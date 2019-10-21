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Номер извещения
ГП933211
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме на электронной торговой площадке (ООО ЭТП ГПБ) на право заключения договора купли-продажи имущества: автотранспортная техника в количестве 275 единиц (приложение №1). Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Лоты №№31-40
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 13:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Лот №31: Автобус ПАЗ3205 д.523400*71016827 к.Х1МЗ205Е070007814 гос.№ С188АМ, инв.номер 204762200
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №31: Автобус ПАЗ3205 д.523400*71016827 к.Х1МЗ205Е070007814 гос.№ С188АМ, инв.номер 204762200
Начальная цена
108 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот №32: А/м МАЗ54329 д.238М25*60293967 ш.НТМ54329OS0006655 гос№У210ОН, инв. номер 204762370
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №32: А/м МАЗ54329 д.238М25*60293967 ш.НТМ54329OS0006655 гос№У210ОН, инв. номер 204762370
Начальная цена
108 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот №33: А/м тягач седельный МАЗ54329 ш.ХТМ543290R0005776 дв.238М25*70311125, инв. номер 204762380
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №33: А/м тягач седельный МАЗ54329 ш.ХТМ543290R0005776 дв.238М25*70311125, инв. номер 204762380
Начальная цена
252 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот №34: А/м МАЗ-5516 ш.УЗМ551600Т0000319,д.ЯМ3238Д1*70309184, инв. номер 204762650
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №34: А/м МАЗ-5516 ш.УЗМ551600Т0000319,д.ЯМ3238Д1*70309184, инв. номер 204762650
Начальная цена
288 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот №35: А/м УАЗ-3909 к.39090070227229 д.71104588 гос. №У017НТ, инв. номер 204762720
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №35: А/м УАЗ-3909 к.39090070227229 д.71104588 гос. №У017НТ, инв. номер 204762720
Начальная цена
86 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот №36: УРАЛ43203101101 дв.74010*239129 ш.165995 к.02219 гос.№У835РО52, инв. номер 204780360
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №36: УРАЛ43203101101 дв.74010*239129 ш.165995 к.02219 гос.№У835РО52, инв. номер 204780360
Начальная цена
420 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот №37: Мастерская МТО-АТ-М1 з.н.11390 на ЗИЛ-131 МТО АТМ-1 ш.832296 N У 372 ОН, инв. номер 204780380
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №37: Мастерская МТО-АТ-М1 з.н.11390 на ЗИЛ-131 МТО АТМ-1 ш.832296 N У 372 ОН, инв. номер 204780380
Начальная цена
84 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот №38: Трактор ДТ-75 з.н.674275 д.945538 N 61-04, инв. номер 206402280
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №38: Трактор ДТ-75 з.н.674275 д.945538 N 61-04, инв. номер 206402280
Начальная цена
192 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот №39: БУР.КРАН.УСТАН.БМ-205 НА Б.ТР.МТЗ-82 З. N 268881, инв. номер 206460050
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №39: БУР.КРАН.УСТАН.БМ-205 НА Б.ТР.МТЗ-82 З. N 268881, инв. номер 206460050
Начальная цена
240 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот №40: Транспортер гусенич.на ГАЗ-34034 д.14170-92 ш.92Н07051, инв. номер 206460200
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №40: Транспортер гусенич.на ГАЗ-34034 д.14170-92 ш.92Н07051, инв. номер 206460200
Начальная цена
360 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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