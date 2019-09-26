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Номер извещения
ГП933235
Уникальный номер закупки
20
Наименование закупки
Предоставление транспортного средства (порожнего вагона) для доставки груза ПАО «Уралмашзавод» по маршруту: Россия, ст. Екатеринбург-Товарный - Россия, ст. Новолипецк
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 14:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-59-74
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
M.Plyushch@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Плющ Марина Александровна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Предоставление транспортного средства (порожнего вагона) для доставки груза ПАО «Уралмашзавод» по маршруту: Россия, ст. Екатеринбург-Товарный - Россия, ст. Новолипецк
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.09.2019 14:00 GMT +326.09.2019 14:0026.09.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933235Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление транспортного средства (порожнего вагона) для доставки груза ПАО «Уралмашзавод» по маршруту: Россия, ст. Екатеринбург-Товарный - Россия, ст. Новолипецк Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
26.09.2019 14:0026.09.2019 14:0026.09.2019 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933235Дата и время вскрытия заявок Предоставление транспортного средства (порожнего вагона) для доставки груза ПАО «Уралмашзавод» по маршруту: Россия, ст. Екатеринбург-Товарный - Россия, ст. Новолипецк Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.09.201927.09.2019 15:0027.09.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933235Подведение итогов не позднее Предоставление транспортного средства (порожнего вагона) для доставки груза ПАО «Уралмашзавод» по маршруту: Россия, ст. Екатеринбург-Товарный - Россия, ст. Новолипецк Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление транспортного средства (порожнего вагона) для доставки груза ПАО «Уралмашзавод» по маршруту: Россия, ст. Екатеринбург-Товарный - Россия, ст. Новолипецк
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещениюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
49.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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