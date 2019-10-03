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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора купли-продажи заглушек. Собственник: Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Снабжение".

    Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора купли-продажи заглушек. Собственник: Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Снабжение".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП944663Дата и время окончания срока приема заявок Заглушка 108х6-09Г2С ГОСТ 17379-2001, 3 шт; партия: 0003669679; код материала: 000001111019; год поставки: 18.03.2011; склад: 0001Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП944663

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора купли-продажи заглушек. Собственник: Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Снабжение".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 16:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор

    Требования к Участникам

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
    Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    Факс

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    нефть

    Список лотов

    Лот 1

    Заглушка 108х6-09Г2С ГОСТ 17379-2001, 3 шт; партия: 0003669679; код материала: 000001111019; год поставки: 18.03.2011; склад: 0001

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.10.2019 10:00 GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП944663Дата и время окончания срока приема заявок Заглушка 108х6-09Г2С ГОСТ 17379-2001, 3 шт; партия: 0003669679; код материала: 000001111019; год поставки: 18.03.2011; склад: 0001

    Дата и время вскрытия заявок

    03.10.2019 10:0003.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП944663Дата и время вскрытия заявок Заглушка 108х6-09Г2С ГОСТ 17379-2001, 3 шт; партия: 0003669679; код материала: 000001111019; год поставки: 18.03.2011; склад: 0001

    Подведение итогов не позднее

    03.10.2019 10:0003.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП944663Подведение итогов не позднее Заглушка 108х6-09Г2С ГОСТ 17379-2001, 3 шт; партия: 0003669679; код материала: 000001111019; год поставки: 18.03.2011; склад: 0001

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.10.201903.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП944663Подведение итогов не позднее Заглушка 108х6-09Г2С ГОСТ 17379-2001, 3 шт; партия: 0003669679; код материала: 000001111019; год поставки: 18.03.2011; склад: 0001

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заглушка 108х6-09Г2С ГОСТ 17379-2001, 3 шт; партия: 0003669679; код материала: 000001111019; год поставки: 18.03.2011; склад: 0001

    Начальная цена

    735,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпромнефть-Снабжение
    Все закупки и тендеры Газпромнефть-Снабжение

    Адрес местонахождения

    644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23

    190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 2

    Заглушка 108х6-09Г2С ГОСТ 17379-2001, 16 шт; партия: 0004605476; код материала: 000001111019; год поставки: 18.03.2011; склад: 0001

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.10.2019 10:00 GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП944663Дата и время окончания срока приема заявок Заглушка 108х6-09Г2С ГОСТ 17379-2001, 16 шт; партия: 0004605476; код материала: 000001111019; год поставки: 18.03.2011; склад: 0001

    Дата и время вскрытия заявок

    03.10.2019 10:0003.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП944663Дата и время вскрытия заявок Заглушка 108х6-09Г2С ГОСТ 17379-2001, 16 шт; партия: 0004605476; код материала: 000001111019; год поставки: 18.03.2011; склад: 0001

    Подведение итогов не позднее

    03.10.2019 10:0003.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП944663Подведение итогов не позднее Заглушка 108х6-09Г2С ГОСТ 17379-2001, 16 шт; партия: 0004605476; код материала: 000001111019; год поставки: 18.03.2011; склад: 0001

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.10.201903.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП944663Подведение итогов не позднее Заглушка 108х6-09Г2С ГОСТ 17379-2001, 16 шт; партия: 0004605476; код материала: 000001111019; год поставки: 18.03.2011; склад: 0001

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заглушка 108х6-09Г2С ГОСТ 17379-2001, 16 шт; партия: 0004605476; код материала: 000001111019; год поставки: 18.03.2011; склад: 0001

    Начальная цена

    3 920,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпромнефть-Снабжение
    Все закупки и тендеры Газпромнефть-Снабжение

    Адрес местонахождения

    644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23

    190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 3

    Заглушка 108х6-10-13ХФА ТУ 1462-203-0147016-2001, 8 шт; партия: 0003669559; код материала: 770000352647; год поставки: 11.10.2013; склад: 0001

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.10.2019 10:00 GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП944663Дата и время окончания срока приема заявок Заглушка 108х6-10-13ХФА ТУ 1462-203-0147016-2001, 8 шт; партия: 0003669559; код материала: 770000352647; год поставки: 11.10.2013; склад: 0001

    Дата и время вскрытия заявок

    03.10.2019 10:0003.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП944663Дата и время вскрытия заявок Заглушка 108х6-10-13ХФА ТУ 1462-203-0147016-2001, 8 шт; партия: 0003669559; код материала: 770000352647; год поставки: 11.10.2013; склад: 0001

