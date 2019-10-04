строительство сети водопровода от построенной ранее сети водоснабжения Д-90 мм (с объектом по ул. Автозаводская, 80б) до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Автозаводская, 80а, строительство сети водопровода от существующей внутриквартальной сети водоснабжения Д-250 мм до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. 5-я Каховская, 8в, строительство сети водоотведения от существующей внутриквартальной сети водоотведения Д-225 мм до первых колодцев на выпусках канализации жилого дома по ул. 5-я Каховская, 8в

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31908322786 Уникальный номер закупки 268 Номер закупки Наименование закупки строительство сети водопровода от построенной ранее сети водоснабжения Д-90 мм (с объектом по ул. Автозаводская, 80б) до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Автозаводская, 80а, строительство сети водопровода от существующей внутриквартальной сети водоснабжения Д-250 мм до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. 5-я Каховская, 8в, строительство сети водоотведения от существующей внутриквартальной сети водоотведения Д-225 мм до первых колодцев на выпусках канализации жилого дома по ул. 5-я Каховская, 8в Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс Способ реализации Дата публикации

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