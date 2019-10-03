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Номер извещения
ГП944663
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора купли-продажи заглушек. Собственник: Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Снабжение".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 16:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
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Заглушка 108х6-09Г2С ГОСТ 17379-2001, 3 шт; партия: 0003669679; код материала: 000001111019; год поставки: 18.03.2011; склад: 0001
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2019 10:00 GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП944663Дата и время окончания срока приема заявок Заглушка 108х6-09Г2С ГОСТ 17379-2001, 3 шт; партия: 0003669679; код материала: 000001111019; год поставки: 18.03.2011; склад: 0001
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2019 10:0003.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП944663Дата и время вскрытия заявок Заглушка 108х6-09Г2С ГОСТ 17379-2001, 3 шт; партия: 0003669679; код материала: 000001111019; год поставки: 18.03.2011; склад: 0001
Подведение итогов не позднее
03.10.2019 10:0003.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП944663Подведение итогов не позднее Заглушка 108х6-09Г2С ГОСТ 17379-2001, 3 шт; партия: 0003669679; код материала: 000001111019; год поставки: 18.03.2011; склад: 0001
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заглушка 108х6-09Г2С ГОСТ 17379-2001, 3 шт; партия: 0003669679; код материала: 000001111019; год поставки: 18.03.2011; склад: 0001
Начальная цена
735,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23
25
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Заглушка 108х6-09Г2С ГОСТ 17379-2001, 16 шт; партия: 0004605476; код материала: 000001111019; год поставки: 18.03.2011; склад: 0001
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2019 10:00 GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП944663Дата и время окончания срока приема заявок Заглушка 108х6-09Г2С ГОСТ 17379-2001, 16 шт; партия: 0004605476; код материала: 000001111019; год поставки: 18.03.2011; склад: 0001
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2019 10:0003.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП944663Дата и время вскрытия заявок Заглушка 108х6-09Г2С ГОСТ 17379-2001, 16 шт; партия: 0004605476; код материала: 000001111019; год поставки: 18.03.2011; склад: 0001
Подведение итогов не позднее
03.10.2019 10:0003.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП944663Подведение итогов не позднее Заглушка 108х6-09Г2С ГОСТ 17379-2001, 16 шт; партия: 0004605476; код материала: 000001111019; год поставки: 18.03.2011; склад: 0001
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заглушка 108х6-09Г2С ГОСТ 17379-2001, 16 шт; партия: 0004605476; код материала: 000001111019; год поставки: 18.03.2011; склад: 0001
Начальная цена
3 920,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23
25
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Заглушка 108х6-10-13ХФА ТУ 1462-203-0147016-2001, 8 шт; партия: 0003669559; код материала: 770000352647; год поставки: 11.10.2013; склад: 0001
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2019 10:00 GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП944663Дата и время окончания срока приема заявок Заглушка 108х6-10-13ХФА ТУ 1462-203-0147016-2001, 8 шт; партия: 0003669559; код материала: 770000352647; год поставки: 11.10.2013; склад: 0001
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2019 10:0003.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП944663Дата и время вскрытия заявок Заглушка 108х6-10-13ХФА ТУ 1462-203-0147016-2001, 8 шт; партия: 0003669559; код материала: 770000352647; год поставки: 11.10.2013; склад: 0001
Подведение итогов не позднее
03.10.2019 10:0003.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП944663Подведение итогов не позднее Заглушка 108х6-10-13ХФА ТУ 1462-203-0147016-2001, 8 шт; партия: 0003669559; код материала: 770000352647; год поставки: 11.10.2013; склад: 0001
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заглушка 108х6-10-13ХФА ТУ 1462-203-0147016-2001, 8 шт; партия: 0003669559; код материала: 770000352647; год поставки: 11.10.2013; склад: 0001
Начальная цена
3 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23
25
