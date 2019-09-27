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Номер извещения
31908323332
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-7 до ТК-12' инв. № 025058 на территории ПАО НПО "Искра"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 15:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Почтовый адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Контактный телефон
+7 342 262-71-17
Факс
+7 342 284-54-54
Адрес электронной почты
omf680@iskra.perm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Обухова М. Ф.
Место рассмотрения предложений
614038, ПАО НПО "Искра", г. Пермь ул. Академика Веденеева, д. 28
Закупки и тендеры Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха
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Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-7 до ТК-12' инв.№ 025058 на территории ПАО НПО "Искра"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.09.2019 21:59 GMT +327.09.2019 21:5927.09.2019 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908323332Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-7 до ТК-12' инв.№ 025058 на территории ПАО НПО "Искра"614038, ПАО НПО "Искра", г. Пермь ул. Академика Веденеева, д. 28
Дата и время вскрытия заявок
27.09.2019 21:5927.09.2019 21:5927.09.2019 21:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908323332Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-7 до ТК-12' инв.№ 025058 на территории ПАО НПО "Искра"614038, ПАО НПО "Искра", г. Пермь ул. Академика Веденеева, д. 28
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.10.201928.10.2019 15:0028.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908323332Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-7 до ТК-12' инв.№ 025058 на территории ПАО НПО "Искра"614038, ПАО НПО "Искра", г. Пермь ул. Академика Веденеева, д. 28
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-7 до ТК-12' инв.№ 025058 на территории ПАО НПО "Искра"
Начальная цена
2 838 690,16
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО Искра
Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра
Адрес местонахождения
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
43.22
43.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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