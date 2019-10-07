конкурс в электронной форме на право заключения договора, на оказание услуги по проведению периодического медицинского осмотра работников в 2019 году для нужд ООО "Ульяновскоблводоканал"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31908323849 Уникальный номер закупки 220 Номер закупки Наименование закупки конкурс в электронной форме на право заключения договора, на оказание услуги по проведению периодического медицинского осмотра работников в 2019 году для нужд ООО "Ульяновскоблводоканал" Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Конкурс_220_УОВК_2019 Медосмотр работников

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВОДОКАНАЛ

Все закупки и тендеры УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ Юридический адрес 433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150 Почтовый адрес 433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150 Контактный телефон +7 84235 2-65-68 доб. 117 Факс {} Адрес электронной почты DDubrovskij@ulcomsys.ru Ф.И.О. контактного лица Дубровский Дмитрий Александрович Место рассмотрения предложений Димитровград Закупки и тендеры Ульяновская область Закупки и тендеры Услуги в области общей врачебной практики Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru