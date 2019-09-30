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Номер извещения
ГП933280
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Мачта освещения (Согласно ТЗ) для АО "Красноярсккрайуголь"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 15:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13
Почтовый адрес
107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13
Контактный телефон
+7 495 225-25-05
Факс
+7 495 225-25-05
Адрес электронной почты
dsuhinin@ruscoal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сухинин Денис Викторович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Мачта освещения (Согласно ТЗ)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2019 09:00 GMT +330.09.2019 09:0030.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933280Дата и время окончания срока приема заявок Мачта освещения (Согласно ТЗ)Москва
Подведение итогов не позднее
06.10.2019 23:0006.10.2019 23:0006.10.2019 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933280Подведение итогов не позднее Мачта освещения (Согласно ТЗ)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Мачта освещения (Согласно ТЗ)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно заявке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО "Красноярсккрайуголь" Отгрузочные реквизиты: Автомобильным транспортом: РФ, 663972, Красноярский край, Рыбинский район, село Переясловка, ул.Полтавская 15 Контейнерами: станция Базаиха, Красноярской ж.д. Код станции: 892103. Вагонами: Станция Кильчуг , Красноярской Ж.Д. Код станции: 889007Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РУССКИЙ УГОЛЬ
Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ
Адрес местонахождения
107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13
107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13
25.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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