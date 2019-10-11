www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП933245
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
Автошины Continental для самосвалов в условиях дорога/бездорожье/строительная площадка
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
20.09.2019 14:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII
Почтовый адрес
119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII
Контактный телефон
+7 495 645-98-18 доб. 4106
Факс
+7 495 980-91-51
Адрес электронной почты
k.khryakov@avtoban.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хряков Константин Игоревич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Автошины Continental
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.10.2019 10:11 GMT +311.10.2019 10:1111.10.2019 10:11Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933245Дата и время окончания срока приема заявок Автошины ContinentalМосква
Подведение итогов не позднее
11.10.2019 10:1111.10.2019 10:1111.10.2019 10:11Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933245Подведение итогов не позднее Автошины ContinentalМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автошины Continental
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно типового договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Адрес: 142350, Московская область, Чеховский район, д. ДетковоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ДСК АВТОБАН
Все закупки и тендеры АО ДСК АВТОБАН
Адрес местонахождения
119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII
119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII
22.11.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 50
Кол-во: 204
Кол-во: 70
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.