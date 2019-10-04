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Номер извещения
31908322786
Уникальный номер закупки
268
Наименование закупки
строительство сети водопровода от построенной ранее сети водоснабжения Д-90 мм (с объектом по ул. Автозаводская, 80б) до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Автозаводская, 80а, строительство сети водопровода от существующей внутриквартальной сети водоснабжения Д-250 мм до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. 5-я Каховская, 8в, строительство сети водоотведения от существующей внутриквартальной сети водоотведения Д-225 мм до первых колодцев на выпусках канализации жилого дома по ул. 5-я Каховская, 8в
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 14:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35
Почтовый адрес
614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28
Контактный телефон
+7 342 201-71-54
Факс
+7 342 201-71-44
Адрес электронной почты
lobanov.e.p@novogor.perm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лобанов Евгений Петрович
Место рассмотрения предложений
Пермь
Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
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Строительство сети водопровода от построенной ранее сети водоснабжения Д-90 мм (с объектом по ул. Автозаводская, 80б) до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Автозаводская, 80а. Строительство сети водопровода от существующей внутриквартальной сети водоснабжения Д-250 мм до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. 5-я Каховская, 8в. Строительство сети водоотведения от существующей внутриквартальной сети водоотведения Д-225 мм до первых колодцев на выпусках канализации жилого дома по ул. 5-я Каховская, 8в
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2019 15:00 GMT +304.10.2019 15:0004.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908322786Дата и время окончания срока приема заявок Строительство сети водопровода от построенной ранее сети водоснабжения Д-90 мм (с объектом по ул. Автозаводская, 80б) до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Автозаводская, 80а. Строительство сети водопровода от существующей внутриквартальной сети водоснабжения Д-250 мм до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. 5-я Каховская, 8в. Строительство сети водоотведения от существующей внутриквартальной сети водоотведения Д-225 мм до первых колодцев на выпусках канализации жилого дома по ул. 5-я Каховская, 8вПермь
Дата и время вскрытия заявок
04.10.2019 15:00GMT +304.10.2019 15:0004.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908322786Дата и время вскрытия заявок Строительство сети водопровода от построенной ранее сети водоснабжения Д-90 мм (с объектом по ул. Автозаводская, 80б) до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Автозаводская, 80а. Строительство сети водопровода от существующей внутриквартальной сети водоснабжения Д-250 мм до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. 5-я Каховская, 8в. Строительство сети водоотведения от существующей внутриквартальной сети водоотведения Д-225 мм до первых колодцев на выпусках канализации жилого дома по ул. 5-я Каховская, 8вПермь
Дата окончания срока рассмотрения заявок
09.10.201909.10.2019 15:0009.10.2019 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908322786Дата окончания срока рассмотрения заявок Строительство сети водопровода от построенной ранее сети водоснабжения Д-90 мм (с объектом по ул. Автозаводская, 80б) до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Автозаводская, 80а. Строительство сети водопровода от существующей внутриквартальной сети водоснабжения Д-250 мм до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. 5-я Каховская, 8в. Строительство сети водоотведения от существующей внутриквартальной сети водоотведения Д-225 мм до первых колодцев на выпусках канализации жилого дома по ул. 5-я Каховская, 8вПермь
Подведение итогов не позднее
14.10.2019 15:0014.10.2019 15:0014.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908322786Подведение итогов не позднее Строительство сети водопровода от построенной ранее сети водоснабжения Д-90 мм (с объектом по ул. Автозаводская, 80б) до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Автозаводская, 80а. Строительство сети водопровода от существующей внутриквартальной сети водоснабжения Д-250 мм до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. 5-я Каховская, 8в. Строительство сети водоотведения от существующей внутриквартальной сети водоотведения Д-225 мм до первых колодцев на выпусках канализации жилого дома по ул. 5-я Каховская, 8вПермь
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.10.201914.10.2019 15:0014.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908322786Подведение итогов не позднее Строительство сети водопровода от построенной ранее сети водоснабжения Д-90 мм (с объектом по ул. Автозаводская, 80б) до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Автозаводская, 80а. Строительство сети водопровода от существующей внутриквартальной сети водоснабжения Д-250 мм до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. 5-я Каховская, 8в. Строительство сети водоотведения от существующей внутриквартальной сети водоотведения Д-225 мм до первых колодцев на выпусках канализации жилого дома по ул. 5-я Каховская, 8вПермь
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Строительство сети водопровода от построенной ранее сети водоснабжения Д-90 мм (с объектом по ул. Автозаводская, 80б) до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Автозаводская, 80а. Строительство сети водопровода от существующей внутриквартальной сети водоснабжения Д-250 мм до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. 5-я Каховская, 8в. Строительство сети водоотведения от существующей внутриквартальной сети водоотведения Д-225 мм до первых колодцев на выпусках канализации жилого дома по ул. 5-я Каховская, 8в
Начальная цена
4 730 320,90
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Приложениями 1, 1.2. Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. ПермьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВОГОР-Прикамье
Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье
Адрес местонахождения
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35
614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28
71.12.20.110
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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