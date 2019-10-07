Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Формой оплаты является безналичный расчет. Оплата по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата по Договору осуществляется Покупателем после подписания Сторонами товарной накладной (форма ТОРГ-12) на Товар и в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Покупателем счета на окончательную оплату от Поставщика.