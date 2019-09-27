Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставка не ранее 01.01.2020 г. и не позднее 30.01.2010 г. Оплата: Безналичный расчет. Постоплата в течение 30 дней с момента поставки товара/оказания услуг/выполнения работ.