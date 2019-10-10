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Номер извещения
ГП933291
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Изготовление и поставка весов конвейерных ленточных: В-2000 мм - 2 шт., В-1600 мм - 3 шт., В-1400 мм - 2 шт., В-1200 мм – 3 шт. для АО «ГОК «Инаглинский».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 16:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 495 662-39-90 доб. 348
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
Lebedeva@kolmar.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лебедева Анна Викторовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Изготовление и поставка весов конвейерных ленточных: В-2000 мм - 2 шт., В-1600 мм - 3 шт., В-1400 мм - 2 шт., В-1200 мм – 3 шт. для АО «ГОК «Инаглинский».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.10.2019 13:00 GMT +310.10.2019 13:0010.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933291Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка весов конвейерных ленточных: В-2000 мм - 2 шт., В-1600 мм - 3 шт., В-1400 мм - 2 шт., В-1200 мм – 3 шт. для АО «ГОК «Инаглинский». Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 12:0031.10.2019 12:0031.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933291Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка весов конвейерных ленточных: В-2000 мм - 2 шт., В-1600 мм - 3 шт., В-1400 мм - 2 шт., В-1200 мм – 3 шт. для АО «ГОК «Инаглинский». Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.10.201931.10.2019 12:0031.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933291Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка весов конвейерных ленточных: В-2000 мм - 2 шт., В-1600 мм - 3 шт., В-1400 мм - 2 шт., В-1200 мм – 3 шт. для АО «ГОК «Инаглинский». Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление и поставка весов конвейерных ленточных: В-2000 мм - 2 шт., В-1600 мм - 3 шт., В-1400 мм - 2 шт., В-1200 мм – 3 шт. для АО «ГОК «Инаглинский».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
10
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP г. НерюнгриРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
28.29.31.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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