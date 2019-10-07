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    Главная / Торги / Закупка режущего и слесарного инструмента

    Закупка режущего и слесарного инструмента

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2019 15:3007.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933300Дата и время окончания срока приема заявок Закупка режущего и слесарного инструментаКолпиноПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933300

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка режущего и слесарного инструмента

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 16:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72 доб. 3461

    Факс

    Адрес электронной почты

    Mariya.Smirnova@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Смирнова Мария Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка режущего и слесарного инструмента

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.10.2019 15:30 GMT +307.10.2019 15:3007.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933300Дата и время окончания срока приема заявок Закупка режущего и слесарного инструментаКолпино

    Подведение итогов не позднее

    11.10.2019 13:0011.10.2019 13:0011.10.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933300Подведение итогов не позднее Закупка режущего и слесарного инструментаКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.10.201911.10.2019 13:0011.10.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933300Подведение итогов не позднее Закупка режущего и слесарного инструментаКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка режущего и слесарного инструмента

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    28.92.26.110

    Экскаваторы самоходные одноковшовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сверло 2317-0003 ГОСТ 14952-75 (D=1.6)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Сверло 23,25 2301-0080 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Сверло 22,00 2301-0446 ГОСТ 2092-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Сверло 22,00 2301-0076 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Сверло 21,50 2301-0075 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Сверло 21,00 2301-1723 ГОСТ 22736-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Сверло 21,00 2301-0073 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Сверло 20,50 2301-0070 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Сверло 20,00 2301-1719 ГОСТ 22736-77"

    Кол-во: 5

    "Позиция 10"

    "Сверло 20,00 2301-0439 ГОСТ 2092-77"

    Кол-во: 20

    "Позиция 11"

    "Сверло 20,00 2301-0069 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Сверло 2,80 2300-0153 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 30

    "Позиция 13"

    "Сверло 2,50 2300-0148 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 20

    "Позиция 14"

    "Сверло 2,00 2300-0141 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 20

    "Позиция 15"

    "Сверло 19,00 2301-0065 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Сверло 17,50 2301-0430 ГОСТ 2092-77"

    Кол-во: 3

    "Позиция 17"

    "Сверло 17,40 2301-0059 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "Сверло 17,00 2301-0057 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 5

    "Позиция 19"

    "Сверло 16,50 2301-0426 ГОСТ 2092-77"

    Кол-во: 5

    "Позиция 20"

    "Сверло 16,50 2301-0056 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 5

    "Позиция 21"

    "Сверло 16,00 2301-1704 ГОСТ 22736-77"

    Кол-во: 5

    "Позиция 22"

    "Сверло 16,00 2301-0424 ГОСТ 2092-77"

    Кол-во: 5

    "Позиция 23"

    "Сверло 16,00 2301-0054 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 5

    "Позиция 24"

    "Сверло 15,00 2301-0050 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 20

    "Позиция 25"

    "Сверло 14,75 2301-0197 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 5

    "Позиция 26"

    "Сверло 14,50 2301-0048 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 5

    "Позиция 27"

    "Сверло 14,25 2301-0417-В1 ГОСТ 2092-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 28"

    "Сверло 14,00 2301-1696 ГОСТ 22736-77"

    Кол-во: 5

    "Позиция 29"

    "Сверло 14,00 2301-0046 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 30"

    "Сверло 14 2300-0226 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 31"

    "Сверло 13,00 2301-1692 ГОСТ 22736-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 32"

    "Сверло 13,00 2301-0412 ГОСТ 2092-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 33"

    "Сверло 12,00 2301-0409 ГОСТ 2092-77"

    Кол-во: 5

    "Позиция 34"

    "Сверло 12,00 2301-0039 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 20

    "Позиция 35"

    "Сверло 12,00 2300-0079 ГОСТ 886-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 36"

    "Сверло 11,80 2301-0193 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 5

    "Позиция 37"

    "Сверло 11,00 2301-0404 ГОСТ 2092-77"

    Кол-во: 5

    "Позиция 38"

    "Сверло 10,80 2301-0192 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 25

    "Позиция 39"

    "Сверло 10,50 2301-0032 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 20

    "Позиция 40"

    "Сверло 10,20 2301-0400 ГОСТ 2092-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 41"

    "Сверло 10,20 2301-0030 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 42"

