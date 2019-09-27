www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31908323842
Уникальный номер закупки
219
Наименование закупки
запрос котировок в электронной форме на право заключения договора, на выполнение работ по вывозу осадка с иловых карт городских КОС для нужд ООО "Ульяновскоблводоканал"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 16:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150
Почтовый адрес
433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150
Контактный телефон
+7 84235 2-65-68 доб. 117
Факс
{}
Адрес электронной почты
DDubrovskij@ulcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дубровский Дмитрий Александрович
Место рассмотрения предложений
Димитровград
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Вывоз осадка с иловых карт городских КОС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.09.2019 11:00 GMT +327.09.2019 11:0027.09.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908323842Дата и время окончания срока приема заявок Вывоз осадка с иловых карт городских КОСДимитровград
Дата и время вскрытия заявок
27.09.2019 11:0027.09.2019 11:0027.09.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908323842Дата и время вскрытия заявок Вывоз осадка с иловых карт городских КОСДимитровград
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Вывоз осадка с иловых карт городских КОС
Начальная цена
1 303 099,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
см. Конкурсную документацию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
см. Конкурсную документациюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150
43
43
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.