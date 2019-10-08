Конкурентный отбор на поставку Задвижек с обрезиненным клином в октябре 2019 году, проводимом Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд ООО «РВК-Центр».

Подведение итогов не позднее

Дата и время окончания срока приема заявок

Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Конкурентный отбор на поставку Задвижек с обрезиненным клином в октябре 2019 году, проводимом Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд ООО «РВК-Центр».

Цена договора и требования к обеспечению

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Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Не разрешается Получить электронную подпись

Подавать заявки без использования ЭП

Требования к электронной подписи поставщиков

Не указан

Официальный сайт, на котором размещена документация

Требования к документации

163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Задвижка чугунная с обрезиненным клином Ду 250 Ру10 с КОФ и электроприводом" Кол-во: 3

"Позиция 2" "Задвижка чугунная с обрезиненным клином Ду 300 Ру10 с КОФ и электроприводом" Кол-во: 2

"Позиция 3" "Задвижка чугунная с обрезиненным клином Ду 350 Ру10 с КОФ и электроприводом" Кол-во: 6

"Позиция 4" "Задвижка чугунная с обрезиненным клином Ду 400 Ру10 с КОФ и электроприводом" Кол-во: 3

"Позиция 5" "Задвижка чугунная с обрезиненным клином Ду 600 Ру10 с КОФ и ручным редуктором" Кол-во: 2

"Позиция 6" "Задвижка чугунная с обрезиненным клином Ду 500 Ру10 с КОФ и ручным редуктором" Кол-во: 2

"Позиция 7" "Задвижка чугунная с обрезиненным клином Ду 400 Ру10 с КОФ и ручным редуктором" Кол-во: 8

"Позиция 8" "Задвижка чугунная с обрезиненным клином Ду 350 Ру10 с КОФ и ручным редуктором" Кол-во: 1

"Позиция 9" "Задвижка чугунная с обрезиненным клином Ду 300 Ру10 с КОФ и ручным редуктором" Кол-во: 12

"Позиция 10" "Задвижка чугунная с обрезиненным клином Ду 250 Ру10 с КОФ и ручным редуктором" Кол-во: 12

"Позиция 11" "Задвижка чугунная с обрезиненным клином Ду 200 Ру10 с КОФ и ручным редуктором" Кол-во: 20

"Позиция 12" "Задвижка чугунная с обрезиненным клином Ду 150 Ру16 с КОФ и ручным редуктором" Кол-во: 50

"Позиция 13" "Задвижка чугунная с обрезиненным клином Ду 100 Ру10/16 с КОФ и ручным редуктором" Кол-во: 52

"Позиция 14" "Задвижка чугунная с обрезиненным клином Ду 80 Ру10/16 с КОФ и ручным редуктором" Кол-во: 10