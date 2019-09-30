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    Главная / Торги / Попозиционная закупка на поставку ЗИПа к НКУ.

    Попозиционная закупка на поставку ЗИПа к НКУ.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 08:0030.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933279Дата и время окончания срока приема заявок Попозиционная закупка на поставку ЗИПа к НКУ. КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933279

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Попозиционная закупка на поставку ЗИПа к НКУ.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 15:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Предмет закупки

    Договор

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72 доб. 3253

    Факс

    Адрес электронной почты

    Anastasiya.Lashkareva@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Лашкарева Анастасия Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Попозиционная закупка на поставку ЗИПа к НКУ.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.09.2019 08:00 GMT +330.09.2019 08:0030.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933279Дата и время окончания срока приема заявок Попозиционная закупка на поставку ЗИПа к НКУ. Колпино

    Подведение итогов не позднее

    29.11.2019 19:0029.11.2019 19:0029.11.2019 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933279Подведение итогов не позднее Попозиционная закупка на поставку ЗИПа к НКУ. Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.11.201929.11.2019 19:0029.11.2019 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933279Подведение итогов не позднее Попозиционная закупка на поставку ЗИПа к НКУ. Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Попозиционная закупка на поставку ЗИПа к НКУ.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    27

    Оборудование электрическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Варистор ОПН-224 УХЛ4 (вариант К)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Реле силовое 56.34.8.400.0040 "Finder""

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Выключатель автоматический OptiMatE100N050-УХЛ3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Выключатель автоматический OptiMatE100N063-УХЛ3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Выключатель автоматический ВА51-36-331110-20-УХЛЗ 400А, 4000А 660В, 50Гц"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Выключатель автоматический ВА52-41-821110-20 1000 А Уставка 3800А, присоединение переднее"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Выключатель автоматический ВА52-41-321110-20 1000 А Уставка 7000А, присоединение переднее"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Модуль дискретных выходов =380В, черт. 846.06.000.000"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Реактор РТСТ 200/0,1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Реактор РТСТ 400/0,1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Датчик координатной защиты ДКЗ.07.07.000.00 ТУ 3431-054-11392262-2012"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Переключатель 4G10-52-UR014"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "Резистор NHS-150 8,2 Ом 150 Вт"

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "Выключатель вспомогательный PS-LT-1000"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Выключатель вспомогательный PS-LT-2000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 16"

    "Расцепитель независимый OptiMatE-E100-400AC-УХЛ3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 17"

    "Конденсатор В25671А5347А375 525В З0 кВА фазовый"

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "Модуль диодный М4-100-12 (100А, 1200В)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Термопреобразователь сопротивления ТСП9204-06"

    Кол-во: 5

    "Позиция 20"

    "Варистор ОПН-Н-0,7/0,7-0,2*"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "Конденсатор К78-12б-2000В-1,5мкФ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 22"

    "Модуль диодный SMDQ-100H-12"

    Кол-во: 5

    "Позиция 23"

    "Модуль тиристорный МТЗ-800-18"

    Кол-во: 8

    "Позиция 24"

    "Трансформатор ТСМ-0,63 кВА 380/19В D/Y-11"

    Кол-во: 3

    "Позиция 25"

    "Трансформатор ТСМ-0,63 кВА 380/19В Y/Y-0"

    Кол-во: 3

    "Позиция 26"

    "Трансформатор ТСЗИ-6,3 УХЛ2, 6,3кВА 380/72В ТУ16-88 ИБДШ.671.134.008ТУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Варистор ОПН-234 УХЛ4А (вариант К)"

    Кол-во: 5

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