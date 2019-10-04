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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме № 254/19-ЗКТЭ на право заключения договора на выполнение работ по комплексной антикоррозийной защите окрашиваемых поверхностей

    Запрос котировок в электронной форме № 254/19-ЗКТЭ на право заключения договора на выполнение работ по комплексной антикоррозийной защите окрашиваемых поверхностей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2019 08:0004.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933285Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по комплексной антикоррозийной защите окрашиваемых поверхностейКалугаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933285

    Уникальный номер закупки

    254/19-ЗКТЭ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме № 254/19-ЗКТЭ на право заключения договора на выполнение работ по комплексной антикоррозийной защите окрашиваемых поверхностей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 15:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Условия сроки и порядок проведения закупки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ
    Все закупки и тендеры АО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ

    Юридический адрес

    248025, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Малинники, 21

    Почтовый адрес

    248025, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Малинники, 21

    Контактный телефон

    +7 4842 90-07-32

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    kimti@rempm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ким Татьяна Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Калуга

    Закупки и тендеры Калужская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по комплексной антикоррозийной защите окрашиваемых поверхностей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.10.2019 08:00 GMT +304.10.2019 08:0004.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933285Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по комплексной антикоррозийной защите окрашиваемых поверхностейКалуга

    Дата и время вскрытия заявок

    04.10.2019 08:0004.10.2019 08:0004.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933285Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по комплексной антикоррозийной защите окрашиваемых поверхностейКалуга

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.10.201915.10.2019 14:0015.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933285Подведение итогов не позднее Выполнение работ по комплексной антикоррозийной защите окрашиваемых поверхностейКалуга

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по комплексной антикоррозийной защите окрашиваемых поверхностей

    Начальная цена

    27 621 354,24

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с требованиями технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с требованиями технического заданияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с требованиями технического задания
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ
    Все закупки и тендеры АО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ

    Адрес местонахождения

    248025, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Малинники, 21

    Классификатор ОКПД2

    33.1

    Услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "комплексная антикоррозийная защитеа окрашиваемых поверхностей"

    Кол-во: 0

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