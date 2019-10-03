Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата Оборудования, а также сопутствующих работ, согласно пункту 2.1 проекта Договора должна производиться следующим образом: До перечисления авансового платежа Поставщик должен предоставить Покупателю оригинал безотзывной банковской гарантии на сумму авансового платежа на срок, равный сроку поставки Оборудования в соответствии с п.3.2 проекта Договора, увеличенному на 60 (шестьдесят) календарных дней. Проект безотзывной банковской гарантии должен быть согласован с Покупателем. Банковская гарантия должна быть выдана банком, одобренным Министерством финансов РФ и входящим в перечень банков, опубликованный на сайте www.minfin.ru. Кроме того, Поставщик вправе внести денежные средства в размере авансового платежа в качестве обеспечения исполнения Договора на расчетный счет Покупателя (40702810801250002297, открытый в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже, к/с 30101810100000000835, БИК 042007835). Первый платеж в размере 50 % цены Договора должен быть осуществлен в течение 10 (десяти) банковских дней с даты заключения Договора на основании счета, выставленного Поставщиком, и предоставления оригинала безотзывной банковской гарантии или денежных средств в качестве обеспечения исполнения Договора. Второй платеж в размере 40 % цены Договора должен быть осуществлен в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Акта приема-передачи Оборудования (Приложение № 3 к проекту Договора) на основании счета, выставленного Поставщиком. Третий платеж в размере 10 % цены Договора должен быть осуществлен в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Акта выполненных работ (оказанных услуг) (Приложение № 4 к проекту Договора) на основании счета, выставленного Поставщиком. В случае непредоставления Поставщиком обеспечения исполнения Договора в соответствии с п. 4.1.1 проекта Договора в течение 10 (десяти) банковских дней с даты заключения Договора, Покупатель вправе в одностороннем порядке изменить порядок расчетов. Оплата будет производиться следующим образом: Первый платеж в размере 90 % цены Договора должен быть осуществлен в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Акта приема-передачи Оборудования (Приложение № 3 к проекту Договора) на основании счета, выставленного Поставщиком; Второй платеж в размере 10 % цены Договора должен быть осуществлен в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Акта выполненных работ (оказанных услуг) (Приложение №4 к проекту Договора) на основании счета, выставленного Поставщиком. Покупатель должен произвести оплату поставляемого Оборудования, а также сопутствующих работ безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика. В случае изменения расчетного счета, Поставщик должен в течение 3 календарных дней с момента внесения соответствующих изменений в письменной форме сообщить об этом Покупателю, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Покупателем денежных средств на указываемый в Договоре счет Поставщика, должен нести Поставщик. Датой оплаты будет считаться дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Обязательства по платежам будут считаться исполненными после списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. В соответствии с проектом Договора. Поставляемое по Договору Оборудование должно быть полностью оплачено и не находиться в залоге у производителя или третьих лиц в силу закона на основании п. 5 ст. 488 ГК РФ. Оборудование должно быть разрешенным для свободного обращения на территории Российской Федерации. Частичная отгрузка Оборудования запрещена. О готовности Оборудования к доставке со своего склада Поставщик должен извещать Покупателя по почте, продублировав данную информацию по электронной почте либо посредством факсимильной связи. Покупатель должен быть уведомлен Поставщиком о готовности Оборудования к отгрузке не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до отгрузки. В данном извещении также указывается информация, необходимая для приемки Оборудования (количество тарных мест, вес груза, габариты груза, способ разгрузки). Поставщик должен нести полную ответственность перед Покупателем за несвоевременное или неполное извещение об отгрузке, за неправильное оформление документов и неточные данные об Оборудовании. Поставщик должен передать Оборудование по количеству, качеству, номенклатуре, ассортименту и комплектности соответствующее Договору, свободное от любых прав третьих лиц. Оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт (в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании в соответствии с условиями Договора. Год выпуска Оборудования - не ранее 2019 года. Поставщик должен: - предоставить согласованный с Покупателем перечень сопутствующих работ, выполняемых в рамках договорных обязательств в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Договора; - в течение 10 рабочих дней с момента заключения Договора предоставить Покупателю технические данные и требования для подготовки производственных помещений к монтажу поставляемого Оборудования, включая монтажную схему с указанием точек подвода энергоносителей, коммуникаций, рекомендуемую планировку размещения оборудования, схему нагрузок на фундамент, требования к фундаменту и любую другую техническую информацию, необходимую для монтажа поставляемого Оборудования. Передача документации должна сопровождаться подписанием представителями Сторон акта в произвольной форме; - обеспечить упаковку, необходимую для сохранности Оборудования. Упаковка должна быть маркирована надлежащим образом, в соответствии с условиями проекта Договора; - обеспечить доставку, а так же проведение инструктажа персонала Покупателя, в объеме необходимом для корректного использования Оборудования в соответствии с паспортом(п. 7.1.5 проекта Договора) на Оборудование в сроки, установленные пунктом 11.4. проекта Договора при этом нести соответствующие расходы; - направлять только граждан Российской Федерации для передачи Оборудования, проведения сопутствующих работ. При необходимости направления лиц, не имеющих гражданства Российской Федерации, за 10 (десять) суток до прибытия письменно сообщить в адрес Покупателя их паспортные данные, наименование, юридический и фактический адреса, профиль деятельности организации, которую они представляют, занимаемую должность. Риски случайной порчи, гибели и/или утраты Оборудования переходят от Поставщика к Покупателю с даты доставки Оборудования и подписания товарной накладной по унифицированной форме ТОРГ-12 и/или УПД. Право собственности на Оборудование переходит от Поставщика к Покупателю после подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования (Приложение № 3 к проекту Договора) без замечаний. Подготовительные работы должны выполняться Покупателем в соответствии с представленной Поставщиком документацией. Монтажные и пусконаладочные работы должны осуществляться Поставщиком своими силами на территории Покупателя. Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Покупателя извещения о готовности к проведению монтажных и пусконаладочных работ Оборудования должен обеспечить прибытие сервисных специалистов для осуществления этих работ. При этом моментом уведомления будет считаться дата направления Поставщику Покупателем официального уведомления на номер факса, указанный в разделе 18 Договора. Результаты проведения монтажных и пусконаладочных работ должны включиться в Акт выполненных работ (оказанных услуг) (Приложение № 4 к проекту Договора). Расходные материалы для проведения шеф - монтажных и пусконаладочных работ (в том числе смазочно-охлаждающие жидкости, гидравлическое масло, масло для системы смазки) должен предоставить Поставщик. В соответствии с проектом Договора.