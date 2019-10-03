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Номер извещения
ГП933330
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи Комплект фланцев 2-300-100 ст.09Г2С (2шт) ГОСТ 12821-80 шпилька L-330, гайки ГОСТ 12821-80. Собственник: Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Снабжение"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 17:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 423
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
e.gladyrevskaya@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гладыревская Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Комплект фланцев 2-300-100 ст.09Г2С (2шт) ГОСТ 12821-80 шпилька L-330, гайки ГОСТ 12821-80. Год поставки: 19.07.2013; Партия: 0004612801; Код материала: 770000335456; Склад: 0001
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Комплект фланцев 2-300-100 ст.09Г2С (2шт) ГОСТ 12821-80 шпилька L-330, гайки ГОСТ 12821-80. Год поставки: 19.07.2013; Партия: 0004612801; Код материала: 770000335456; Склад: 0001
Начальная цена
81 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромнефть-Снабжение
Все закупки и тендеры Газпромнефть-Снабжение
Адрес местонахождения
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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