-0,75-10DN-13ХФА-ХЛ ТУ 1469-001-48733781-2001, внутренне покрытие ТУ 139000-012-01297858-01" Кол-во: 1

"Позиция 33" "Отвод ОГ I-9-426(10К52)-4-0,75-10DN-20КТ-У ТУ 1469-001-48733781-2001" Кол-во: 1

"Позиция 34" "Отвод ОК 45-89х8(К48)-2,5-0,6-1,5DN-20С-УХЛ ТУ 3600-010-78786272-2012" Кол-во: 2

"Позиция 35" "Отвод ОК 60-2КП-150-114х8(К48)-10-0,75-1,5DN-ХЛ-13ХФА ТУ 3600-010-78786272-2012, с внутренним антикоррозийным покрытием, порошковое ПЭП 585 ТУ 1468-002-48733781-2008" Кол-во: 7

"Позиция 36" "Отвод ОК 60-2КП-250-219х8(К48)-7-0,75-1,5DN-ХЛ-13ХФА ТУ 3600-010-78786272-2012, с внутренним антикоррозийным покрытием, порошковое П ЭП 585 ТУ 1468-002-48733781-2008" Кол-во: 6

"Позиция 37" "Отвод ОК 75-168х14(К52)-10-0,75-1,5DN-13ХФА-УХЛ ТУ 3600-010-78786272-2012, с наружным покрытием нормального исполнения (Н) ТУ 2313-0 03-48733781-2008" Кол-во: 1

"Позиция 38" "Отвод стальной 159х8 ст.13ХФА 60 НВП" Кол-во: 1

"Позиция 39" "Отвод 60-219х10-13ХФА ТУ 1468-001-61473758-2011" Кол-во: 16