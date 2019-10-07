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Номер извещения
31908324071
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 16:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Почтовый адрес
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Контактный телефон
+7 495 602-04-31
Факс
+7 495 602-04-31
Адрес электронной почты
mmzavangard18@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горбачева Екатерина Андреевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2019 10:00 GMT +307.10.2019 10:0007.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908324071Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожареМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.10.2019 16:0015.10.2019 16:0015.10.2019 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908324071Дата окончания срока рассмотрения заявок Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожареМосква
Дата и время проведения
17.10.2019 14:0017.10.2019 14:0017.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время проведения 31908324071Дата и время проведения Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожареМосква
Подведение итогов не позднее
22.10.2019 13:0022.10.2019 13:0022.10.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908324071Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожареМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре
Начальная цена
3 450 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 условная единица.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ММЗ АВАНГАРД
Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД
Адрес местонахождения
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
80.20.10
80.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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