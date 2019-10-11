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    Главная / Торги / Реализация продуктов питания Базилик Кинза Лук зеленый Мята Петрушка Укроп Укроп для засолки Айсберг Руккола мини Шпинат мини Мангольд Корн Шампиньоны Баклажаны Кабачки Имбирь Картофель Картофель Картофель Морковь Морковь Капуста Капуста Свекла Огурцы Огурцы Огурцы Томаты Томаты Томаты Томаты Томаты Перец Перец Чеснок Чеснок Лук Лук Лук Тыква Тыква Капуста квашеная Капуста квашеная Капуста квашеная Капуста квашеная Виноградные листья Огурцы сол Огурцы сол Огурцы сол Черемша Черемша Морковь по корейски Морковь по корейски Чеснок Арбуз Авокадо Ананасы Апельсин Виноград Виноград Виноград Виноград Бананы Гранаты Грейпфрукт Груша Груша Груша Дыня Дыня Киви Лимон Манго Мандарины Мандарины Нектарин Помело Слива Слива Яблоко Яблоко Яблоко Яблоко Яблоко Яблоко Яблоко Яблоко Яблоко Хурма

    Реализация продуктов питания Базилик Кинза Лук зеленый Мята Петрушка Укроп Укроп для засолки Айсберг Руккола мини Шпинат мини Мангольд Корн Шампиньоны Баклажаны Кабачки Имбирь Картофель Картофель Картофель Морковь Морковь Капуста Капуста Свекла Огурцы Огурцы Огурцы Томаты Томаты Томаты Томаты Томаты Перец Перец Чеснок Чеснок Лук Лук Лук Тыква Тыква Капуста квашеная Капуста квашеная Капуста квашеная Капуста квашеная Виноградные листья Огурцы сол Огурцы сол Огурцы сол Черемша Черемша Морковь по корейски Морковь по корейски Чеснок Арбуз Авокадо Ананасы Апельсин Виноград Виноград Виноград Виноград Бананы Гранаты Грейпфрукт Груша Груша Груша Дыня Дыня Киви Лимон Манго Мандарины Мандарины Нектарин Помело Слива Слива Яблоко Яблоко Яблоко Яблоко Яблоко Яблоко Яблоко Яблоко Яблоко Хурма

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.10.2019 11:3011.10.2019 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933273Дата и время окончания срока приема заявок Реализация продуктов питания Базилик Кинза Лук зеленый Мята Петрушка Укроп Укроп для засолки Айсберг Руккола мини Шпинат мини Мангольд Корн Шампиньоны Баклажаны Кабачки Имбирь Картофель Картофель Картофель Морковь Морковь Капуста Капуста Свекла Огурцы Огурцы Огурцы Томаты Томаты Томаты Томаты Томаты Перец Перец Чеснок Чеснок Лук Лук Лук Тыква Тыква Капуста квашеная Капуста квашеная Капуста квашеная Капуста квашеная Виноградные листья Огурцы сол Огурцы сол Огурцы сол Черемша Черемша Морковь по корейски Морковь по корейски Чеснок Арбуз Авокадо Ананасы Апельсин Виноград Виноград Виноград Виноград Бананы Гранаты Грейпфрукт Груша Груша Груша Дыня Дыня Киви Лимон Манго Мандарины Мандарины Нектарин Помело Слива Слива Яблоко Яблоко Яблоко Яблоко Яблоко Яблоко Яблоко Яблоко Яблоко Хурма РеутовПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933273

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Реализация продуктов питания Базилик Кинза Лук зеленый Мята Петрушка Укроп Укроп для засолки Айсберг Руккола мини Шпинат мини Мангольд Корн Шампиньоны Баклажаны Кабачки Имбирь Картофель Картофель Картофель Морковь Морковь Капуста Капуста Свекла Огурцы Огурцы Огурцы Томаты Томаты Томаты Томаты Томаты Перец Перец Чеснок Чеснок Лук Лук Лук Тыква Тыква Капуста квашеная Капуста квашеная Капуста квашеная Капуста квашеная Виноградные листья Огурцы сол Огурцы сол Огурцы сол Черемша Черемша Морковь по корейски Морковь по корейски Чеснок Арбуз Авокадо Ананасы Апельсин Виноград Виноград Виноград Виноград Бананы Гранаты Грейпфрукт Груша Груша Груша Дыня Дыня Киви Лимон Манго Мандарины Мандарины Нектарин Помело Слива Слива Яблоко Яблоко Яблоко Яблоко Яблоко Яблоко Яблоко Яблоко Яблоко Хурма

