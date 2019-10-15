Закупка ленты конвейерной резинотканевой для нужд ПАО "Южный Кузбасс". Возможен прием продукции аналогичной по техническим характеристикам и назначению. Поставляемая лента конвейерная резинотканевая должна быть новой, прежде не бывшей в эксплуатации, не использованной в выставочных, демонстрационных и других целях, производства не ранее 4 квартала 2018 года и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям Технических заданий ПАО "Южный Кузбасс".

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП945040 Уникальный номер закупки ОЗиЦС/19-00645 Номер закупки Наименование закупки Закупка ленты конвейерной резинотканевой для нужд ПАО "Южный Кузбасс". Возможен прием продукции аналогичной по техническим характеристикам и назначению. Поставляемая лента конвейерная резинотканевая должна быть новой, прежде не бывшей в эксплуатации, не использованной в выставочных, демонстрационных и других целях, производства не ранее 4 квартала 2018 года и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям Технических заданий ПАО "Южный Кузбасс". Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЧЕЛ

Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ Юридический адрес 125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1 Почтовый адрес 125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1 Контактный телефон +7 495 221-88-88 доб. 62696 Факс +7 495 221-88-00 Адрес электронной почты irina.pochalkina@mechel.com Ф.И.О. контактного лица Почалкина Ирина Владимировна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Город Ключевые слова: рис

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