    Подведение итогов не позднее

    03.10.2019 10:0003.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП944663Подведение итогов не позднее Заглушка 108х6-10-13ХФА ТУ 1462-203-0147016-2001, 8 шт; партия: 0003669559; код материала: 770000352647; год поставки: 11.10.2013; склад: 0001

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.10.201903.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП944663Подведение итогов не позднее Заглушка 108х6-10-13ХФА ТУ 1462-203-0147016-2001, 8 шт; партия: 0003669559; код материала: 770000352647; год поставки: 11.10.2013; склад: 0001

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заглушка 108х6-10-13ХФА ТУ 1462-203-0147016-2001, 8 шт; партия: 0003669559; код материала: 770000352647; год поставки: 11.10.2013; склад: 0001

    Начальная цена

    3 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпромнефть-Снабжение
    Все закупки и тендеры Газпромнефть-Снабжение

    Адрес местонахождения

    644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23

    190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 4

    Заглушка 108х6-20С ТУ 1468-010-593377520-2003/17379-2001, 5 шт; партия: 0003669857; код материала: 770000327324; год поставки: 11.12.2012; склад: 0001

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.10.2019 10:00 GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП944663Дата и время окончания срока приема заявок Заглушка 108х6-20С ТУ 1468-010-593377520-2003/17379-2001, 5 шт; партия: 0003669857; код материала: 770000327324; год поставки: 11.12.2012; склад: 0001

    Дата и время вскрытия заявок

    03.10.2019 10:0003.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП944663Дата и время вскрытия заявок Заглушка 108х6-20С ТУ 1468-010-593377520-2003/17379-2001, 5 шт; партия: 0003669857; код материала: 770000327324; год поставки: 11.12.2012; склад: 0001

    Подведение итогов не позднее

    03.10.2019 10:0003.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП944663Подведение итогов не позднее Заглушка 108х6-20С ТУ 1468-010-593377520-2003/17379-2001, 5 шт; партия: 0003669857; код материала: 770000327324; год поставки: 11.12.2012; склад: 0001

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.10.201903.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП944663Подведение итогов не позднее Заглушка 108х6-20С ТУ 1468-010-593377520-2003/17379-2001, 5 шт; партия: 0003669857; код материала: 770000327324; год поставки: 11.12.2012; склад: 0001

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заглушка 108х6-20С ТУ 1468-010-593377520-2003/17379-2001, 5 шт; партия: 0003669857; код материала: 770000327324; год поставки: 11.12.2012; склад: 0001

    Начальная цена

    2 025,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпромнефть-Снабжение
    Все закупки и тендеры Газпромнефть-Снабжение

    Адрес местонахождения

    644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23

    190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 5

    Заглушка 108х8-09Г2С ГОСТ 17379-2001, 7 шт; партия: 0004605477; код материала: 000001158118; год поставки: 06.10.2009; склад: 0001

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.10.2019 10:00 GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП944663Дата и время окончания срока приема заявок Заглушка 108х8-09Г2С ГОСТ 17379-2001, 7 шт; партия: 0004605477; код материала: 000001158118; год поставки: 06.10.2009; склад: 0001

    Дата и время вскрытия заявок

    03.10.2019 10:0003.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП944663Дата и время вскрытия заявок Заглушка 108х8-09Г2С ГОСТ 17379-2001, 7 шт; партия: 0004605477; код материала: 000001158118; год поставки: 06.10.2009; склад: 0001

    Подведение итогов не позднее

    03.10.2019 10:0003.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП944663Подведение итогов не позднее Заглушка 108х8-09Г2С ГОСТ 17379-2001, 7 шт; партия: 0004605477; код материала: 000001158118; год поставки: 06.10.2009; склад: 0001

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.10.201903.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП944663Подведение итогов не позднее Заглушка 108х8-09Г2С ГОСТ 17379-2001, 7 шт; партия: 0004605477; код материала: 000001158118; год поставки: 06.10.2009; склад: 0001

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заглушка 108х8-09Г2С ГОСТ 17379-2001, 7 шт; партия: 0004605477; код материала: 000001158118; год поставки: 06.10.2009; склад: 0001

    Начальная цена

    1 425,55

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпромнефть-Снабжение
    Все закупки и тендеры Газпромнефть-Снабжение