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Предварительный отбор

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 15:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ТИСА-Трейд
    Все закупки и тендеры ТИСА-Трейд

    Юридический адрес

    143960, Российская Федерация, Московская область, Реутов, Проспект мира, 5

    Почтовый адрес

    143960, Российская Федерация, Московская область, Реутов, Проспект мира, 5

    Контактный телефон

    +7 926 697-50-78

    Факс

    +7 926 697-50-78

    Адрес электронной почты

    yul83396119@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Махновец Юлия Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Реутов

    Закупки и тендеры Московская область

    Закупки и тендеры Продукция сельского, лесного и рыбного хозяйства

    Ключевые слова:

    картофель

    Список лотов

    Лот 1

    Реализация продуктов питания Базилик Кинза Лук зеленый Мята Петрушка Укроп Укроп для засолки Айсберг Руккола мини Шпинат мини Мангольд Корн Шампиньоны Баклажаны Кабачки Имбирь Картофель Картофель Картофель Морковь Морковь Капуста Капуста Свекла Огурцы Огурцы Огурцы Томаты Томаты Томаты Томаты Томаты Перец Перец Чеснок Чеснок Лук Лук Лук Тыква Тыква Капуста квашеная Капуста квашеная Капуста квашеная Капуста квашеная Виноградные листья Огурцы сол Огурцы сол Огурцы сол Черемша Черемша Морковь по корейски Морковь по корейски Чеснок Арбуз Авокадо Ананасы Апельсин Виноград Виноград Виноград Виноград Бананы Гранаты Грейпфрукт Груша Груша Груша Дыня Дыня Киви Лимон Манго Мандарины Мандарины Нектарин Помело Слива Слива Яблоко Яблоко Яблоко Яблоко Яблоко Яблоко Яблоко Яблоко Яблоко Хурма

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933273Подведение итогов не позднее Реализация продуктов питания Базилик Кинза Лук зеленый Мята Петрушка Укроп Укроп для засолки Айсберг Руккола мини Шпинат мини Мангольд Корн Шампиньоны Баклажаны Кабачки Имбирь Картофель Картофель Картофель Морковь Морковь Капуста Капуста Свекла Огурцы Огурцы Огурцы Томаты Томаты Томаты Томаты Томаты Перец Перец Чеснок Чеснок Лук Лук Лук Тыква Тыква Капуста квашеная Капуста квашеная Капуста квашеная Капуста квашеная Виноградные листья Огурцы сол Огурцы сол Огурцы сол Черемша Черемша Морковь по корейски Морковь по корейски Чеснок Арбуз Авокадо Ананасы Апельсин Виноград Виноград Виноград Виноград Бананы Гранаты Грейпфрукт Груша Груша Груша Дыня Дыня Киви Лимон Манго Мандарины Мандарины Нектарин Помело Слива Слива Яблоко Яблоко Яблоко Яблоко Яблоко Яблоко Яблоко Яблоко Яблоко Хурма Реутов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация продуктов питания Базилик Кинза Лук зеленый Мята Петрушка Укроп Укроп для засолки Айсберг Руккола мини Шпинат мини Мангольд Корн Шампиньоны Баклажаны Кабачки Имбирь Картофель Картофель Картофель Морковь Морковь Капуста Капуста Свекла Огурцы Огурцы Огурцы Томаты Томаты Томаты Томаты Томаты Перец Перец Чеснок Чеснок Лук Лук Лук Тыква Тыква Капуста квашеная Капуста квашеная Капуста квашеная Капуста квашеная Виноградные листья Огурцы сол Огурцы сол Огурцы сол Черемша Черемша Морковь по корейски Морковь по корейски Чеснок Арбуз Авокадо Ананасы Апельсин Виноград Виноград Виноград Виноград Бананы Гранаты Грейпфрукт Груша Груша Груша Дыня Дыня Киви Лимон Манго Мандарины Мандарины Нектарин Помело Слива Слива Яблоко Яблоко Яблоко Яблоко Яблоко Яблоко Яблоко Яблоко Яблоко Хурма

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещению
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТИСА-Трейд
    Все закупки и тендеры ТИСА-Трейд

    Адрес местонахождения

    143960, Российская Федерация, Московская область, Реутов, Проспект мира, 5

    Классификатор ОКПД2

    G

    УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ

    A

    ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Хурма"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Яблоко"

    Кол-во: 15

    "Позиция 3"

    "Яблоко"

    Кол-во: 15

    "Позиция 4"

    "Яблоко"

    Кол-во: 15

    "Позиция 5"

    "Яблоко"

    Кол-во: 15

    "Позиция 6"

    "Яблоко"

    Кол-во: 15

    "Позиция 7"

