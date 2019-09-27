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Номер извещения
ГП933259
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
«Поставка инструментов (4 квартал) для ООО «Криогаз-Высоцк»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 14:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96
Почтовый адрес
197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б
Контактный телефон
+7 812 605-08-60 доб. 17145
Факс
--
Адрес электронной почты
Pavel.Bondarchuk@VysotskSPG.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бондарчук Павел Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Выборгский район
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
«Поставка инструментов (4 квартал) для ООО «Криогаз-Высоцк»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.09.2019 12:00 GMT +327.09.2019 12:0027.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933259Дата и время окончания срока приема заявок «Поставка инструментов (4 квартал) для ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район
Дата и время вскрытия заявок
27.09.2019 12:0027.09.2019 12:0027.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933259Дата и время вскрытия заявок «Поставка инструментов (4 квартал) для ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район
Подведение итогов не позднее
10.12.2019 12:0010.12.2019 12:0010.12.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933259Подведение итогов не позднее «Поставка инструментов (4 квартал) для ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
«Поставка инструментов (4 квартал) для ООО «Криогаз-Высоцк»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с закупочной документацией.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с закупочной документацией.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
Адрес местонахождения
188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96
197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б
25.73.3
Документация лота
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 2
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Кол-во: 3
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