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Заглушка 108х6-20С ТУ 1468-010-593377520-2003/17379-2001, 5 шт; партия: 0003669857; код материала: 770000327324; год поставки: 11.12.2012; склад: 0001
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2019 10:00 GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП944663Дата и время окончания срока приема заявок Заглушка 108х6-20С ТУ 1468-010-593377520-2003/17379-2001, 5 шт; партия: 0003669857; код материала: 770000327324; год поставки: 11.12.2012; склад: 0001
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2019 10:0003.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП944663Дата и время вскрытия заявок Заглушка 108х6-20С ТУ 1468-010-593377520-2003/17379-2001, 5 шт; партия: 0003669857; код материала: 770000327324; год поставки: 11.12.2012; склад: 0001
Подведение итогов не позднее
03.10.2019 10:0003.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП944663Подведение итогов не позднее Заглушка 108х6-20С ТУ 1468-010-593377520-2003/17379-2001, 5 шт; партия: 0003669857; код материала: 770000327324; год поставки: 11.12.2012; склад: 0001
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заглушка 108х6-20С ТУ 1468-010-593377520-2003/17379-2001, 5 шт; партия: 0003669857; код материала: 770000327324; год поставки: 11.12.2012; склад: 0001
Начальная цена
2 025,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23
25
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Заглушка 108х8-09Г2С ГОСТ 17379-2001, 7 шт; партия: 0004605477; код материала: 000001158118; год поставки: 06.10.2009; склад: 0001
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2019 10:00 GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП944663Дата и время окончания срока приема заявок Заглушка 108х8-09Г2С ГОСТ 17379-2001, 7 шт; партия: 0004605477; код материала: 000001158118; год поставки: 06.10.2009; склад: 0001
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2019 10:0003.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП944663Дата и время вскрытия заявок Заглушка 108х8-09Г2С ГОСТ 17379-2001, 7 шт; партия: 0004605477; код материала: 000001158118; год поставки: 06.10.2009; склад: 0001
Подведение итогов не позднее
03.10.2019 10:0003.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП944663Подведение итогов не позднее Заглушка 108х8-09Г2С ГОСТ 17379-2001, 7 шт; партия: 0004605477; код материала: 000001158118; год поставки: 06.10.2009; склад: 0001
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заглушка 108х8-09Г2С ГОСТ 17379-2001, 7 шт; партия: 0004605477; код материала: 000001158118; год поставки: 06.10.2009; склад: 0001
Начальная цена
1 425,55
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23
25
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Заглушка 168х4,5-10Г2 ГОСТ 17379-2001, 8 шт; партия: 0003669856; код материала: 770000327320; год поставки: 13.01.2015; склад: 0001
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2019 10:00 GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП944663Дата и время окончания срока приема заявок Заглушка 168х4,5-10Г2 ГОСТ 17379-2001, 8 шт; партия: 0003669856; код материала: 770000327320; год поставки: 13.01.2015; склад: 0001
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2019 10:0003.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП944663Дата и время вскрытия заявок Заглушка 168х4,5-10Г2 ГОСТ 17379-2001, 8 шт; партия: 0003669856; код материала: 770000327320; год поставки: 13.01.2015; склад: 0001
Подведение итогов не позднее
03.10.2019 10:0003.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП944663Подведение итогов не позднее Заглушка 168х4,5-10Г2 ГОСТ 17379-2001, 8 шт; партия: 0003669856; код материала: 770000327320; год поставки: 13.01.2015; склад: 0001
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заглушка 168х4,5-10Г2 ГОСТ 17379-2001, 8 шт; партия: 0003669856; код материала: 770000327320; год поставки: 13.01.2015; склад: 0001
Начальная цена
2 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23
25
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Заглушка 2-325х10-09Г2С ГОСТ 17379-2001, 6 шт; партия: 0003669834; код материала: 770000331569; год поставки: 18.02.2013; склад: 0001
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2019 10:00 GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП944663Дата и время окончания срока приема заявок Заглушка 2-325х10-09Г2С ГОСТ 17379-2001, 6 шт; партия: 0003669834; код материала: 770000331569; год поставки: 18.02.2013; склад: 0001
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2019 10:0003.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП944663Дата и время вскрытия заявок Заглушка 2-325х10-09Г2С ГОСТ 17379-2001, 6 шт; партия: 0003669834; код материала: 770000331569; год поставки: 18.02.2013; склад: 0001
Подведение итогов не позднее
03.10.2019 10:0003.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП944663Подведение итогов не позднее Заглушка 2-325х10-09Г2С ГОСТ 17379-2001, 6 шт; партия: 0003669834; код материала: 770000331569; год поставки: 18.02.2013; склад: 0001
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заглушка 2-325х10-09Г2С ГОСТ 17379-2001, 6 шт; партия: 0003669834; код материала: 770000331569; год поставки: 18.02.2013; склад: 0001
Начальная цена
8 224,98
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23
25
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Заглушка 325х12-6-20А ТУ 1462-203-0147016-2001, 1 шт; партия: 0003669558; код материала: 770000352646; год поставки: 25.03.2013; склад: 0001
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2019 10:00 GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП944663Дата и время окончания срока приема заявок Заглушка 325х12-6-20А ТУ 1462-203-0147016-2001, 1 шт; партия: 0003669558; код материала: 770000352646; год поставки: 25.03.2013; склад: 0001
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2019 10:0003.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП944663Дата и время вскрытия заявок Заглушка 325х12-6-20А ТУ 1462-203-0147016-2001, 1 шт; партия: 0003669558; код материала: 770000352646; год поставки: 25.03.2013; склад: 0001
Подведение итогов не позднее
03.10.2019 10:0003.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП944663Подведение итогов не позднее Заглушка 325х12-6-20А ТУ 1462-203-0147016-2001, 1 шт; партия: 0003669558; код материала: 770000352646; год поставки: 25.03.2013; склад: 0001
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заглушка 325х12-6-20А ТУ 1462-203-0147016-2001, 1 шт; партия: 0003669558; код материала: 770000352646; год поставки: 25.03.2013; склад: 0001
Начальная цена
2 040,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23
25
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Заглушка 325х8-13ХФА ГОСТ 17379-2001, 10 шт; партия: 0003669855; код материала: 770000327300; год поставки: 27.12.2012; склад: 0001
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2019 10:00 GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП944663Дата и время окончания срока приема заявок Заглушка 325х8-13ХФА ГОСТ 17379-2001, 10 шт; партия: 0003669855; код материала: 770000327300; год поставки: 27.12.2012; склад: 0001
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2019 10:0003.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП944663Дата и время вскрытия заявок Заглушка 325х8-13ХФА ГОСТ 17379-2001, 10 шт; партия: 0003669855; код материала: 770000327300; год поставки: 27.12.2012; склад: 0001
Подведение итогов не позднее
03.10.2019 10:0003.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП944663Подведение итогов не позднее Заглушка 325х8-13ХФА ГОСТ 17379-2001, 10 шт; партия: 0003669855; код материала: 770000327300; год поставки: 27.12.2012; склад: 0001
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заглушка 325х8-13ХФА ГОСТ 17379-2001, 10 шт; партия: 0003669855; код материала: 770000327300; год поставки: 27.12.2012; склад: 0001
Начальная цена
22 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23
25
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Заглушка 76х6-20С ГОСТ 17379-2001, 16 шт; партия: 0003669636; код материала: 770000327291; год поставки: 18.11.2013; склад: 0001
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2019 10:00 GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП944663Дата и время окончания срока приема заявок Заглушка 76х6-20С ГОСТ 17379-2001, 16 шт; партия: 0003669636; код материала: 770000327291; год поставки: 18.11.2013; склад: 0001
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2019 10:0003.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП944663Дата и время вскрытия заявок Заглушка 76х6-20С ГОСТ 17379-2001, 16 шт; партия: 0003669636; код материала: 770000327291; год поставки: 18.11.2013; склад: 0001
Подведение итогов не позднее
03.10.2019 10:0003.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП944663Подведение итогов не позднее Заглушка 76х6-20С ГОСТ 17379-2001, 16 шт; партия: 0003669636; код материала: 770000327291; год поставки: 18.11.2013; склад: 0001
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заглушка 76х6-20С ГОСТ 17379-2001, 16 шт; партия: 0003669636; код материала: 770000327291; год поставки: 18.11.2013; склад: 0001
Начальная цена
4 080,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23
25
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Заглушка 89х5-10-13ХФА ТУ 1462-203-0147016-2001, 4 шт; партия: 0003669560; код материала: 770000352649; год поставки: 27.09.2013; склад: 0001
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2019 10:00 GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП944663Дата и время окончания срока приема заявок Заглушка 89х5-10-13ХФА ТУ 1462-203-0147016-2001, 4 шт; партия: 0003669560; код материала: 770000352649; год поставки: 27.09.2013; склад: 0001
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2019 10:0003.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП944663Дата и время вскрытия заявок Заглушка 89х5-10-13ХФА ТУ 1462-203-0147016-2001, 4 шт; партия: 0003669560; код материала: 770000352649; год поставки: 27.09.2013; склад: 0001
Подведение итогов не позднее
03.10.2019 10:0003.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП944663Подведение итогов не позднее Заглушка 89х5-10-13ХФА ТУ 1462-203-0147016-2001, 4 шт; партия: 0003669560; код материала: 770000352649; год поставки: 27.09.2013; склад: 0001
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заглушка 89х5-10-13ХФА ТУ 1462-203-0147016-2001, 4 шт; партия: 0003669560; код материала: 770000352649; год поставки: 27.09.2013; склад: 0001
Начальная цена
1 529,08
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23
25
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Заглушка 89х6-13ХФА ТУ 1468-010-593377520-2003/17379-2001, 10 шт; партия: 0004006818; код материала: 770000327332; год поставки: 13.01.2015; склад: 0001
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2019 10:00 GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП944663Дата и время окончания срока приема заявок Заглушка 89х6-13ХФА ТУ 1468-010-593377520-2003/17379-2001, 10 шт; партия: 0004006818; код материала: 770000327332; год поставки: 13.01.2015; склад: 0001
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2019 10:0003.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП944663Дата и время вскрытия заявок Заглушка 89х6-13ХФА ТУ 1468-010-593377520-2003/17379-2001, 10 шт; партия: 0004006818; код материала: 770000327332; год поставки: 13.01.2015; склад: 0001
Подведение итогов не позднее
03.10.2019 10:0003.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП944663Подведение итогов не позднее Заглушка 89х6-13ХФА ТУ 1468-010-593377520-2003/17379-2001, 10 шт; партия: 0004006818; код материала: 770000327332; год поставки: 13.01.2015; склад: 0001
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заглушка 89х6-13ХФА ТУ 1468-010-593377520-2003/17379-2001, 10 шт; партия: 0004006818; код материала: 770000327332; год поставки: 13.01.2015; склад: 0001
Начальная цена
3 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23
25
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Заглушка 219х20-09Г2С ГОСТ 17379-2001, 1 шт; партия: 0003669683; код материала: 000001129267; год поставки: 25.04.2010; склад: 0001
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2019 10:00 GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП944663Дата и время окончания срока приема заявок Заглушка 219х20-09Г2С ГОСТ 17379-2001, 1 шт; партия: 0003669683; код материала: 000001129267; год поставки: 25.04.2010; склад: 0001
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2019 10:0003.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП944663Дата и время вскрытия заявок Заглушка 219х20-09Г2С ГОСТ 17379-2001, 1 шт; партия: 0003669683; код материала: 000001129267; год поставки: 25.04.2010; склад: 0001
Подведение итогов не позднее
03.10.2019 10:0003.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП944663Подведение итогов не позднее Заглушка 219х20-09Г2С ГОСТ 17379-2001, 1 шт; партия: 0003669683; код материала: 000001129267; год поставки: 25.04.2010; склад: 0001
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заглушка 219х20-09Г2С ГОСТ 17379-2001, 1 шт; партия: 0003669683; код материала: 000001129267; год поставки: 25.04.2010; склад: 0001
Начальная цена
5 463,14
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23
25
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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