    Адрес местонахождения

    644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23

    190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 6

    Заглушка 168х4,5-10Г2 ГОСТ 17379-2001, 8 шт; партия: 0003669856; код материала: 770000327320; год поставки: 13.01.2015; склад: 0001

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.10.2019 10:00 GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП944663Дата и время окончания срока приема заявок Заглушка 168х4,5-10Г2 ГОСТ 17379-2001, 8 шт; партия: 0003669856; код материала: 770000327320; год поставки: 13.01.2015; склад: 0001

    Дата и время вскрытия заявок

    03.10.2019 10:0003.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП944663Дата и время вскрытия заявок Заглушка 168х4,5-10Г2 ГОСТ 17379-2001, 8 шт; партия: 0003669856; код материала: 770000327320; год поставки: 13.01.2015; склад: 0001

    Подведение итогов не позднее

    03.10.2019 10:0003.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП944663Подведение итогов не позднее Заглушка 168х4,5-10Г2 ГОСТ 17379-2001, 8 шт; партия: 0003669856; код материала: 770000327320; год поставки: 13.01.2015; склад: 0001

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.10.201903.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП944663Подведение итогов не позднее Заглушка 168х4,5-10Г2 ГОСТ 17379-2001, 8 шт; партия: 0003669856; код материала: 770000327320; год поставки: 13.01.2015; склад: 0001

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заглушка 168х4,5-10Г2 ГОСТ 17379-2001, 8 шт; партия: 0003669856; код материала: 770000327320; год поставки: 13.01.2015; склад: 0001

    Начальная цена

    2 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпромнефть-Снабжение
    Все закупки и тендеры Газпромнефть-Снабжение

    Адрес местонахождения

    644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23

    190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 7

    Заглушка 2-325х10-09Г2С ГОСТ 17379-2001, 6 шт; партия: 0003669834; код материала: 770000331569; год поставки: 18.02.2013; склад: 0001

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.10.2019 10:00 GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП944663Дата и время окончания срока приема заявок Заглушка 2-325х10-09Г2С ГОСТ 17379-2001, 6 шт; партия: 0003669834; код материала: 770000331569; год поставки: 18.02.2013; склад: 0001

    Дата и время вскрытия заявок

    03.10.2019 10:0003.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП944663Дата и время вскрытия заявок Заглушка 2-325х10-09Г2С ГОСТ 17379-2001, 6 шт; партия: 0003669834; код материала: 770000331569; год поставки: 18.02.2013; склад: 0001

    Подведение итогов не позднее

    03.10.2019 10:0003.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП944663Подведение итогов не позднее Заглушка 2-325х10-09Г2С ГОСТ 17379-2001, 6 шт; партия: 0003669834; код материала: 770000331569; год поставки: 18.02.2013; склад: 0001

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.10.201903.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП944663Подведение итогов не позднее Заглушка 2-325х10-09Г2С ГОСТ 17379-2001, 6 шт; партия: 0003669834; код материала: 770000331569; год поставки: 18.02.2013; склад: 0001

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заглушка 2-325х10-09Г2С ГОСТ 17379-2001, 6 шт; партия: 0003669834; код материала: 770000331569; год поставки: 18.02.2013; склад: 0001

    Начальная цена

    8 224,98

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпромнефть-Снабжение
    Все закупки и тендеры Газпромнефть-Снабжение

    Адрес местонахождения

    644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23

    190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 8

    Заглушка 325х12-6-20А ТУ 1462-203-0147016-2001, 1 шт; партия: 0003669558; код материала: 770000352646; год поставки: 25.03.2013; склад: 0001

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.10.2019 10:00 GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП944663Дата и время окончания срока приема заявок Заглушка 325х12-6-20А ТУ 1462-203-0147016-2001, 1 шт; партия: 0003669558; код материала: 770000352646; год поставки: 25.03.2013; склад: 0001

    Дата и время вскрытия заявок

    03.10.2019 10:0003.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП944663Дата и время вскрытия заявок Заглушка 325х12-6-20А ТУ 1462-203-0147016-2001, 1 шт; партия: 0003669558; код материала: 770000352646; год поставки: 25.03.2013; склад: 0001

    Подведение итогов не позднее

    03.10.2019 10:0003.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП944663Подведение итогов не позднее Заглушка 325х12-6-20А ТУ 1462-203-0147016-2001, 1 шт; партия: 0003669558; код материала: 770000352646; год поставки: 25.03.2013; склад: 0001

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.10.201903.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП944663Подведение итогов не позднее Заглушка 325х12-6-20А ТУ 1462-203-0147016-2001, 1 шт; партия: 0003669558; код материала: 770000352646; год поставки: 25.03.2013; склад: 0001