    "Яблоко"

    Кол-во: 15

    "Позиция 8"

    "Яблоко"

    Кол-во: 15

    "Позиция 9"

    "Яблоко"

    Кол-во: 15

    "Позиция 10"

    "Яблоко"

    Кол-во: 15

    "Позиция 11"

    "Слива"

    Кол-во: 6

    "Позиция 12"

    "Слива"

    Кол-во: 6

    "Позиция 13"

    "Помело"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Нектарин"

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "Мандарины"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Мандарины"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "Манго"

    Кол-во: 9

    "Позиция 18"

    "Лимон"

    Кол-во: 15

    "Позиция 19"

    "Киви"

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "Дыня"

    Кол-во: 15

    "Позиция 21"

    "Дыня"

    Кол-во: 15

    "Позиция 22"

    "Груша"

    Кол-во: 9

    "Позиция 23"

    "Груша"

    Кол-во: 18

    "Позиция 24"

    "Груша"

    Кол-во: 18

    "Позиция 25"

    "Грейпфрукт"

    Кол-во: 15

    "Позиция 26"

    "Гранаты"

    Кол-во: 5

    "Позиция 27"

    "Бананы"

    Кол-во: 19.5

    "Позиция 28"

    "Виноград"

    Кол-во: 10

    "Позиция 29"

    "Виноград"

    Кол-во: 10

    "Позиция 30"

    "Виноград"

    Кол-во: 10

    "Позиция 31"

    "Виноград"

    Кол-во: 10

    "Позиция 32"

    "Апельсин"

    Кол-во: 15

    "Позиция 33"

    "Ананасы"

    Кол-во: 7

    "Позиция 34"

    "Авокадо"

    Кол-во: 10

    "Позиция 35"

    "Арбуз"

    Кол-во: 25

    "Позиция 36"

    "Чеснок"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Морковь по корейски"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Морковь по корейски"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Черемша"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Черемша"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Огурцы сол"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Огурцы сол"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Огурцы сол"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Виноградные листья"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Капуста квашеная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Капуста квашеная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Капуста квашеная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Капуста квашеная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Тыква"

    Кол-во: 30

    "Позиция 50"

    "Тыква"

    Кол-во: 30

    "Позиция 51"

    "Лук"

    Кол-во: 5

    "Позиция 52"

    "Лук"

    Кол-во: 25

    "Позиция 53"

    "Лук"

    Кол-во: 25

    "Позиция 54"

    "Чеснок"

    Кол-во: 10

    "Позиция 55"

    "Чеснок"

    Кол-во: 10

    "Позиция 56"

    "Перец"

    Кол-во: 5

    "Позиция 57"

    "Перец"

    Кол-во: 20

    "Позиция 58"

    "Томаты"

    Кол-во: 9

    "Позиция 59"

    "Томаты"

    Кол-во: 6

    "Позиция 60"

    "Томаты"

    Кол-во: 6

    "Позиция 61"

    "Томаты"

    Кол-во: 15

    "Позиция 62"

    "Томаты"

    Кол-во: 8

    "Позиция 63"

    "Огурцы"

    Кол-во: 10

    "Позиция 64"

    "Огурцы"

    Кол-во: 10

    "Позиция 65"

    "Огурцы"

    Кол-во: 10

    "Позиция 66"

    "Свекла"

    Кол-во: 25

    "Позиция 67"

    "Капуста"

    Кол-во: 30

    "Позиция 68"

    "Капуста"

    Кол-во: 10

    "Позиция 69"

    "Морковь"

    Кол-во: 18

    "Позиция 70"

    "Морковь"

    Кол-во: 25

    "Позиция 71"

    "Картофель"

    Кол-во: 25

    "Позиция 72"

    "Картофель"

    Кол-во: 25

    "Позиция 73"

    "Картофель"

    Кол-во: 25

    "Позиция 74"

    "Имбирь"

    Кол-во: 13

    "Позиция 75"

    "Кабачки"

    Кол-во: 10

    "Позиция 76"

    "Баклажаны"

    Кол-во: 25

    "Позиция 77"

    "Шампиньоны"

    Кол-во: 3

    "Позиция 78"

    "Корн"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Мангольд"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Шпинат мини"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Руккола мини"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Айсберг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Укроп для засолки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Укроп"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Петрушка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Мята"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Лук зеленый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Кинза"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Базилик"

    Кол-во: 1

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    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    593798
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор**
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    5
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081759
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие Луки Псковской области
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие...
    593797
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    576 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081758
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    593796
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    400 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    Тендерная гарантия
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    • От 0,5%
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    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
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