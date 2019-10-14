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    Главная / Торги / Выполнение работ по освоению и испытанию поисково-оценочной скважины № 131 ПО Гыданского лицензионного участка

    Выполнение работ по освоению и испытанию поисково-оценочной скважины № 131 ПО Гыданского лицензионного участка

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.10.2019 11:0014.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933328Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по освоению и испытанию поисково-оценочной скважины № 131 ПО Гыданского лицензионного участкаг. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933328

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по освоению и испытанию поисково-оценочной скважины № 131 ПО Гыданского лицензионного участка

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    20.09.2019 17:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Инструкция_АСПГ1_ЭТП_ГПБ_Исп._№131ПО.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКТИК СПГ 1
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 1

    Юридический адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Имени Захаренкова В.С., д. 11, каб. 114

    Почтовый адрес

    119415, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Удальцова, 1а

    Контактный телефон

    +7 495 730-60-00 доб. 11967

    Факс

    +7 495 730-60-00

    Адрес электронной почты

    Ekaterina.Vikulova@arcticspg3.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Викулова Екатерина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по освоению и испытанию поисково-оценочной скважины № 131 ПО Гыданского лицензионного участка

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.10.2019 11:00 GMT +314.10.2019 11:0014.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933328Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по освоению и испытанию поисково-оценочной скважины № 131 ПО Гыданского лицензионного участкаг. Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    14.10.2019 11:0014.10.2019 11:0014.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933328Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по освоению и испытанию поисково-оценочной скважины № 131 ПО Гыданского лицензионного участкаг. Москва

    Подведение итогов не позднее

    20.04.2020 09:0020.04.2020 09:0020.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933328Подведение итогов не позднее Выполнение работ по освоению и испытанию поисково-оценочной скважины № 131 ПО Гыданского лицензионного участкаг. Москва

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    20.04.202020.04.2020 09:0020.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933328Подведение итогов не позднее Выполнение работ по освоению и испытанию поисково-оценочной скважины № 131 ПО Гыданского лицензионного участкаг. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по освоению и испытанию поисково-оценочной скважины № 131 ПО Гыданского лицензионного участка

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствие с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствие с Техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствие с проектом Договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АРКТИК СПГ 1
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 1

    Адрес местонахождения

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Имени Захаренкова В.С., д. 11, каб. 114

    119415, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Удальцова, 1а

    Классификатор ОКПД2

    09.10.11

    Услуги по бурению, связанные с добычей нефти и горючего природного газа

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по освоению и испытанию поисково-оценочной скважины № 131 ПО Гыданского лицензионного участка"

    Кол-во: 1

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