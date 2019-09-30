Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "кран шаровый муфтовый нержавеющий 2 дюйма" Кол-во: 5

"Позиция 2" "кран шаровый муфтовый нержавеющий 1 1/2 дюйма" Кол-во: 5

"Позиция 3" "кран шаровый муфтовый нержавеющий 1 1/4 дюйма" Кол-во: 5

"Позиция 4" "кран шаровый муфтовый нержавеющий 3/4 дюйма" Кол-во: 5

"Позиция 5" "кран шаровый муфтовый нержавеющий 1/2 дюйма" Кол-во: 5

"Позиция 6" "Затвор дисковый чугунный межфланцевый DN 65 PN 16 с чугунным диском и уплотнением EPDM ручной" Кол-во: 10

"Позиция 7" "Затвор дисковый чугунный межфланцевый DN 125 PN 16 с чугунным диском и уплотнением EPDM ручной" Кол-во: 14

"Позиция 8" "Затвор дисковый чугунный межфланцевый DN 100 PN 16 с чугунным диском и уплотнением EPDM ручной" Кол-во: 8

"Позиция 9" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем DN 32 PN 1,6МПа У1, фланцевая исп.1 ГОСТ 12815-80 с ответными фланцами ГОСТ 12821, с ручным управлением, для рабочей среды вода, пар, класс герметичности А, с крепежом и прокладками" Кол-во: 2

"Позиция 10" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем DN 25 PN 1,6МПа У1, фланцевая исп.1 ГОСТ 12815-80 с ответными фланцами ГОСТ 12821, с ручным управлением, для рабочей среды вода, пар, класс герметичности А, с крепежом и прокладками" Кол-во: 2

"Позиция 11" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем DN 20 PN 1,6МПа У1, фланцевая исп.1 ГОСТ 12815-80 с ответными фланцами ГОСТ 12821, с ручным управлением, для рабочей среды вода, пар, класс герметичности А, с крепежом и прокладками" Кол-во: 2