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Номер извещения
31908323166
Уникальный номер закупки
СКС-1600
Наименование закупки
Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме на право заключения договора на строительно-монтажные работы по объекту: «Мероприятия направленные на подключение объектов капитального строительства к централизованной системе водоснабжения. Лечебно-профилактическое учреждение «Кардиохирургический центр» по адресу: Самарская область, Железнодорожный район, ул. Аэродромная, в границах улиц Аэродромная, Волгина, Тушинская» для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2019 году. (СКС-1600)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 15:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
Почтовый адрес
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
Контактный телефон
+7 846 334-76-23
Факс
+7 846 336-89-05
Адрес электронной почты
zakupki@samcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Аблякимов Рустем Энверович
Место рассмотрения предложений
Самара
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СМР по объекту: «Мероприятия направленные на подключение объектов капитального строительства к централизованной системе водоснабжения. Лечебно-профилактическое учреждение «Кардиохирургический центр» по адресу: Самарская область, Железнодорожный район, ул. Аэродромная, в границах улиц Аэродромная, Волгина, Тушинская»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2019 10:00 GMT +307.10.2019 10:0007.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908323166Дата и время окончания срока приема заявок СМР по объекту: «Мероприятия направленные на подключение объектов капитального строительства к централизованной системе водоснабжения. Лечебно-профилактическое учреждение «Кардиохирургический центр» по адресу: Самарская область, Железнодорожный район, ул. Аэродромная, в границах улиц Аэродромная, Волгина, Тушинская»Самара
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2019 10:00GMT +307.10.2019 10:0007.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908323166Дата и время вскрытия заявок СМР по объекту: «Мероприятия направленные на подключение объектов капитального строительства к централизованной системе водоснабжения. Лечебно-профилактическое учреждение «Кардиохирургический центр» по адресу: Самарская область, Железнодорожный район, ул. Аэродромная, в границах улиц Аэродромная, Волгина, Тушинская»Самара
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.10.201921.10.2019 16:0021.10.2019 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908323166Дата окончания срока рассмотрения заявок СМР по объекту: «Мероприятия направленные на подключение объектов капитального строительства к централизованной системе водоснабжения. Лечебно-профилактическое учреждение «Кардиохирургический центр» по адресу: Самарская область, Железнодорожный район, ул. Аэродромная, в границах улиц Аэродромная, Волгина, Тушинская»Самара
Подведение итогов не позднее
29.10.2019 16:0029.10.2019 16:0029.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908323166Подведение итогов не позднее СМР по объекту: «Мероприятия направленные на подключение объектов капитального строительства к централизованной системе водоснабжения. Лечебно-профилактическое учреждение «Кардиохирургический центр» по адресу: Самарская область, Железнодорожный район, ул. Аэродромная, в границах улиц Аэродромная, Волгина, Тушинская»Самара
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.10.201929.10.2019 16:0029.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908323166Подведение итогов не позднее СМР по объекту: «Мероприятия направленные на подключение объектов капитального строительства к централизованной системе водоснабжения. Лечебно-профилактическое учреждение «Кардиохирургический центр» по адресу: Самарская область, Железнодорожный район, ул. Аэродромная, в границах улиц Аэродромная, Волгина, Тушинская»Самара
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
СМР по объекту: «Мероприятия направленные на подключение объектов капитального строительства к централизованной системе водоснабжения. Лечебно-профилактическое учреждение «Кардиохирургический центр» по адресу: Самарская область, Железнодорожный район, ул. Аэродромная, в границах улиц Аэродромная, Волгина, Тушинская»
Начальная цена
1 549 392,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно конкурсной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно конкурсной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Самарские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы
Адрес местонахождения
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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