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заглушка 325х12-6-20А ТУ 1462-203-0147016-2001, 1 шт; партия: 0003669558; код материала: 770000352646; год поставки: 25.03.2013; склад: 0001

    Начальная цена

    2 040,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпромнефть-Снабжение
    Все закупки и тендеры Газпромнефть-Снабжение

    Адрес местонахождения

    644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23

    190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 9

    Заглушка 325х8-13ХФА ГОСТ 17379-2001, 10 шт; партия: 0003669855; код материала: 770000327300; год поставки: 27.12.2012; склад: 0001

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.10.2019 10:00 GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП944663Дата и время окончания срока приема заявок Заглушка 325х8-13ХФА ГОСТ 17379-2001, 10 шт; партия: 0003669855; код материала: 770000327300; год поставки: 27.12.2012; склад: 0001

    Дата и время вскрытия заявок

    03.10.2019 10:0003.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП944663Дата и время вскрытия заявок Заглушка 325х8-13ХФА ГОСТ 17379-2001, 10 шт; партия: 0003669855; код материала: 770000327300; год поставки: 27.12.2012; склад: 0001

    Подведение итогов не позднее

    03.10.2019 10:0003.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП944663Подведение итогов не позднее Заглушка 325х8-13ХФА ГОСТ 17379-2001, 10 шт; партия: 0003669855; код материала: 770000327300; год поставки: 27.12.2012; склад: 0001

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.10.201903.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП944663Подведение итогов не позднее Заглушка 325х8-13ХФА ГОСТ 17379-2001, 10 шт; партия: 0003669855; код материала: 770000327300; год поставки: 27.12.2012; склад: 0001

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заглушка 325х8-13ХФА ГОСТ 17379-2001, 10 шт; партия: 0003669855; код материала: 770000327300; год поставки: 27.12.2012; склад: 0001

    Начальная цена

    22 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпромнефть-Снабжение
    Все закупки и тендеры Газпромнефть-Снабжение

    Адрес местонахождения

    644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23

    190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 10

    Заглушка 76х6-20С ГОСТ 17379-2001, 16 шт; партия: 0003669636; код материала: 770000327291; год поставки: 18.11.2013; склад: 0001

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.10.2019 10:00 GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП944663Дата и время окончания срока приема заявок Заглушка 76х6-20С ГОСТ 17379-2001, 16 шт; партия: 0003669636; код материала: 770000327291; год поставки: 18.11.2013; склад: 0001

    Дата и время вскрытия заявок

    03.10.2019 10:0003.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП944663Дата и время вскрытия заявок Заглушка 76х6-20С ГОСТ 17379-2001, 16 шт; партия: 0003669636; код материала: 770000327291; год поставки: 18.11.2013; склад: 0001

    Подведение итогов не позднее

    03.10.2019 10:0003.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП944663Подведение итогов не позднее Заглушка 76х6-20С ГОСТ 17379-2001, 16 шт; партия: 0003669636; код материала: 770000327291; год поставки: 18.11.2013; склад: 0001

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.10.201903.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП944663Подведение итогов не позднее Заглушка 76х6-20С ГОСТ 17379-2001, 16 шт; партия: 0003669636; код материала: 770000327291; год поставки: 18.11.2013; склад: 0001

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заглушка 76х6-20С ГОСТ 17379-2001, 16 шт; партия: 0003669636; код материала: 770000327291; год поставки: 18.11.2013; склад: 0001

    Начальная цена

    4 080,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

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    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпромнефть-Снабжение
    Все закупки и тендеры Газпромнефть-Снабжение

    Адрес местонахождения

    644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23

    190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 11

    Заглушка 89х5-10-13ХФА ТУ 1462-203-0147016-2001, 4 шт; партия: 0003669560; код материала: 770000352649; год поставки: 27.09.2013; склад: 0001

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.10.2019 10:00 GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП944663Дата и время окончания срока приема заявок Заглушка 89х5-10-13ХФА ТУ 1462-203-0147016-2001, 4 шт; партия: 0003669560; код материала: 770000352649; год поставки: 27.09.2013; склад: 0001

    Дата и время вскрытия заявок

    03.10.2019 10:0003.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП944663Дата и время вскрытия заявок Заглушка 89х5-10-13ХФА ТУ 1462-203-0147016-2001, 4 шт; партия: 0003669560; код материала: 770000352649; год поставки: 27.09.2013; склад: 0001

    Подведение итогов не позднее

    03.10.2019 10:0003.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП944663Подведение итогов не позднее Заглушка 89х5-10-13ХФА ТУ 1462-203-0147016-2001, 4 шт; партия: 0003669560; код материала: 770000352649; год поставки: 27.09.2013; склад: 0001

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.10.201903.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП944663Подведение итогов не позднее Заглушка 89х5-10-13ХФА ТУ 1462-203-0147016-2001, 4 шт; партия: 0003669560; код материала: 770000352649; год поставки: 27.09.2013; склад: 0001

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заглушка 89х5-10-13ХФА ТУ 1462-203-0147016-2001, 4 шт; партия: 0003669560; код материала: 770000352649; год поставки: 27.09.2013; склад: 0001

    Начальная цена

    1 529,08

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпромнефть-Снабжение
    Все закупки и тендеры Газпромнефть-Снабжение

    Адрес местонахождения

    644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23

    190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 12

    Заглушка 89х6-13ХФА ТУ 1468-010-593377520-2003/17379-2001, 10 шт; партия: 0004006818; код материала: 770000327332; год поставки: 13.01.2015; склад: 0001

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.10.2019 10:00 GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП944663Дата и время окончания срока приема заявок Заглушка 89х6-13ХФА ТУ 1468-010-593377520-2003/17379-2001, 10 шт; партия: 0004006818; код материала: 770000327332; год поставки: 13.01.2015; склад: 0001

    Дата и время вскрытия заявок

    03.10.2019 10:0003.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП944663Дата и время вскрытия заявок Заглушка 89х6-13ХФА ТУ 1468-010-593377520-2003/17379-2001, 10 шт; партия: 0004006818; код материала: 770000327332; год поставки: 13.01.2015; склад: 0001

    Подведение итогов не позднее

    03.10.2019 10:0003.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП944663Подведение итогов не позднее Заглушка 89х6-13ХФА ТУ 1468-010-593377520-2003/17379-2001, 10 шт; партия: 0004006818; код материала: 770000327332; год поставки: 13.01.2015; склад: 0001

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.10.201903.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП944663Подведение итогов не позднее Заглушка 89х6-13ХФА ТУ 1468-010-593377520-2003/17379-2001, 10 шт; партия: 0004006818; код материала: 770000327332; год поставки: 13.01.2015; склад: 0001

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заглушка 89х6-13ХФА ТУ 1468-010-593377520-2003/17379-2001, 10 шт; партия: 0004006818; код материала: 770000327332; год поставки: 13.01.2015; склад: 0001

    Начальная цена

    3 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпромнефть-Снабжение
    Все закупки и тендеры Газпромнефть-Снабжение

    Адрес местонахождения

    644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23

    190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 13

    Заглушка 219х20-09Г2С ГОСТ 17379-2001, 1 шт; партия: 0003669683; код материала: 000001129267; год поставки: 25.04.2010; склад: 0001

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.10.2019 10:00 GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП944663Дата и время окончания срока приема заявок Заглушка 219х20-09Г2С ГОСТ 17379-2001, 1 шт; партия: 0003669683; код материала: 000001129267; год поставки: 25.04.2010; склад: 0001

    Дата и время вскрытия заявок

    03.10.2019 10:0003.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП944663Дата и время вскрытия заявок Заглушка 219х20-09Г2С ГОСТ 17379-2001, 1 шт; партия: 0003669683; код материала: 000001129267; год поставки: 25.04.2010; склад: 0001

    Подведение итогов не позднее

    03.10.2019 10:0003.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП944663Подведение итогов не позднее Заглушка 219х20-09Г2С ГОСТ 17379-2001, 1 шт; партия: 0003669683; код материала: 000001129267; год поставки: 25.04.2010; склад: 0001

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.10.201903.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП944663Подведение итогов не позднее Заглушка 219х20-09Г2С ГОСТ 17379-2001, 1 шт; партия: 0003669683; код материала: 000001129267; год поставки: 25.04.2010; склад: 0001

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заглушка 219х20-09Г2С ГОСТ 17379-2001, 1 шт; партия: 0003669683; код материала: 000001129267; год поставки: 25.04.2010; склад: 0001

    Начальная цена

    5 463,14

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпромнефть-Снабжение
    Все закупки и тендеры Газпромнефть-Снабжение

    Адрес местонахождения

    644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23

    190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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    833 112
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Начало приема заявок:
    22.01.2022 г., 02:16
    Дата аукциона:
    01.03.2022 г., 11:00
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