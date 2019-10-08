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Номер извещения
31908322556
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурентный отбор на поставку Задвижек с обрезиненным клином в октябре 2019 году, проводимом Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд ООО «РВК-Центр».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 13:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
Почтовый адрес
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
Контактный телефон
+7 495 514-02-11 доб. 1129
Факс
+7 495 514-02-11
Адрес электронной почты
d.popov@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Попов Дмитрий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Конкурентный отбор на поставку Задвижек с обрезиненным клином в октябре 2019 году, проводимом Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд ООО «РВК-Центр».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.10.2019 12:00 GMT +308.10.2019 12:0008.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908322556Дата и время окончания срока приема заявок Конкурентный отбор на поставку Задвижек с обрезиненным клином в октябре 2019 году, проводимом Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд ООО «РВК-Центр».Москва
Подведение итогов не позднее
22.11.2019 12:0022.11.2019 12:0022.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908322556Подведение итогов не позднее Конкурентный отбор на поставку Задвижек с обрезиненным клином в октябре 2019 году, проводимом Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд ООО «РВК-Центр».Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.11.201922.11.2019 12:0022.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908322556Подведение итогов не позднее Конкурентный отбор на поставку Задвижек с обрезиненным клином в октябре 2019 году, проводимом Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд ООО «РВК-Центр».Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Конкурентный отбор на поставку Задвижек с обрезиненным клином в октябре 2019 году, проводимом Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд ООО «РВК-Центр».
Начальная цена
9 535 363,28
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-АРХАНГЕЛЬСК
Все закупки и тендеры РВК-АРХАНГЕЛЬСК
Адрес местонахождения
163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15
163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122
28.14.13.120
28.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 12
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