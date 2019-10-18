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    Главная / Торги / Конкурентный отбор на поставку хозяйственных товаров для нужд ООО "РВК-Воронеж"

    Конкурентный отбор на поставку хозяйственных товаров для нужд ООО "РВК-Воронеж"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.10.2019 16:0018.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908323875Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозяйственных товаров ВоронежПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908323875

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Конкурентный отбор на поставку хозяйственных товаров для нужд ООО "РВК-Воронеж"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 16:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    отмена

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Юридический адрес

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    Почтовый адрес

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Контактный телефон

    +7 473 206-77-07 доб. 1640

    Факс

    +7 473 260-54-38

    Адрес электронной почты

    ve.ivashchenko@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иващенко Вероника Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Закупки и тендеры Изделия из недрагоценных металлов прочие, не включенные в другие группировки Эта группировка также включает: - постоянные металлические магниты

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка хозяйственных товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.10.2019 16:00 GMT +318.10.2019 16:0018.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908323875Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозяйственных товаров Воронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    18.10.2019 16:0018.10.2019 16:0018.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908323875Дата и время вскрытия заявок Поставка хозяйственных товаров Воронеж

    Подведение итогов не позднее

    25.10.2019 17:0025.10.2019 17:0025.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908323875Подведение итогов не позднее Поставка хозяйственных товаров Воронеж

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    25.10.201925.10.2019 17:0025.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908323875Подведение итогов не позднее Поставка хозяйственных товаров Воронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хозяйственных товаров

    Начальная цена

    855 339,13

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Классификатор ОКПД2

    25.99.29.120

    Лопаты

    Классификатор ОКВЭД2

    25.99.29

    Производство прочих изделий из недрагоценных металлов, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих изделий из недрагоценных металлов, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 1

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