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    Главная / Торги / «Поставка инструментов (4 квартал) для ООО «Криогаз-Высоцк»

    «Поставка инструментов (4 квартал) для ООО «Криогаз-Высоцк»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2019 12:0027.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933259Дата и время окончания срока приема заявок «Поставка инструментов (4 квартал) для ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933259

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    «Поставка инструментов (4 квартал) для ООО «Криогаз-Высоцк»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 14:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная_документация.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ВЫСОЦК

    Юридический адрес

    188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96

    Почтовый адрес

    197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б

    Контактный телефон

    +7 812 605-08-60 доб. 17145

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Pavel.Bondarchuk@VysotskSPG.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бондарчук Павел Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Выборгский район

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    «Поставка инструментов (4 квартал) для ООО «Криогаз-Высоцк»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.09.2019 12:00 GMT +327.09.2019 12:0027.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933259Дата и время окончания срока приема заявок «Поставка инструментов (4 квартал) для ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Дата и время вскрытия заявок

    27.09.2019 12:0027.09.2019 12:0027.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933259Дата и время вскрытия заявок «Поставка инструментов (4 квартал) для ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Подведение итогов не позднее

    10.12.2019 12:0010.12.2019 12:0010.12.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933259Подведение итогов не позднее «Поставка инструментов (4 квартал) для ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    10.12.201910.12.2019 12:0010.12.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933259Подведение итогов не позднее «Поставка инструментов (4 квартал) для ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    «Поставка инструментов (4 квартал) для ООО «Криогаз-Высоцк»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с закупочной документацией.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с закупочной документацией.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с закупочной документацией.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГАЗ-ВЫСОЦК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ВЫСОЦК

    Адрес местонахождения

    188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96

    197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б

    Классификатор ОКПД2

    25.73.3

    Инструмент ручной прочий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    27.12.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сумка для перноски инструметов"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Плоскогубцы"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Набор накидных каечных ключей от 17 до 41"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Набор омедненных накидных гаечных ключей от 22 до 46"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Кувалда омедненная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Монтажка слесарная омеднённая"

    Кол-во: 8

    "Позиция 7"

    "Молоток"

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "Полотно ножовочное ручное 300 мм Bi-Metal, 24 TPI ''GROSS'' (2 шт.) (77729)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Разводной ключ CS 6" VIRA 311023"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Набор напильников 150 мм STAYER 1681-15-H5_z01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "МОНТАЖКА ПРЯМАЯ CR-V, КРУГЛЫЙ ПРОФИЛЬ, 600X19 ММ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "ACK-274006. НАБОР УДАРНО-РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА 13 ПР. В ЛОЖЕМЕНТЕ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "КОМПЛЕКТ ЩУПОВ 0,04-1ММ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ ШЦЦ-I-150, 150 ММ - 0.01, ГОСТ 166-89"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "РАЗВЁРТКА КОНИЧЕСКАЯ 4-22ММ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Набор сверл по металлу (1-13 мм) 25 шт. Inforce 11-01-025"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Комбинированный удлиненный ключ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ 32 ММ, УДЛИНЕННЫЙ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ 30 ММ, УДЛИНЕННЫЙ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ 27 ММ, УДЛИНЕННЫЙ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ 24 ММ, УДЛИНЕННЫЙ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ 22 ММ, УДЛИНЕННЫЙ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Тележка садовая 4-х колесная 250 кг Biltema Швеция"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Набор ударных крестовых и шлицевых отверток, 6 предметов AmPro"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Ледоруб скребок Сибртех"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Лом ударный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Тележка ручная, двухколесная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Рулетка 5м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Рулетка 3м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Ключ разводнойGRIFF КР-19"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Ключ разводной КР-36"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Набор ключей комбинированных 6мм-32мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Лестница стремянка телескопическая Н 2м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Пломбиратор для свинцовых и пластмассовых пломб, усиленный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 35"

    "Клейма и пломбы поверителя (изготовление по техническому заданию Заказчика)."

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Набор хозяйственных воронок 4 шт FIT РОС 67827"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Сет для мелочей BLOCKER Grand 4 секции PC 400 х 219 х 247 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Набор отвёрток по нормам VDE KNIPEX арт. 00 20 12 V02"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Переставной ключ KNIPEX Alligator KN-8805180"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Ножницы Stayer для резки пластиковых профилей под заданным углом (23373-1)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Совок для мусора "Лайма" "Проф" закрывающийся, + щетка, на рукоятках 94 см (набор универсальный помещение-улица), (601508)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Щетка-сметка "York", ручка 18 см, дерево, длина щетины 6 см"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Набор бит Makita P-53724"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Набор для дрелей, перфораторов, шуруповертов и винтовертов Makita 104 предмета (D-31778)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Полотно KRAFTOOL "KRAFT-FLEX" по металлу, Bi-Metal, 18TPI, 300мм 10 шт. в упаковке."

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Ножовка по металлу GROSS 77600"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Кисть универсальная Dexter Pro 20 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 48"

    "Замки висячие Apecs PD-01-63 (3Locks+5Keys)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Лопата для уборки снега FISKARS Solid 142610 (1026794)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Прецизионный пинцет Knipex KN-927046"

    Кол-во: 3

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