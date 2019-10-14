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    Главная / Торги / нежилые здания, сооружения, оборудование и движимое имущество, являющиеся неотъемлемой частью имущественного комплекса, принадлежащие АО «Татавтодор» на праве собственности, расположенные по адресу: Республика Татарстан, Мамадышский муниципальный район, с. Красная Горка, ул.Ямашева, д.1, на земельном участке с кадастровым номером 16:26:090101:0124, принадлежащим АО «Татавтодор» на праве аренды сроком до 30.06.2056. Начальная цена имущества: 9 183 000 руб. (девять миллионов сто восемьдесят три тысячи рублей 00 копеек), с учетом НДС 20%.

    нежилые здания, сооружения, оборудование и движимое имущество, являющиеся неотъемлемой частью имущественного комплекса, принадлежащие АО «Татавтодор» на праве собственности, расположенные по адресу: Республика Татарстан, Мамадышский муниципальный район, с. Красная Горка, ул.Ямашева, д.1, на земельном участке с кадастровым номером 16:26:090101:0124, принадлежащим АО «Татавтодор» на праве аренды сроком до 30.06.2056. Начальная цена имущества: 9 183 000 руб. (девять миллионов сто восемьдесят три тысячи рублей 00 копеек), с учетом НДС 20%.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.10.2019 17:0014.10.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933258Дата и время окончания срока приема заявок нежилые здания, сооружения, оборудование и движимое имущество, являющиеся неотъемлемой частью имущественного комплекса, принадлежащие АО «Татавтодор» на праве собственности, расположенные по адресу: Республика Татарстан, Мамадышский муниципальный район, с. Красная Горка, ул.Ямашева, д.1, на земельном участке с кадастровым номером 16:26:090101:0124, принадлежащим АО «Татавтодор» на праве аренды сроком до 30.06.2056. Начальная цена имущества: 9 183 000 руб. (девять миллионов сто восемьдесят три тысячи рублей 00 копеек), с учетом НДС 20%. КазаньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933258

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    нежилые здания, сооружения, оборудование и движимое имущество, являющиеся неотъемлемой частью имущественного комплекса, принадлежащие АО «Татавтодор» на праве собственности, расположенные по адресу: Республика Татарстан, Мамадышский муниципальный район, с. Красная Горка, ул.Ямашева, д.1, на земельном участке с кадастровым номером 16:26:090101:0124, принадлежащим АО «Татавтодор» на праве аренды сроком до 30.06.2056. Начальная цена имущества: 9 183 000 руб. (девять миллионов сто восемьдесят три тысячи рублей 00 копеек), с учетом НДС 20%.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 14:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    аукционная документация

    аукционная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ТАТАВТОДОР

    Юридический адрес

    420012, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДОСТОЕВСКОГО, 18/75,

    Почтовый адрес

    420012, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДОСТОЕВСКОГО, 18/75

    Контактный телефон

    +7 906 112-39-24

    Факс

    +7 843 221-71-15

    Адрес электронной почты

    Anna.Kondratyeva@tatavtodor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кондратьева Анна Павловна

    Место рассмотрения предложений

    Казань

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Нежилые здания, сооружения, оборудование и движимое имущество, являющиеся неотъемлемой частью имущественного комплекса, принадлежащие АО «Татавтодор» на праве собственности, расположенные по адресу: Республика Татарстан, Мамадышский муниципальный район, с. Красная Горка, ул.Ямашева, д.1, на земельном участке с кадастровым номером 16:26:090101:0124, принадлежащим АО «Татавтодор» на праве аренды сроком до 30.06.2056. Начальная цена имущества: 9 183 000 руб. (девять миллионов сто восемьдесят три тысячи рублей 00 копеек), с учетом НДС 20%.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.10.2019 17:00 GMT +314.10.2019 17:0014.10.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933258Дата и время окончания срока приема заявок нежилые здания, сооружения, оборудование и движимое имущество, являющиеся неотъемлемой частью имущественного комплекса, принадлежащие АО «Татавтодор» на праве собственности, расположенные по адресу: Республика Татарстан, Мамадышский муниципальный район, с. Красная Горка, ул.Ямашева, д.1, на земельном участке с кадастровым номером 16:26:090101:0124, принадлежащим АО «Татавтодор» на праве аренды сроком до 30.06.2056. Начальная цена имущества: 9 183 000 руб. (девять миллионов сто восемьдесят три тысячи рублей 00 копеек), с учетом НДС 20%. Казань

