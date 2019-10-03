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    Главная / Торги / Поставка плит ПДН

    Поставка плит ПДН

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2019 16:0603.10.2019 16:06Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933284Дата и время окончания срока приема заявок Поставка плит ПДНМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933284

    Уникальный номер закупки

    1531/СТГ-ТПС

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка плит ПДН

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 15:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма КП

    Техническое задание

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17 доб. 1846

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    g.gordeeva@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гордеева Галина Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка плит ПДН

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.10.2019 16:06 GMT +303.10.2019 16:0603.10.2019 16:06Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933284Дата и время окончания срока приема заявок Поставка плит ПДНМосква

    Подведение итогов не позднее

    04.10.2019 10:0004.10.2019 10:0004.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933284Подведение итогов не позднее Поставка плит ПДНМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.10.201904.10.2019 10:0004.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933284Подведение итогов не позднее Поставка плит ПДНМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка плит ПДН

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    242

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    п.Бор Тихвинского района Ленинградской областиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по факту поставки в течение 30 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    23.61.12.143

    Плиты дорожные железобетонные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Плита дорожная ПДН-АV 6,00х2,00х0,14м"

    Кол-во: 242

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