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Номер извещения
ГП933284
Уникальный номер закупки
1531/СТГ-ТПС
Наименование закупки
Поставка плит ПДН
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 15:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Контактный телефон
+7 495 741-48-17 доб. 1846
Факс
+7 495 741-48-17
Адрес электронной почты
g.gordeeva@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гордеева Галина Борисовна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка плит ПДН
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2019 16:06 GMT +303.10.2019 16:0603.10.2019 16:06Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933284Дата и время окончания срока приема заявок Поставка плит ПДНМосква
Подведение итогов не позднее
04.10.2019 10:0004.10.2019 10:0004.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933284Подведение итогов не позднее Поставка плит ПДНМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка плит ПДН
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
242
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
п.Бор Тихвинского района Ленинградской областиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
23.61.12.143
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 242
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