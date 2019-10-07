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    Главная / Торги / Оказание услуг по информационно-технической поддержке Интернет-сайта Заказчика

    Оказание услуг по информационно-технической поддержке Интернет-сайта Заказчика

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2019 10:0007.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908323879Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по информационно-технической поддержке Интернет-сайта ЗаказчикаСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    31908323879

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по информационно-технической поддержке Интернет-сайта Заказчика

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 16:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация

    Извещение об изменении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Контактный телефон

    +7 812 633-39-49 доб. 7299

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender@rossiya-airlines.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Тирская Е. Н.

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги консультативные, связанные с компьютерной техникой Эта группировка не включает: - услуги, осуществляемые по договору, согласно которому консультативные услуги связаны с проектированием и разработкой решения в области информационных технологий (web-сайта, базы данных, конкретного приложения, сети и т.д.), см. услуги по проектированию и разработке соответствующей информационной технологии в группировке 62.01.1; - консультирование по вопросам, связанным со стратегией бизнеса, например консультирование по разработке стратегии электронной торговли, см. 70.22.11

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по информационно-технической поддержке Интернет-сайта Заказчика

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.10.201917.10.2019 17:0017.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908323879Подведение итогов не позднее Оказание услуг по информационно-технической поддержке Интернет-сайта ЗаказчикаСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по информационно-технической поддержке Интернет-сайта Заказчика

    Начальная цена

    8 506 290,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    не определено

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Санкт-Петербург ул. Пилотов д. 18. корп. 4 Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги указаны в Техническом задании (Приложение 4)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Заказчик оплачивает Услуги Исполнителя в течение 30-ти календарных дней с момента подписания Акта оказания Услуг за отчетный период и предоставления Исполнителем счета. За отчетный период принимается один календарный месяц. Платежи по настоящему Договору производятся безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    62

    Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий

    Классификатор ОКВЭД2

    62.02

    Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий"

    Кол-во: 0

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