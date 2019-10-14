нежилые здания, сооружения, оборудование и движимое имущество, являющиеся неотъемлемой частью имущественного комплекса, принадлежащие АО «Татавтодор» на праве собственности, расположенные по адресу: Республика Татарстан, Мамадышский муниципальный район, с. Красная Горка, ул.Ямашева, д.1, на земельном участке с кадастровым номером 16:26:090101:0124, принадлежащим АО «Татавтодор» на праве аренды сроком до 30.06.2056. Начальная цена имущества: 9 183 000 руб. (девять миллионов сто восемьдесят три тысячи рублей 00 копеек), с учетом НДС 20%.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП933258 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки нежилые здания, сооружения, оборудование и движимое имущество, являющиеся неотъемлемой частью имущественного комплекса, принадлежащие АО «Татавтодор» на праве собственности, расположенные по адресу: Республика Татарстан, Мамадышский муниципальный район, с. Красная Горка, ул.Ямашева, д.1, на земельном участке с кадастровым номером 16:26:090101:0124, принадлежащим АО «Татавтодор» на праве аренды сроком до 30.06.2056. Начальная цена имущества: 9 183 000 руб. (девять миллионов сто восемьдесят три тысячи рублей 00 копеек), с учетом НДС 20%. Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на повышение Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТАВТОДОР

Все закупки и тендеры АО ТАТАВТОДОР Юридический адрес 420012, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДОСТОЕВСКОГО, 18/75, Почтовый адрес 420012, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДОСТОЕВСКОГО, 18/75 Контактный телефон +7 906 112-39-24 Факс +7 843 221-71-15 Адрес электронной почты Anna.Kondratyeva@tatavtodor.ru Ф.И.О. контактного лица Кондратьева Анна Павловна Место рассмотрения предложений Казань Закупки и тендеры Татарстан Республика Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru