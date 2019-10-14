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Номер извещения
ГП933328
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по освоению и испытанию поисково-оценочной скважины № 131 ПО Гыданского лицензионного участка
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
20.09.2019 17:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Имени Захаренкова В.С., д. 11, каб. 114
Почтовый адрес
119415, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Удальцова, 1а
Контактный телефон
+7 495 730-60-00 доб. 11967
Факс
+7 495 730-60-00
Адрес электронной почты
Ekaterina.Vikulova@arcticspg3.ru
Ф.И.О. контактного лица
Викулова Екатерина Александровна
Место рассмотрения предложений
г. Москва
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Выполнение работ по освоению и испытанию поисково-оценочной скважины № 131 ПО Гыданского лицензионного участка
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.10.2019 11:00 GMT +314.10.2019 11:0014.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933328Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по освоению и испытанию поисково-оценочной скважины № 131 ПО Гыданского лицензионного участкаг. Москва
Дата и время вскрытия заявок
14.10.2019 11:0014.10.2019 11:0014.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933328Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по освоению и испытанию поисково-оценочной скважины № 131 ПО Гыданского лицензионного участкаг. Москва
Подведение итогов не позднее
20.04.2020 09:0020.04.2020 09:0020.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933328Подведение итогов не позднее Выполнение работ по освоению и испытанию поисково-оценочной скважины № 131 ПО Гыданского лицензионного участкаг. Москва
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по освоению и испытанию поисково-оценочной скважины № 131 ПО Гыданского лицензионного участка
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствие с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствие с Техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АРКТИК СПГ 1
Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 1
Адрес местонахождения
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Имени Захаренкова В.С., д. 11, каб. 114
119415, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Удальцова, 1а
09.10.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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