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    Главная / Торги / Закупка ленты конвейерной резинотканевой для нужд ПАО "Южный Кузбасс". Возможен прием продукции аналогичной по техническим характеристикам и назначению. Поставляемая лента конвейерная резинотканевая должна быть новой, прежде не бывшей в эксплуатации, не использованной в выставочных, демонстрационных и других целях, производства не ранее 4 квартала 2018 года и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям Технических заданий ПАО "Южный Кузбасс".

    Закупка ленты конвейерной резинотканевой для нужд ПАО "Южный Кузбасс". Возможен прием продукции аналогичной по техническим характеристикам и назначению. Поставляемая лента конвейерная резинотканевая должна быть новой, прежде не бывшей в эксплуатации, не использованной в выставочных, демонстрационных и других целях, производства не ранее 4 квартала 2018 года и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям Технических заданий ПАО "Южный Кузбасс".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.10.2019 13:3915.10.2019 13:39Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945040Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ленты конвейерной резинотканевой для нужд ПАО "Южный Кузбасс". Возможен прием продукции аналогичной по техническим характеристикам и назначению. Поставляемая лента конвейерная резинотканевая должна быть новой, прежде не бывшей в эксплуатации, не использованной в выставочных, демонстрационных и других целях, производства не ранее 4 квартала 2018 года и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям Технических заданий ПАО "Южный Кузбасс".МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП945040

    Уникальный номер закупки

    ОЗиЦС/19-00645

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка ленты конвейерной резинотканевой для нужд ПАО "Южный Кузбасс". Возможен прием продукции аналогичной по техническим характеристикам и назначению. Поставляемая лента конвейерная резинотканевая должна быть новой, прежде не бывшей в эксплуатации, не использованной в выставочных, демонстрационных и других целях, производства не ранее 4 квартала 2018 года и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям Технических заданий ПАО "Южный Кузбасс".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 17:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор

    Зак.документация

    Приложение1

    Приложение5

    Тех.задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЧЕЛ
    Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ

    Юридический адрес

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Почтовый адрес

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Контактный телефон

    +7 495 221-88-88 доб. 62696

    Факс

    +7 495 221-88-00

    Адрес электронной почты

    irina.pochalkina@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Почалкина Ирина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    рис

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка ленты конвейерной резинотканевой для нужд ПАО "Южный Кузбасс". Возможен прием продукции аналогичной по техническим характеристикам и назначению. Поставляемая лента конвейерная резинотканевая должна быть новой, прежде не бывшей в эксплуатации, не использованной в выставочных, демонстрационных и других целях, производства не ранее 4 квартала 2018 года и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям Технических заданий ПАО "Южный Кузбасс".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.10.2019 13:39 GMT +315.10.2019 13:3915.10.2019 13:39Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945040Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ленты конвейерной резинотканевой для нужд ПАО "Южный Кузбасс". Возможен прием продукции аналогичной по техническим характеристикам и назначению. Поставляемая лента конвейерная резинотканевая должна быть новой, прежде не бывшей в эксплуатации, не использованной в выставочных, демонстрационных и других целях, производства не ранее 4 квартала 2018 года и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям Технических заданий ПАО "Южный Кузбасс".Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2019 17:0031.12.2019 17:0031.12.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945040Подведение итогов не позднее Закупка ленты конвейерной резинотканевой для нужд ПАО "Южный Кузбасс". Возможен прием продукции аналогичной по техническим характеристикам и назначению. Поставляемая лента конвейерная резинотканевая должна быть новой, прежде не бывшей в эксплуатации, не использованной в выставочных, демонстрационных и других целях, производства не ранее 4 квартала 2018 года и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям Технических заданий ПАО "Южный Кузбасс".Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    31.12.201931.12.2019 17:0031.12.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945040Подведение итогов не позднее Закупка ленты конвейерной резинотканевой для нужд ПАО "Южный Кузбасс". Возможен прием продукции аналогичной по техническим характеристикам и назначению. Поставляемая лента конвейерная резинотканевая должна быть новой, прежде не бывшей в эксплуатации, не использованной в выставочных, демонстрационных и других целях, производства не ранее 4 квартала 2018 года и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям Технических заданий ПАО "Южный Кузбасс".Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка ленты конвейерной резинотканевой для нужд ПАО "Южный Кузбасс". Возможен прием продукции аналогичной по техническим характеристикам и назначению. Поставляемая лента конвейерная резинотканевая должна быть новой, прежде не бывшей в эксплуатации, не использованной в выставочных, демонстрационных и других целях, производства не ранее 4 квартала 2018 года и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям Технических заданий ПАО "Южный Кузбасс".

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Закупка ленты конвейерной резинотканевой для нужд ПАО "Южный Кузбасс". Возможен прием продукции аналогичной по техническим характеристикам и назначению. Поставляемая лента конвейерная резинотканевая должна быть новой, прежде не бывшей в эксплуатации, не использованной в выставочных, демонстрационных и других целях, производства не ранее 4 квартала 2018 года и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям Технических заданий ПАО "Южный Кузбасс".

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЕЧЕЛ
    Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ

    Адрес местонахождения

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Классификатор ОКПД2

    25.13

    Изделия из резины прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Договор

    26.09.2019

    Зак.документация

    26.09.2019

    Приложение5

    26.09.2019

    Приложение1

    26.09.2019

    Тех.задание

    26.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЛЕНТА КОНВЕЙЕРНАЯ РЕЗИНОТКАНЕВАЯ [2000 ЕР 2400/6 6+3,5] [ГОСТ 20-2018,DIN,ТУ Производителя] Примечание: в комплект поставки входят стыковочные пакеты (1рулон ленты = 2м комплектам стыковочного материала), необходимое и достаточное количество."

    Кол-во: 500

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