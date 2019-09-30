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    Главная / Торги / Поставка ЗРА (4 квартал) для ООО "Криогаз-Высоцк"

    Поставка ЗРА (4 квартал) для ООО "Криогаз-Высоцк"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 16:0030.09.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933218Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ЗРА (4 квартал) для ООО "Криогаз-Высоцк"Выборгский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933218

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка ЗРА (4 квартал) для ООО "Криогаз-Высоцк"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 13:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная_документация.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ВЫСОЦК

    Юридический адрес

    188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96

    Почтовый адрес

    197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б

    Контактный телефон

    +7 812 605-08-60 доб. 17145

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Pavel.Bondarchuk@VysotskSPG.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бондарчук Павел Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Выборгский район

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ЗРА (4 квартал) для ООО "Криогаз-Высоцк"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.09.2019 16:00 GMT +330.09.2019 16:0030.09.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933218Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ЗРА (4 квартал) для ООО "Криогаз-Высоцк"Выборгский район

    Дата и время вскрытия заявок

    30.09.2019 16:0030.09.2019 16:0030.09.2019 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933218Дата и время вскрытия заявок Поставка ЗРА (4 квартал) для ООО "Криогаз-Высоцк"Выборгский район

    Подведение итогов не позднее

    15.10.2019 12:0015.10.2019 12:0015.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933218Подведение итогов не позднее Поставка ЗРА (4 квартал) для ООО "Криогаз-Высоцк"Выборгский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.10.201915.10.2019 12:0015.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933218Подведение итогов не позднее Поставка ЗРА (4 квартал) для ООО "Криогаз-Высоцк"Выборгский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ЗРА (4 квартал) для ООО "Криогаз-Высоцк"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГАЗ-ВЫСОЦК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ВЫСОЦК

    Адрес местонахождения

    188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96

    197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б

    Классификатор ОКПД2

    28.14

    Арматура трубопроводная (арматура)(краны, клапаны и прочие)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    20.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "кран шаровый муфтовый нержавеющий 2 дюйма"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "кран шаровый муфтовый нержавеющий 1 1/2 дюйма"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "кран шаровый муфтовый нержавеющий 1 1/4 дюйма"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "кран шаровый муфтовый нержавеющий 3/4 дюйма"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "кран шаровый муфтовый нержавеющий 1/2 дюйма"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Затвор дисковый чугунный межфланцевый DN 65 PN 16 с чугунным диском и уплотнением EPDM ручной"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Затвор дисковый чугунный межфланцевый DN 125 PN 16 с чугунным диском и уплотнением EPDM ручной"

    Кол-во: 14

    "Позиция 8"

    "Затвор дисковый чугунный межфланцевый DN 100 PN 16 с чугунным диском и уплотнением EPDM ручной"

    Кол-во: 8

    "Позиция 9"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем DN 32 PN 1,6МПа У1, фланцевая исп.1 ГОСТ 12815-80 с ответными фланцами ГОСТ 12821, с ручным управлением, для рабочей среды вода, пар, класс герметичности А, с крепежом и прокладками"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем DN 25 PN 1,6МПа У1, фланцевая исп.1 ГОСТ 12815-80 с ответными фланцами ГОСТ 12821, с ручным управлением, для рабочей среды вода, пар, класс герметичности А, с крепежом и прокладками"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем DN 20 PN 1,6МПа У1, фланцевая исп.1 ГОСТ 12815-80 с ответными фланцами ГОСТ 12821, с ручным управлением, для рабочей среды вода, пар, класс герметичности А, с крепежом и прокладками"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "кран шаровый муфтовый нержавеющий 1 дюйм"

    Кол-во: 5

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