    "Сверло 10,00 2301-0398 ГОСТ 2092-77"

    Кол-во: 5

    "Позиция 43"

    "Сверло 10,00 2301-0028 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 44"

    "Сверло 10,00 2300-7016 ГОСТ 886-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 45"

    "Сверло 10,00 2300-0208 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 46"

    "Сверло 35,00 2301-0122 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 47"

    "Сверло 30,50 2301-0108 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 15

    "Позиция 48"

    "Сверло 28,00 2301-0098 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 15

    "Позиция 49"

    "Сверло 24,50 2301-0085 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 15

    "Позиция 50"

    "Сверло 62,00 2301-0179 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 3

    "Позиция 51"

    "Сверло 60,00 2301-0177 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 6

    "Позиция 52"

    "Сверло 50,00 2301-0166 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 8

    "Позиция 53"

    "Сверло 42,50 2301-0221 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 3

    "Позиция 54"

    "Сверло 37,50 2301-0130 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 55"

    "Напильник 2822-0127 ГОСТ 1465-80 (полукруглый L=200, №2)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 56"

    "Напильник 2822-0027 ГОСТ 1465-80 (круглый L=300, №2)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 57"

    "Напильник 2821-0071 ГОСТ 1465-80 (трехгранный L=250, №1)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 58"

    "Напильник 2821-0067 ГОСТ 1465-80 (трехгранный L=150, №2)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 59"

    "Напильник 2821-0062 ГОСТ 1465-80 (трехгранный L=150, №2)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 60"

    "Напильник 2821-0027 ГОСТ 1465-80 (квадратный L=300, №2)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 61"

    "Напильник 2820-0036 ГОСТ 1465-80 (плоский тупоносый L=400, №1)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 62"

    "Напильник 2820-0027 ГОСТ 1465-80 (плоский тупоносый L=300, №2)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 63"

    "Напильник 2820-0026 ГОСТ 1465-80 (плоский тупоносый L=300, №1)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 64"

    "Напильник 2820-0023 ГОСТ 1465-80 (плоский тупоносый L=250, №3)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 65"

    "Напильник 2820-0021 ГОСТ 1465-80 (плоский тупоносый L=250, №1)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 66"

    "Сверло 6,00 2300-0181-В1 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 67"

    "Сверло 5,00 2300-6173-В1 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 68"

    "Сверло 4,90 2300-7571-В1 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 20

    "Позиция 69"

    "Сверло 4,80 2300-7567-В1 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 20

    "Позиция 70"

    "Сверло 4,50 2300-7561-В1 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 20

    "Позиция 71"

    "Сверло 4,30 2300-7555-В1 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 20

    "Позиция 72"

    "Сверло 4,20 2300-7551-В1 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 20

    "Позиция 73"

    "Сверло 4,10 2300-7547-В1 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 20

    "Позиция 74"

    "Сверло 4,00 2300-7545-В1 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 20

    "Позиция 75"

    "Сверло 3,80 2300-7541-В1 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 20

    "Позиция 76"

    "Сверло 3,70 2300-7537-В1 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 20

    "Позиция 77"

    "Сверло 3,60 2300-7535-В1 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 20

    "Позиция 78"

    "Сверло 3,50 2300-7533 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 40

    "Позиция 79"

    "Сверло 3,40 2300-7531-В1 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 20

    "Позиция 80"

    "Сверло 3,30 2300-7525 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 20

    "Позиция 81"

    "Сверло 3,20 2300-7523 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 20

    "Позиция 82"

    "Сверло 3,10 2300-7517-В1 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 20

    "Позиция 83"

    "Сверло 3,00 2300-7515-В1 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 20

    "Позиция 84"

    "Сверло 2,50 2300-0148-В1 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 20

    "Позиция 85"

    "Сверло 2,20 2300-0145-В1 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 20

    "Позиция 86"

    "Сверло 2,00 2300-0141-В1 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 20

    "Позиция 87"

    "Сверло 1,80 2300-0138-В1 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 20

    "Позиция 88"

    "Сверло 1,60 2300-0135 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 30

    "Позиция 89"

    "Сверло 1,50 2300-0134 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 20

    "Позиция 90"

    "Машина сверлильная ИП-1025 ТУ4833-043-00239362-2004"

    Кол-во: 3

    "Позиция 91"

    "Ключ 7811-0330 ГОСТ16984-79"

