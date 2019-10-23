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    Главная / Торги / Продажа материально-технических ресурсов, расположенные в Свердловской области (лот 2). Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

    Продажа материально-технических ресурсов, расположенные в Свердловской области (лот 2). Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.10.2019 15:0023.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933261Дата и время окончания срока приема заявок Группа материалов «Кабельная продукция» г. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933261

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Продажа материально-технических ресурсов, расположенные в Свердловской области (лот 2). Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Публичное предложение

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.09.2019 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о торгах

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТАНДАРТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    Почтовый адрес

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Контактный телефон

    +7 495 908-82-54

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    info@realstand.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Серегина Надежда Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    кабель

    Список лотов

    Лот 1

    Группа материалов «Кабельная продукция»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933261Подведение итогов не позднее Группа материалов «Кабельная продукция» г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Группа материалов «Кабельная продукция»

    Начальная цена

    9 089 740,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    28.99.3

    Оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Группа материалов «Кабельная продукция» "

    Кол-во: 1

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    Прием заявок:
    31.05.2017 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
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