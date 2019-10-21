www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП933230
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме на электронной торговой площадке (ООО ЭТП ГПБ) на право заключения договора купли-продажи имущества: автотранспортная техника в количестве 275 единиц (приложение №1). Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Лоты №№51-60
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 14:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Лот №51: А/м УАЗ-3909 к.37410040104161 д.41109836 ш.293692 А098СС, инв.номер 206761420
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №51: А/м УАЗ-3909 к.37410040104161 д.41109836 ш.293692 А098СС, инв.номер 206761420
Начальная цена
76 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот №52: А/м МАЗ-53371-29 д.9425335 ш.15250, инв. номер 206761430
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №52: А/м МАЗ-53371-29 д.9425335 ш.15250, инв. номер 206761430
Начальная цена
96 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот №53: Автобус ПАЗ-3205 к.95005985 д.б/н, инв. номер 206761480
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №53: Автобус ПАЗ-3205 к.95005985 д.б/н, инв. номер 206761480
Начальная цена
108 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот №54: Прицеп бытовой ОР-306А кузов N5, инв. номер 206761550
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №54: Прицеп бытовой ОР-306А кузов N5, инв. номер 206761550
Начальная цена
20 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
29
Документация лота
Лот №55: А/м УАЗ-3962 к374100-40115009 ш.Т0367152 д.60803166 гос.NА084СС, инв. номер 206761640
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №55: А/м УАЗ-3962 к374100-40115009 ш.Т0367152 д.60803166 гос.NА084СС, инв. номер 206761640
Начальная цена
64 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот №56: Снегоход "Буран", инв. номер 206780840
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №56: Снегоход "Буран", инв. номер 206780840
Начальная цена
15 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот №57: Снегоход "Буран", инв. номер 206780860
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №57: Снегоход "Буран", инв. номер 206780860
Начальная цена
15 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот №58: А/м Газ-66 д17288 ш.0658738 N Т946 АТ, инв. номер 207760590
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №58: А/м Газ-66 д17288 ш.0658738 N Т946 АТ, инв. номер 207760590
Начальная цена
108 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот №59: А/м Камаз-43101 д.055306 ш.0057900, инв. номер 207761590
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №59: А/м Камаз-43101 д.055306 ш.0057900, инв. номер 207761590
Начальная цена
324 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот №60: А/м МАЗ-5432-3 д.90375615 ш.20337 N С857АТ, инв. номер 207761610
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №60: А/м МАЗ-5432-3 д.90375615 ш.20337 N С857АТ, инв. номер 207761610
Начальная цена
432 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.