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Номер извещения
ГП933303
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме на электронной торговой площадке (ООО ЭТП ГПБ) на право заключения договора купли-продажи имущества: автотранспортная техника в количестве 275 единиц (приложение №1). Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Лоты №№171-180
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 16:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Лот №171: Грузовой бортовой ГАЗ3307 VIN XTH 330700N1465859 ш. 1465859 N В428АЕ12 д.263303, инв.номер 242760310
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №171: Грузовой бортовой ГАЗ3307 VIN XTH 330700N1465859 ш. 1465859 N В428АЕ12 д.263303, инв.номер 242760310
Начальная цена
144 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот №172: Фургон грузовой ГАЗ-3307 д.0254644 ш.1424159 N В461АЕ, инв. номер 242760360
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №172: Фургон грузовой ГАЗ-3307 д.0254644 ш.1424159 N В461АЕ, инв. номер 242760360
Начальная цена
132 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот №173: Полуприцеп ЧМЗАП-9990 шасси (рама) Р4204, инв. номер 242760370
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №173: Полуприцеп ЧМЗАП-9990 шасси (рама) Р4204, инв. номер 242760370
Начальная цена
420 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот №174: Фургон грузовой ГАЗ6611 VIN XTH006611Р0733578 д.0081963 ш.0733578 N А312АН, инв. номер 242760520
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №174: Фургон грузовой ГАЗ6611 VIN XTH006611Р0733578 д.0081963 ш.0733578 N А312АН, инв. номер 242760520
Начальная цена
108 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот №175: Самосвал ЗИЛММЗ-554М VIN495710 д.109590 ш.Р3365947 N А960 НЕ, инв. номер 242760560
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №175: Самосвал ЗИЛММЗ-554М VIN495710 д.109590 ш.Р3365947 N А960 НЕ, инв. номер 242760560
Начальная цена
90 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот №176: Фургон жилой дом ГКБ-817 ОР306А1 зав.N.13 г.н. АА-2349, инв. номер 242761040
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №176: Фургон жилой дом ГКБ-817 ОР306А1 зав.N.13 г.н. АА-2349, инв. номер 242761040
Начальная цена
43 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот №177: Фургон мастерская ЗИЛ131МТР АТМ М1 VIN XTZ00131НМ0949944 ш.949944 N В 471АЕ Д.890992, инв. номер 242780130
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №177: Фургон мастерская ЗИЛ131МТР АТМ М1 VIN XTZ00131НМ0949944 ш.949944 N В 471АЕ Д.890992, инв. номер 242780130
Начальная цена
312 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот №178: Фургон-мастерская ЗИЛ131МТО АТМ1 к.32391 д.840319 ш.941654 N В469АЕ, инв. номер 242780270
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №178: Фургон-мастерская ЗИЛ131МТО АТМ1 к.32391 д.840319 ш.941654 N В469АЕ, инв. номер 242780270
Начальная цена
204 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот №179: А/кран КС-5473Б з.н.71 ш.типа Р5-253 N К 613 РМ 52, инв. номер 243580050
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №179: А/кран КС-5473Б з.н.71 ш.типа Р5-253 N К 613 РМ 52, инв. номер 243580050
Начальная цена
1 032 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот №180: Автобус ПАЗ-3205 д.2981 к.XIM32053070000325 N 610 РМ, инв. номер 243760190
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №180: Автобус ПАЗ-3205 д.2981 к.XIM32053070000325 N 610 РМ, инв. номер 243760190
Начальная цена
156 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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