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Номер извещения
ГП933310
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме на электронной торговой площадке (ООО ЭТП ГПБ) на право заключения договора купли-продажи имущества: автотранспортная техника в количестве 275 единиц (приложение №1). Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Лоты №№211-220
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 17:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Лот №211: МАЗ-54326-031 ш.0000040 д.D2688LF1*37879760198111 Г.Н.В783ТМ/52 кабина№1284, инв.номер 247762620
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №211: МАЗ-54326-031 ш.0000040 д.D2688LF1*37879760198111 Г.Н.В783ТМ/52 кабина№1284, инв.номер 247762620
Начальная цена
168 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот №212: А/м КАМАЗ-55111 ш.2087797,д.740*090318*97каб.0002986 Е282 УС, инв. номер 247762700
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №212: А/м КАМАЗ-55111 ш.2087797,д.740*090318*97каб.0002986 Е282 УС, инв. номер 247762700
Начальная цена
204 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот №213: А/самосвал ЗИЛ-450801 к.00029 д.508*б/н ш.3394124 М 273 МА, инв. номер 247765110
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №213: А/самосвал ЗИЛ-450801 к.00029 д.508*б/н ш.3394124 М 273 МА, инв. номер 247765110
Начальная цена
60 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот №214: Кузов-фургон К4320Д на ш.КАМАЗ-431010 к.060607 ш.2088642 д.7410-10*2269243 № В 498 ММ, инв. номер 247765750
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №214: Кузов-фургон К4320Д на ш.КАМАЗ-431010 к.060607 ш.2088642 д.7410-10*2269243 № В 498 ММ, инв. номер 247765750
Начальная цена
324 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот №215: Самосвал КАМАЗ-551110 ш.1097867, д056544, инв. номер 249760240
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №215: Самосвал КАМАЗ-551110 ш.1097867, д056544, инв. номер 249760240
Начальная цена
204 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот №216: А/м КАМАЗ-5410 д.740.10-083363-1997 ш.1047539 N Е503ТК, инв. номер 249760610
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №216: А/м КАМАЗ-5410 д.740.10-083363-1997 ш.1047539 N Е503ТК, инв. номер 249760610
Начальная цена
168 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот №217: КРАЗ-6444 ш.V 0785506 дв.97018607, инв. номер 249760740
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №217: КРАЗ-6444 ш.V 0785506 дв.97018607, инв. номер 249760740
Начальная цена
162 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот №218: Кузов-фургон К2-4320 на шасси УРАЛ дв.236-М2-4 №80269166, инв. номер 249760760
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №218: Кузов-фургон К2-4320 на шасси УРАЛ дв.236-М2-4 №80269166, инв. номер 249760760
Начальная цена
144 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот №219: А/топливозаправщик АТЗ-7.5 на Урал-5557 з.н.074 д.236М2 №03187, ш.Х1Р555700Т0056134, инв. номер 249780020
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №219: А/топливозаправщик АТЗ-7.5 на Урал-5557 з.н.074 д.236М2 №03187, ш.Х1Р555700Т0056134, инв. номер 249780020
Начальная цена
204 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот №220: А/м Маз-53371 д.25344 Г.Н. В456НС ш.15296, инв. номер 250760130
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №220: А/м Маз-53371 д.25344 Г.Н. В456НС ш.15296, инв. номер 250760130
Начальная цена
168 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
29
Документация лота
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