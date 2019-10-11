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Номер извещения
ГП933273
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Реализация продуктов питания Базилик Кинза Лук зеленый Мята Петрушка Укроп Укроп для засолки Айсберг Руккола мини Шпинат мини Мангольд Корн Шампиньоны Баклажаны Кабачки Имбирь Картофель Картофель Картофель Морковь Морковь Капуста Капуста Свекла Огурцы Огурцы Огурцы Томаты Томаты Томаты Томаты Томаты Перец Перец Чеснок Чеснок Лук Лук Лук Тыква Тыква Капуста квашеная Капуста квашеная Капуста квашеная Капуста квашеная Виноградные листья Огурцы сол Огурцы сол Огурцы сол Черемша Черемша Морковь по корейски Морковь по корейски Чеснок Арбуз Авокадо Ананасы Апельсин Виноград Виноград Виноград Виноград Бананы Гранаты Грейпфрукт Груша Груша Груша Дыня Дыня Киви Лимон Манго Мандарины Мандарины Нектарин Помело Слива Слива Яблоко Яблоко Яблоко Яблоко Яблоко Яблоко Яблоко Яблоко Яблоко Хурма
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Предварительный отбор
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 15:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143960, Российская Федерация, Московская область, Реутов, Проспект мира, 5
Почтовый адрес
143960, Российская Федерация, Московская область, Реутов, Проспект мира, 5
Контактный телефон
+7 926 697-50-78
Факс
+7 926 697-50-78
Адрес электронной почты
yul83396119@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Махновец Юлия Андреевна
Место рассмотрения предложений
Реутов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Реализация продуктов питания Базилик Кинза Лук зеленый Мята Петрушка Укроп Укроп для засолки Айсберг Руккола мини Шпинат мини Мангольд Корн Шампиньоны Баклажаны Кабачки Имбирь Картофель Картофель Картофель Морковь Морковь Капуста Капуста Свекла Огурцы Огурцы Огурцы Томаты Томаты Томаты Томаты Томаты Перец Перец Чеснок Чеснок Лук Лук Лук Тыква Тыква Капуста квашеная Капуста квашеная Капуста квашеная Капуста квашеная Виноградные листья Огурцы сол Огурцы сол Огурцы сол Черемша Черемша Морковь по корейски Морковь по корейски Чеснок Арбуз Авокадо Ананасы Апельсин Виноград Виноград Виноград Виноград Бананы Гранаты Грейпфрукт Груша Груша Груша Дыня Дыня Киви Лимон Манго Мандарины Мандарины Нектарин Помело Слива Слива Яблоко Яблоко Яблоко Яблоко Яблоко Яблоко Яблоко Яблоко Яблоко Хурма
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933273Подведение итогов не позднее Реализация продуктов питания Базилик Кинза Лук зеленый Мята Петрушка Укроп Укроп для засолки Айсберг Руккола мини Шпинат мини Мангольд Корн Шампиньоны Баклажаны Кабачки Имбирь Картофель Картофель Картофель Морковь Морковь Капуста Капуста Свекла Огурцы Огурцы Огурцы Томаты Томаты Томаты Томаты Томаты Перец Перец Чеснок Чеснок Лук Лук Лук Тыква Тыква Капуста квашеная Капуста квашеная Капуста квашеная Капуста квашеная Виноградные листья Огурцы сол Огурцы сол Огурцы сол Черемша Черемша Морковь по корейски Морковь по корейски Чеснок Арбуз Авокадо Ананасы Апельсин Виноград Виноград Виноград Виноград Бананы Гранаты Грейпфрукт Груша Груша Груша Дыня Дыня Киви Лимон Манго Мандарины Мандарины Нектарин Помело Слива Слива Яблоко Яблоко Яблоко Яблоко Яблоко Яблоко Яблоко Яблоко Яблоко Хурма Реутов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация продуктов питания Базилик Кинза Лук зеленый Мята Петрушка Укроп Укроп для засолки Айсберг Руккола мини Шпинат мини Мангольд Корн Шампиньоны Баклажаны Кабачки Имбирь Картофель Картофель Картофель Морковь Морковь Капуста Капуста Свекла Огурцы Огурцы Огурцы Томаты Томаты Томаты Томаты Томаты Перец Перец Чеснок Чеснок Лук Лук Лук Тыква Тыква Капуста квашеная Капуста квашеная Капуста квашеная Капуста квашеная Виноградные листья Огурцы сол Огурцы сол Огурцы сол Черемша Черемша Морковь по корейски Морковь по корейски Чеснок Арбуз Авокадо Ананасы Апельсин Виноград Виноград Виноград Виноград Бананы Гранаты Грейпфрукт Груша Груша Груша Дыня Дыня Киви Лимон Манго Мандарины Мандарины Нектарин Помело Слива Слива Яблоко Яблоко Яблоко Яблоко Яблоко Яблоко Яблоко Яблоко Яблоко Хурма
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещениюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТИСА-Трейд
Все закупки и тендеры ТИСА-Трейд
Адрес местонахождения
143960, Российская Федерация, Московская область, Реутов, Проспект мира, 5
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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