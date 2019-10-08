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    Главная / Торги / Поставка универсальных передвижных специализированных дорожных лабораторий

    Поставка универсальных передвижных специализированных дорожных лабораторий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.10.2019 10:0008.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908324082Дата и время окончания срока приема заявок Поставка универсальных передвижных специализированных дорожных лабораторийг. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908324082

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка универсальных передвижных специализированных дорожных лабораторий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение (конкурентный)

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 16:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Извещение

    Обоснование РНМЦ

    Проект договора

    Техническое задание

    Уведомление УФАС

    Решение УФАС

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКИЙ ДОРОЖНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
    Все закупки и тендеры ФАУ РОСДОРНИИ

    Юридический адрес

    125493, Г МОСКВА, УЛ СМОЛЬНАЯ, 2,

    Почтовый адрес

    125493, г. Москва, ул. Смольная, д.2

    Контактный телефон

    +7 499 759-41-34

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    torgi@rosdornii.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Митрохина Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва

    Закупки и тендеры Средства автотранспортные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка универсальных передвижных специализированных дорожных лабораторий

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.10.201917.10.2019 11:0017.10.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908324082Подведение итогов не позднее Поставка универсальных передвижных специализированных дорожных лабораторийг. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка универсальных передвижных специализированных дорожных лабораторий

    Начальная цена

    49 980 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    2 499 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    2 499 000,00

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией о проведении аукциона в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о проведении аукциона в электронной формеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о проведении аукциона в электронной форме
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФАУ РОСДОРНИИ
    Все закупки и тендеры ФАУ РОСДОРНИИ

    Адрес местонахождения

    125493, Г МОСКВА, УЛ СМОЛЬНАЯ, 2,

    125493, г. Москва, ул. Смольная, д.2

    Классификатор ОКПД2

    29.10.59

    Средства автотранспортные специального назначения, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    29.10

    Производство автотранспортных средств

    Документация лота

    Уведомление УФАС

    14.10.2019

    Решение УФАС

    29.10.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство автотранспортных средств"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "г. Ростов-на-Дону"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "г.Пермь"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "г.Екатеринбург"

    Кол-во: 1

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