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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме № 256/19-ЗКТЭ на право заключения договора поставки автошин

    Запрос котировок в электронной форме № 256/19-ЗКТЭ на право заключения договора поставки автошин

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2019 08:0001.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933315Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автошинКалугаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933315

    Уникальный номер закупки

    256/19-ЗКТЭ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме № 256/19-ЗКТЭ на право заключения договора поставки автошин

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 17:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения от 30.09.2019

    Извещение в ред. от 30.09.2019

    Условия сроки и порядок проведения закупки в ред. от 30.09.2019

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ
    Все закупки и тендеры АО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ

    Юридический адрес

    248025, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Малинники, 21

    Почтовый адрес

    248025, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Малинники, 21

    Контактный телефон

    +7 4842 90-07-32

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    kimti@rempm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ким Татьяна Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Калуга

    Закупки и тендеры Калужская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автошин

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.10.2019 08:00 GMT +301.10.2019 08:0001.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933315Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автошинКалуга

    Дата и время вскрытия заявок

    01.10.2019 08:0001.10.2019 08:0001.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933315Дата и время вскрытия заявок Поставка автошинКалуга

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.10.201909.10.2019 14:0009.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933315Подведение итогов не позднее Поставка автошинКалуга

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автошин

    Начальная цена

    2 899 071,97

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с требованиями технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с требованиями технического заданияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с требованиями технического задания
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ
    Все закупки и тендеры АО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ

    Адрес местонахождения

    248025, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Малинники, 21

    Классификатор ОКПД2

    22.11

    Шины, покрышки и камеры резиновые; восстановление протекторов и резиновых шин

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "автошины"

    Кол-во: 0

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