    Кол-во: 3

    "Позиция 92"

    "Ключ 7811-0328 ГОСТ 16984-79"

    Кол-во: 3

    "Позиция 93"

    "Гайковерт ИП-3128 ТУ22-5579-86"

    Кол-во: 9

    "Позиция 94"

    "Машина сверлильная ИП-1019 ГОСТ 10212-80"

    Кол-во: 15

    "Позиция 95"

    "Тиски 7827-0267 ГОСТ 4045-75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Тиски 7827-0273 ГОСТ 4045-75"

    Кол-во: 17

    "Позиция 97"

    "Плоскогубцы 7814-0257 ГОСТ 5547-93"

    Кол-во: 24

    "Позиция 98"

    "Развертка 2363-0971 ГОСТ 18121-72"

    Кол-во: 30

    "Позиция 99"

    "Крейцмейсель 2814-0025 У7АН12Х1 ГОСТ 7212-74"

    Кол-во: 36

    "Позиция 100"

    "Зубило 2810-0219 ГОСТ 7211-86"

    Кол-во: 36

    "Позиция 101"

    "Бородок 7851-0168х9 ГОСТ 7214-72"

    Кол-во: 30

    "Позиция 102"

    "Молоток 7850-0103 ГОСТ 2310-77"

    Кол-во: 18

    "Позиция 103"

    "Кувалда 1212-0202 ГОСТ 11402-75"

    Кол-во: 18

    "Позиция 104"

    "Отвертка 3В 7810-0989 ГОСТ 17199-88"

    Кол-во: 36

    "Позиция 105"

    "Отвертка 3В 7810-0922 ГОСТ 17199-88"

    Кол-во: 12

    "Позиция 106"

    "Отвертка 3В 7810-0397 ГОСТ 17199-88"

    Кол-во: 12

    "Позиция 107"

    "Ключ 7812-0379 Х9 ГОСТ11737-93"

    Кол-во: 32

    "Позиция 108"

    "Ключ 7812-0377 Х9 ГОСТ 11737-93"

    Кол-во: 18

    "Позиция 109"

    "Ключ 7813-0003 ГОСТ 18981-73"

    Кол-во: 12

    "Позиция 110"

    "Ключ 7813-0004 Ц15.хр (D25-90) ГОСТ 18981-73"

    Кол-во: 6

    "Позиция 111"

    "Ключ 7813-0001 Ц15.хр (D10-36) ГОСТ 18981-73"

    Кол-во: 6

    "Позиция 112"

    "Ключ 7811-0326 ГОСТ 16984-79"

    Кол-во: 18

    "Позиция 113"

    "Ключ 7811-0322 ГОСТ 16984-79"

    Кол-во: 12

    "Позиция 114"

    "Ключ 7811-0317 ГОСТ 16984-79"

    Кол-во: 6

    "Позиция 115"

    "Ключ 7811-0327 ГОСТ 16984-79"

    Кол-во: 12

    "Позиция 116"

    "Ключ 7811-0321 ГОСТ 16984-79"

    Кол-во: 12

    "Позиция 117"

    "Ключ 7811-0176 ТУ 2-035-1019-85"

    Кол-во: 30

    "Позиция 118"

    "Ключ 7811-0174 ТУ2-035-1019-85"

    Кол-во: 36

    "Позиция 119"

    "Ключ 7811-0177 ТУ2-035-1019-85"

    Кол-во: 36

    "Позиция 120"

    "Ключ 7811-0175 ТУ2-035-1019-85"

    Кол-во: 36

    "Позиция 121"

    "Ключ 7811-0178 ТУ-035-1019-85"

    Кол-во: 36

    "Позиция 122"

    "Ключ 7811-0045 С1 Ц15.хр ГОСТ 2839-80"

    Кол-во: 36

    "Позиция 123"

    "Ключ 7812-1645 ПХВ 9 (торцовый 36х36) ГОСТ 25788-83"

    Кол-во: 24

    "Позиция 124"

    "Ключ 7811-0043 С1 Ц15.хр ГОСТ 2839-80"

    Кол-во: 36

    "Позиция 125"

    "Ключ 7812-1432 ПАХ 9 (торцевой S=17) ГОСТ 25787-83"

    Кол-во: 6

    "Позиция 126"

