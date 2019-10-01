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Номер извещения
31908323291
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Новая процедура
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 15:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
185001, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ПУТЕЙСКАЯ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ Р-Н), ДОМ 7,
Почтовый адрес
185001, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ПУТЕЙСКАЯ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ Р-Н), ДОМ 7
Контактный телефон
+7 8142 79-90-05
Факс
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Адрес электронной почты
kukrashev@karelgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кукрашев Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
г. Петрозаводск, ул. Путейская 7
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Анализ результатов технического диагностирования сосудов работающих под давлением, редукционных головок и газопроводов.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.10.2019 11:59 GMT +301.10.2019 11:5901.10.2019 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908323291Дата и время окончания срока приема заявок Анализ результатов технического диагностирования сосудов работающих под давлением, редукционных головок и газопроводов.г. Петрозаводск, ул. Путейская 7
Дата и время вскрытия заявок
01.10.2019 12:0001.10.2019 12:0001.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908323291Дата и время вскрытия заявок Анализ результатов технического диагностирования сосудов работающих под давлением, редукционных головок и газопроводов.г. Петрозаводск, ул. Путейская 7
Подведение итогов не позднее
02.10.2019 11:0002.10.2019 11:0002.10.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908323291Подведение итогов не позднее Анализ результатов технического диагностирования сосудов работающих под давлением, редукционных головок и газопроводов.г. Петрозаводск, ул. Путейская 7
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Анализ результатов технического диагностирования сосудов работающих под давлением, редукционных головок и газопроводов.
Начальная цена
669 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ДокументацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КАРЕЛГАЗ
Все закупки и тендеры АО КАРЕЛГАЗ
Адрес местонахождения
185001, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ПУТЕЙСКАЯ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ Р-Н), ДОМ 7,
185001, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ПУТЕЙСКАЯ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ Р-Н), ДОМ 7
71.20.19
71.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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