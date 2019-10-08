www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31908324082
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка универсальных передвижных специализированных дорожных лабораторий
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение (конкурентный)
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 16:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125493, Г МОСКВА, УЛ СМОЛЬНАЯ, 2,
Почтовый адрес
125493, г. Москва, ул. Смольная, д.2
Контактный телефон
+7 499 759-41-34
Факс
--
Адрес электронной почты
torgi@rosdornii.ru
Ф.И.О. контактного лица
Митрохина Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
г. Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка универсальных передвижных специализированных дорожных лабораторий
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка универсальных передвижных специализированных дорожных лабораторий
Начальная цена
49 980 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
2 499 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о проведении аукциона в электронной форме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией о проведении аукциона в электронной формеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФАУ РОСДОРНИИ
Все закупки и тендеры ФАУ РОСДОРНИИ
Адрес местонахождения
125493, Г МОСКВА, УЛ СМОЛЬНАЯ, 2,
125493, г. Москва, ул. Смольная, д.2
29.10.59
29.10
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.