    "Ключ 7812-1641 ПХВ 9 (торцевой 32х32) ГОСТ 25788-83"

    Кол-во: 6

    "Позиция 127"

    "Ключ 7812-1638 ПХВ 9 (торцевой 30х30) ГОСТ 25788-83"

    Кол-во: 12

    "Позиция 128"

    "Ключ 7812-1636 ПХВ 9 (торцевой 27х27) ГОСТ 25788-83"

    Кол-во: 6

    "Позиция 129"

    "Ключ 7812-1634 ПХВ 9 (торцевой 24х24) ГОСТ 25788-83"

    Кол-во: 12

    "Позиция 130"

    "Ключ 7812-1632 ПХВ 9 (торцевой 22х22) ГОСТ 25788-83"

    Кол-во: 12

    "Позиция 131"

    "Ключ 7811-0025 С1 Ц15.хр ГОСТ 2839-80"

    Кол-во: 36

    "Позиция 132"

    "Ключ 7811-0023 С1 Ц15.хр ГОСТ 2839-80"

    Кол-во: 36

    "Позиция 133"

    "Ключ 7811-0003 С1 Ц15.хр ГОСТ 2839-80"

    Кол-во: 36

    "Позиция 134"

    "Ключ 7811-0049 ГОСТ 2839-80"

    Кол-во: 3

    "Позиция 135"

    "Ключ 7811-0048 ГОСТ 2839-80"

    Кол-во: 3

    "Позиция 136"

    "Ключ 7811-0027 С1 Ц15.хр ГОСТ 2839-80"

    Кол-во: 36

    "Позиция 137"

    "Ключ 7811-0007 С1 Ц15.хр ГОСТ 2839-80"

    Кол-во: 36

    "Позиция 138"

    "Ключ 7813-0036 Ц15.хр ГОСТ 7275-75"

    Кол-во: 6

    "Позиция 139"

    "Ключ 7811-0002 С1 Ц15.хр ГОСТ 2839-80 5,5 *7"

    Кол-во: 24

    "Позиция 140"

    "Ключ 7811-0041 С1 Ц15.хр ГОСТ 2839-80 27*30"

    Кол-во: 36

    "Позиция 141"

    "Сверло 9,80 2301-0191 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 142"

    "Сверло 9,00 2301-0023 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 143"

    "Сверло 9,00 2300-0203 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 144"

    "Сверло 80,00 2301-0188 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 2

    "Позиция 145"

    "Сверло 80,00 2301-0188 КМ5 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 3

    "Позиция 146"

    "Сверло 8,50 2301-0390 ГОСТ 2092-77"

    Кол-во: 5

    "Позиция 147"

    "Сверло 8,50 2301-0020 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 30

    "Позиция 148"

    "Сверло 8,50 2300-6999 ГОСТ 886-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 149"

    "Сверло 8,50 2300-0200 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 20

    "Позиция 150"

    "Сверло 8,20 2301-0017 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 151"

    "Сверло 8,00 2301-0385 ГОСТ 2092-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 152"

    "Сверло 8,00 2301-0015 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 30

    "Позиция 153"

    "Сверло 8,00 2300-6994 ГОСТ 886-77"

    Кол-во: 25

    "Позиция 154"

    "Сверло 8,00 2300-0195 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 155"

    "Сверло 78,00 2301-0187 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 3

    "Позиция 156"

    "Сверло 75,00 2301-0186 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 2

    "Позиция 157"

    "Сверло 72,00 2301-0185 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 2

    "Позиция 158"

    "Сверло 72,00 2301-0185 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 2

    "Позиция 159"

    "Сверло 70,00 2301-0183 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 4

    "Позиция 160"

    "Сверло 7,80 2301-0014 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 20

    "Позиция 161"

    "Сверло 7,00 2301-0007 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 162"

    "Сверло 7,00 2300-0187 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 163"

    "Сверло 68,00 2301-0182 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 6

    "Позиция 164"

    "Сверло 65,00 2301-0181 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 4

    "Позиция 165"

    "Сверло 63,00 2301-0180 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 2

    "Позиция 166"

    "Сверло 6,80 2301-0189 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 20

    "Позиция 167"

    "Сверло 6,80 2300-0309 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 20

    "Позиция 168"

    "Сверло 6,50 2301-0005 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 30

    "Позиция 169"

    "Сверло 6,50 2300-6977 ГОСТ 886-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 170"

    "Сверло 6,00 2301-0371 ГОСТ 2092-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 171"

    "Сверло 6,00 2301-0001 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 35

    "Позиция 172"

    "Сверло 6,00 2300-6972 ГОСТ 886-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 173"

    "Сверло 6,00 2300-0181 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 20

    "Позиция 174"

    "Сверло 59.00 2301-3126 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 2

    "Позиция 175"

    "Сверло 58,00 2301-0176 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 6

    "Позиция 176"

    "Сверло 57,00 2301-0175 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 5

    "Позиция 177"

    "Сверло 56,00 2301-0174 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 3

    "Позиция 178"

    "Сверло 55,00 2301-0173 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 3

    "Позиция 179"

    "Сверло 52,00 2301-0170 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 5

    "Позиция 180"

    "Сверло 5,20 2300-6177 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 30

    "Позиция 181"

    "Сверло 5,00 2300-6173 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 20

    "Позиция 182"

    "Сверло 5,00 2300-0034 ГОСТ 886-77"

    Кол-во: 60

    "Позиция 183"

    "Сверло 49,50 2301-0165 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 2

    "Позиция 184"

    "Сверло 49,00 2301-0164 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 2

    "Позиция 185"

    "Сверло 46,00 2301-0154 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 5

    "Позиция 186"

    "Сверло 45,50 2301-0224 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 3

    "Позиция 187"

    "Сверло 45,00 2301-0153 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 7

    "Позиция 188"

    "Сверло 42,00 2301-0144 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 2

    "Позиция 189"

    "Сверло 41,50 2301-0142 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 2

    "Позиция 190"

    "Сверло 40,50 2301-0139 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 5

    "Позиция 191"

    "Сверло 40,00 2301-0137 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 9

    "Позиция 192"

    "Сверло 4,50 2300-7561 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 20

    "Позиция 193"

    "Сверло 4,20 2300-7551 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 20

    "Позиция 194"

    "Сверло 4,00 2300-7545 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 20

    "Позиция 195"

    "Сверло 39,00 2301-0135 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 3

    "Позиция 196"

    "Сверло 38,00 2301-0132 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 15

    "Позиция 197"

    "Сверло 38 2301-4444 ГОСТ 12121-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 198"

    "Сверло 36,00 2301-0125 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 5

    "Позиция 199"

    "Сверло 35,50 2301-0123 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 3

    "Позиция 200"

    "Сверло 34,50 2301-0120 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 5

    "Позиция 201"

    "Сверло 34,00 2301-0119 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 3

    "Позиция 202"

    "Сверло 32,00 2301-0113 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 3

    "Позиция 203"

    "Сверло 31,00 2301-0109 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 8

    "Позиция 204"

    "Сверло 30,00 2301-1756 ГОСТ 22736-77"

    Кол-во: 3

    "Позиция 205"

    "Сверло 30,00 2301-0106 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 15

    "Позиция 206"

    "Сверло 3,00 2300-7515 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 20

    "Позиция 207"

    "Сверло 3,00 2300-0015 ГОСТ 886-77"

    Кол-во: 20

    "Позиция 208"

    "Сверло 29.75 2301-3048 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 4

    "Позиция 209"

    "Сверло 27,50 2301-0096 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 5

    "Позиция 210"

    "Сверло 27,00 2301-0094 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 5

    "Позиция 211"

    "Сверло 26,50 2301-0462 ГОСТ 2092-77"

    Кол-во: 5

    "Позиция 212"

    "Сверло 26,50 2301-0092 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 213"

    "Сверло 25,00 2301-1737 ГОСТ 22736-77"

    Кол-во: 4

    "Позиция 214"

    "Сверло 25,00 2301-0457 ГОСТ 2092-77"

    Кол-во: 5

    "Позиция 215"

    "Сверло 25,00 2301-0087 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 5

    "Позиция 216"

    "Сверло 24,25 2301-0084 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 5

    "Позиция 217"

    "Сверло 24,00 2301-0083 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 5

    "Позиция 218"

    "Сверло 2317-0009 ГОСТ 14952-75 (D=6.3)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 219"

    "Сверло 2317-0007 ГОСТ 14952-75 (D=4)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 220"

    "Сверло 2317-0006 ГОСТ 14952-75 (D=3.15)"

    Кол-во: 10

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