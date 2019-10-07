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Номер извещения
31908323692
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка электрооборудования и материалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 15:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Почтовый адрес
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Контактный телефон
+7 495 602-04-31
Факс
+7 495 602-04-31
Адрес электронной почты
mmzavangard18@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Саркисян Диана Карленовна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электрооборудования и материалов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2019 10:00 GMT +307.10.2019 10:0007.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908323692Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электрооборудования и материаловМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.10.2019 16:0015.10.2019 16:0015.10.2019 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908323692Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка электрооборудования и материаловМосква
Дата и время проведения
17.10.2019 14:0017.10.2019 14:0017.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время проведения 31908323692Дата и время проведения Поставка электрооборудования и материаловМосква
Подведение итогов не позднее
22.10.2019 13:0022.10.2019 13:0022.10.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908323692Подведение итогов не позднее Поставка электрооборудования и материаловМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электрооборудования и материалов
Начальная цена
1 637 562,94
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
8 390 (восемь тысяч триста девяносто) условных единиц, 270 (двести семьдесят) штук, 5000 (пять тысяч) метров
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ММЗ АВАНГАРД
Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД
Адрес местонахождения
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
27.32
27.32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 8390
Кол-во: 270
Кол-во: 5000
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