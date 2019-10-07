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Номер извещения
ГП933300
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка режущего и слесарного инструмента
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 16:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-83-72 доб. 3461
Факс
Адрес электронной почты
Mariya.Smirnova@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Смирнова Мария Владимировна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Закупка режущего и слесарного инструмента
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2019 15:30 GMT +307.10.2019 15:3007.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933300Дата и время окончания срока приема заявок Закупка режущего и слесарного инструментаКолпино
Подведение итогов не позднее
11.10.2019 13:0011.10.2019 13:0011.10.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933300Подведение итогов не позднее Закупка режущего и слесарного инструментаКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка режущего и слесарного инструмента
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
28.92.26.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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