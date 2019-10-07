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Номер извещения
31908323849
Уникальный номер закупки
220
Наименование закупки
конкурс в электронной форме на право заключения договора, на оказание услуги по проведению периодического медицинского осмотра работников в 2019 году для нужд ООО "Ульяновскоблводоканал"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 16:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150
Почтовый адрес
433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150
Контактный телефон
+7 84235 2-65-68 доб. 117
Факс
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Адрес электронной почты
DDubrovskij@ulcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дубровский Дмитрий Александрович
Место рассмотрения предложений
Димитровград
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по проведению периодического медицинского осмотра работников в 2019 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2019 11:00 GMT +307.10.2019 11:0007.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908323849Дата и время окончания срока приема заявок услуги по проведению периодического медицинского осмотра работников в 2019 году Димитровград
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2019 11:00GMT +307.10.2019 11:0007.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908323849Дата и время вскрытия заявок услуги по проведению периодического медицинского осмотра работников в 2019 году Димитровград
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.10.201908.10.2019 09:0008.10.2019 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908323849Дата окончания срока рассмотрения заявок услуги по проведению периодического медицинского осмотра работников в 2019 году Димитровград
Подведение итогов не позднее
10.10.2019 16:0010.10.2019 16:0010.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908323849Подведение итогов не позднее услуги по проведению периодического медицинского осмотра работников в 2019 году Димитровград
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по проведению периодического медицинского осмотра работников в 2019 году
Начальная цена
142 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
см. конкурсную документацию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
см. конкурсную документациюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150
86.21.10
86.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 85
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