Оказание услуг по информационно-технической поддержке Интернет-сайта Заказчика

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Заказчик оплачивает Услуги Исполнителя в течение 30-ти календарных дней с момента подписания Акта оказания Услуг за отчетный период и предоставления Исполнителем счета. За отчетный период принимается один календарный месяц. Платежи по настоящему Договору производятся безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя.