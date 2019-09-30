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Номер извещения
31908323997
Уникальный номер закупки
ТКС-К-060-19
Наименование закупки
Трубы ВЧШГ и муфты
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 16:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Тулиновская, 5
Почтовый адрес
392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Тулиновская, 5
Контактный телефон
+7 4752 70-07-00 доб. 1905
Факс
--
Адрес электронной почты
DubrovskiyEA@tamcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дубровский Евгений Александрович
Место рассмотрения предложений
Тамбов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Трубы ВЧШГ и муфты
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трубы ВЧШГ и муфты
Начальная цена
397 081,98
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
15 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. ТамбовРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Тамбовские коммунальные системы
Все закупки и тендеры АО Тамбовские коммунальные системы
Адрес местонахождения
392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Тулиновская, 5
24.10.11.124
24.10.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 15
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