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Номер извещения
ГП933258
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
нежилые здания, сооружения, оборудование и движимое имущество, являющиеся неотъемлемой частью имущественного комплекса, принадлежащие АО «Татавтодор» на праве собственности, расположенные по адресу: Республика Татарстан, Мамадышский муниципальный район, с. Красная Горка, ул.Ямашева, д.1, на земельном участке с кадастровым номером 16:26:090101:0124, принадлежащим АО «Татавтодор» на праве аренды сроком до 30.06.2056. Начальная цена имущества: 9 183 000 руб. (девять миллионов сто восемьдесят три тысячи рублей 00 копеек), с учетом НДС 20%.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 14:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420012, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДОСТОЕВСКОГО, 18/75,
Почтовый адрес
420012, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДОСТОЕВСКОГО, 18/75
Контактный телефон
+7 906 112-39-24
Факс
+7 843 221-71-15
Адрес электронной почты
Anna.Kondratyeva@tatavtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кондратьева Анна Павловна
Место рассмотрения предложений
Казань
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Нежилые здания, сооружения, оборудование и движимое имущество, являющиеся неотъемлемой частью имущественного комплекса, принадлежащие АО «Татавтодор» на праве собственности, расположенные по адресу: Республика Татарстан, Мамадышский муниципальный район, с. Красная Горка, ул.Ямашева, д.1, на земельном участке с кадастровым номером 16:26:090101:0124, принадлежащим АО «Татавтодор» на праве аренды сроком до 30.06.2056. Начальная цена имущества: 9 183 000 руб. (девять миллионов сто восемьдесят три тысячи рублей 00 копеек), с учетом НДС 20%.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.10.2019 17:00 GMT +314.10.2019 17:0014.10.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933258Дата и время окончания срока приема заявок нежилые здания, сооружения, оборудование и движимое имущество, являющиеся неотъемлемой частью имущественного комплекса, принадлежащие АО «Татавтодор» на праве собственности, расположенные по адресу: Республика Татарстан, Мамадышский муниципальный район, с. Красная Горка, ул.Ямашева, д.1, на земельном участке с кадастровым номером 16:26:090101:0124, принадлежащим АО «Татавтодор» на праве аренды сроком до 30.06.2056. Начальная цена имущества: 9 183 000 руб. (девять миллионов сто восемьдесят три тысячи рублей 00 копеек), с учетом НДС 20%. Казань
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.10.2019 13:0015.10.2019 13:0015.10.2019 13:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП933258Дата окончания срока рассмотрения заявок нежилые здания, сооружения, оборудование и движимое имущество, являющиеся неотъемлемой частью имущественного комплекса, принадлежащие АО «Татавтодор» на праве собственности, расположенные по адресу: Республика Татарстан, Мамадышский муниципальный район, с. Красная Горка, ул.Ямашева, д.1, на земельном участке с кадастровым номером 16:26:090101:0124, принадлежащим АО «Татавтодор» на праве аренды сроком до 30.06.2056. Начальная цена имущества: 9 183 000 руб. (девять миллионов сто восемьдесят три тысячи рублей 00 копеек), с учетом НДС 20%. Казань
Дата и время проведения
28.10.2019 13:0028.10.2019 13:0028.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП933258Дата и время проведения нежилые здания, сооружения, оборудование и движимое имущество, являющиеся неотъемлемой частью имущественного комплекса, принадлежащие АО «Татавтодор» на праве собственности, расположенные по адресу: Республика Татарстан, Мамадышский муниципальный район, с. Красная Горка, ул.Ямашева, д.1, на земельном участке с кадастровым номером 16:26:090101:0124, принадлежащим АО «Татавтодор» на праве аренды сроком до 30.06.2056. Начальная цена имущества: 9 183 000 руб. (девять миллионов сто восемьдесят три тысячи рублей 00 копеек), с учетом НДС 20%. Казань
Подведение итогов не позднее
28.10.2019 13:3028.10.2019 13:3028.10.2019 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933258Подведение итогов не позднее нежилые здания, сооружения, оборудование и движимое имущество, являющиеся неотъемлемой частью имущественного комплекса, принадлежащие АО «Татавтодор» на праве собственности, расположенные по адресу: Республика Татарстан, Мамадышский муниципальный район, с. Красная Горка, ул.Ямашева, д.1, на земельном участке с кадастровым номером 16:26:090101:0124, принадлежащим АО «Татавтодор» на праве аренды сроком до 30.06.2056. Начальная цена имущества: 9 183 000 руб. (девять миллионов сто восемьдесят три тысячи рублей 00 копеек), с учетом НДС 20%. Казань
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.10.201928.10.2019 13:3028.10.2019 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933258Подведение итогов не позднее нежилые здания, сооружения, оборудование и движимое имущество, являющиеся неотъемлемой частью имущественного комплекса, принадлежащие АО «Татавтодор» на праве собственности, расположенные по адресу: Республика Татарстан, Мамадышский муниципальный район, с. Красная Горка, ул.Ямашева, д.1, на земельном участке с кадастровым номером 16:26:090101:0124, принадлежащим АО «Татавтодор» на праве аренды сроком до 30.06.2056. Начальная цена имущества: 9 183 000 руб. (девять миллионов сто восемьдесят три тысячи рублей 00 копеек), с учетом НДС 20%. Казань
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Нежилые здания, сооружения, оборудование и движимое имущество, являющиеся неотъемлемой частью имущественного комплекса, принадлежащие АО «Татавтодор» на праве собственности, расположенные по адресу: Республика Татарстан, Мамадышский муниципальный район, с. Красная Горка, ул.Ямашева, д.1, на земельном участке с кадастровым номером 16:26:090101:0124, принадлежащим АО «Татавтодор» на праве аренды сроком до 30.06.2056. Начальная цена имущества: 9 183 000 руб. (девять миллионов сто восемьдесят три тысячи рублей 00 копеек), с учетом НДС 20%.
Начальная цена
9 183 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
по договору
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по договоруРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ТАТАВТОДОР
Все закупки и тендеры АО ТАТАВТОДОР
Адрес местонахождения
420012, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДОСТОЕВСКОГО, 18/75,
420012, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДОСТОЕВСКОГО, 18/75
41.20.20.160
Документация лота
Кол-во: 1
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