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    15.10.2019 13:0015.10.2019 13:0015.10.2019 13:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП933258Дата окончания срока рассмотрения заявок нежилые здания, сооружения, оборудование и движимое имущество, являющиеся неотъемлемой частью имущественного комплекса, принадлежащие АО «Татавтодор» на праве собственности, расположенные по адресу: Республика Татарстан, Мамадышский муниципальный район, с. Красная Горка, ул.Ямашева, д.1, на земельном участке с кадастровым номером 16:26:090101:0124, принадлежащим АО «Татавтодор» на праве аренды сроком до 30.06.2056. Начальная цена имущества: 9 183 000 руб. (девять миллионов сто восемьдесят три тысячи рублей 00 копеек), с учетом НДС 20%. Казань

    Дата и время проведения

    28.10.2019 13:0028.10.2019 13:0028.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП933258Дата и время проведения нежилые здания, сооружения, оборудование и движимое имущество, являющиеся неотъемлемой частью имущественного комплекса, принадлежащие АО «Татавтодор» на праве собственности, расположенные по адресу: Республика Татарстан, Мамадышский муниципальный район, с. Красная Горка, ул.Ямашева, д.1, на земельном участке с кадастровым номером 16:26:090101:0124, принадлежащим АО «Татавтодор» на праве аренды сроком до 30.06.2056. Начальная цена имущества: 9 183 000 руб. (девять миллионов сто восемьдесят три тысячи рублей 00 копеек), с учетом НДС 20%. Казань

    Подведение итогов не позднее

    28.10.2019 13:3028.10.2019 13:3028.10.2019 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933258Подведение итогов не позднее нежилые здания, сооружения, оборудование и движимое имущество, являющиеся неотъемлемой частью имущественного комплекса, принадлежащие АО «Татавтодор» на праве собственности, расположенные по адресу: Республика Татарстан, Мамадышский муниципальный район, с. Красная Горка, ул.Ямашева, д.1, на земельном участке с кадастровым номером 16:26:090101:0124, принадлежащим АО «Татавтодор» на праве аренды сроком до 30.06.2056. Начальная цена имущества: 9 183 000 руб. (девять миллионов сто восемьдесят три тысячи рублей 00 копеек), с учетом НДС 20%. Казань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.10.201928.10.2019 13:3028.10.2019 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933258Подведение итогов не позднее нежилые здания, сооружения, оборудование и движимое имущество, являющиеся неотъемлемой частью имущественного комплекса, принадлежащие АО «Татавтодор» на праве собственности, расположенные по адресу: Республика Татарстан, Мамадышский муниципальный район, с. Красная Горка, ул.Ямашева, д.1, на земельном участке с кадастровым номером 16:26:090101:0124, принадлежащим АО «Татавтодор» на праве аренды сроком до 30.06.2056. Начальная цена имущества: 9 183 000 руб. (девять миллионов сто восемьдесят три тысячи рублей 00 копеек), с учетом НДС 20%. Казань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Нежилые здания, сооружения, оборудование и движимое имущество, являющиеся неотъемлемой частью имущественного комплекса, принадлежащие АО «Татавтодор» на праве собственности, расположенные по адресу: Республика Татарстан, Мамадышский муниципальный район, с. Красная Горка, ул.Ямашева, д.1, на земельном участке с кадастровым номером 16:26:090101:0124, принадлежащим АО «Татавтодор» на праве аренды сроком до 30.06.2056. Начальная цена имущества: 9 183 000 руб. (девять миллионов сто восемьдесят три тысячи рублей 00 копеек), с учетом НДС 20%.

    Начальная цена

    9 183 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    по договору

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по договоруРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по договору
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТАТАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ТАТАВТОДОР

    Адрес местонахождения

    420012, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДОСТОЕВСКОГО, 18/75,

    420012, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДОСТОЕВСКОГО, 18/75

    Классификатор ОКПД2

    41.20.20.160

    Здания предприятий строительной индустрии, транспорта и связи

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    аукционная документация

    20.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Покупка и продажа недвижимого имущества"

    Кол-во: 1

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    Реализация недвижимого имущества: нежилые здания, сооружения, оборудование и движимое имущество, являющиеся неотъемлемой частью имущественного комплекса, принадлежащие АО «Татавтодор» на праве собственности, расположенные по адресу: Республика Татарстан, Дрожжановский муниципальный район, Стародрожжановский с/с, с.Старое Дрожжаное, ул.Техническая, д.4, на земельном участке с кадастровым номером 16:17:130118:59, принадлежащем АО «Татавтодор» на праве аренды сроком до 15.09.2058.
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