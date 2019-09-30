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    Главная / Торги / Мачта освещения (Согласно ТЗ) для АО "Красноярсккрайуголь"

    Мачта освещения (Согласно ТЗ) для АО "Красноярсккрайуголь"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 09:0030.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933280Дата и время окончания срока приема заявок Мачта освещения (Согласно ТЗ)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933280

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Мачта освещения (Согласно ТЗ) для АО "Красноярсккрайуголь"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 15:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУССКИЙ УГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ

    Юридический адрес

    107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13

    Почтовый адрес

    107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13

    Контактный телефон

    +7 495 225-25-05

    Факс

    +7 495 225-25-05

    Адрес электронной почты

    dsuhinin@ruscoal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сухинин Денис Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Мачта освещения (Согласно ТЗ)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.09.2019 09:00 GMT +330.09.2019 09:0030.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933280Дата и время окончания срока приема заявок Мачта освещения (Согласно ТЗ)Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.10.2019 23:0006.10.2019 23:0006.10.2019 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933280Подведение итогов не позднее Мачта освещения (Согласно ТЗ)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.10.201906.10.2019 23:0006.10.2019 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933280Подведение итогов не позднее Мачта освещения (Согласно ТЗ)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Мачта освещения (Согласно ТЗ)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заявке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АО "Красноярсккрайуголь" Отгрузочные реквизиты: Автомобильным транспортом: РФ, 663972, Красноярский край, Рыбинский район, село Переясловка, ул.Полтавская 15 Контейнерами: станция Базаиха, Красноярской ж.д. Код станции: 892103. Вагонами: Станция Кильчуг , Красноярской Ж.Д. Код станции: 889007Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 90 дней от даты поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУССКИЙ УГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РУССКИЙ УГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ

    Адрес местонахождения

    107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13

    107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13

    Классификатор ОКПД2

    25.1

    Металлоконструкции строительные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мачта освещения (Согласно ТЗ)"

    Кол-во: 2

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