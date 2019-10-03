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    Главная / Торги / Поставка электропечи камерной с механическим приводом в комплекте с керамическим подом, стальным подом и подставкой, а также сопутствующие работы (монтажные работы, пусконаладочные работы) для нужд ПАО «НПО «Стрела» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Поставка электропечи камерной с механическим приводом в комплекте с керамическим подом, стальным подом и подставкой, а также сопутствующие работы (монтажные работы, пусконаладочные работы) для нужд ПАО «НПО «Стрела» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908322744Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электропечи камерной с механическим приводом в комплекте с керамическим подом, стальным подом и подставкой, а также сопутствующие работы (монтажные работы, пусконаладочные работы)ТулаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    31908322744

    Уникальный номер закупки

    580-357-2019/А

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка электропечи камерной с механическим приводом в комплекте с керамическим подом, стальным подом и подставкой, а также сопутствующие работы (монтажные работы, пусконаладочные работы) для нужд ПАО «НПО «Стрела» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 14:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация Word

    Проект договора Word

    Проект договора PDF

    Техническое задание

    Извещение

    Документация PDF

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Юридический адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    Почтовый адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Контактный телефон

    +7 4872 39-37-82

    Факс

    +7 4872 34-11-04

    Адрес электронной почты

    zakupki@npostrela.net

    Ф.И.О. контактного лица

    Минайлова Светлана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Тула

    Закупки и тендеры Тульская область

    Закупки и тендеры Камеры, печи и печные горелки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электропечи камерной с механическим приводом в комплекте с керамическим подом, стальным подом и подставкой, а также сопутствующие работы (монтажные работы, пусконаладочные работы)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.10.201922.10.2019 17:0022.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908322744Подведение итогов не позднее Поставка электропечи камерной с механическим приводом в комплекте с керамическим подом, стальным подом и подставкой, а также сопутствующие работы (монтажные работы, пусконаладочные работы)Тула

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электропечи камерной с механическим приводом в комплекте с керамическим подом, стальным подом и подставкой, а также сопутствующие работы (монтажные работы, пусконаладочные работы)

    Начальная цена

    1 457 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Электропечь камерная с механическим приводом в комплекте с керамическим подом, стальным подом и подставкой - 1 шт. Монтажные работы. Пусконаладочные работы. В соответствии с техническим заданием и проектом Договора.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка Оборудования, а так же выполнение сопутствующих работ должны осуществляться за счет и силами Поставщика по адресу: 300002, г. Тула, ул. Арсенальная, д. 2. В соответствии с проектом Договора.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата Оборудования, а также сопутствующих работ, согласно пункту 2.1 проекта Договора должна производиться следующим образом: До перечисления авансового платежа Поставщик должен предоставить Покупателю оригинал безотзывной банковской гарантии на сумму авансового платежа на срок, равный сроку поставки Оборудования в соответствии с п.3.2 проекта Договора, увеличенному на 60 (шестьдесят) календарных дней. Проект безотзывной банковской гарантии должен быть согласован с Покупателем. Банковская гарантия должна быть выдана банком, одобренным Министерством финансов РФ и входящим в перечень банков, опубликованный на сайте www.minfin.ru. Кроме того, Поставщик вправе внести денежные средства в размере авансового платежа в качестве обеспечения исполнения Договора на расчетный счет Покупателя (40702810801250002297, открытый в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже, к/с 30101810100000000835, БИК 042007835). Первый платеж в размере 50 % цены Договора должен быть осуществлен в течение 10 (десяти) банковских дней с даты заключения Договора на основании счета, выставленного Поставщиком, и предоставления оригинала безотзывной банковской гарантии или денежных средств в качестве обеспечения исполнения Договора. Второй платеж в размере 40 % цены Договора должен быть осуществлен в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Акта приема-передачи Оборудования (Приложение № 3 к проекту Договора) на основании счета, выставленного Поставщиком. Третий платеж в размере 10 % цены Договора должен быть осуществлен в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Акта выполненных работ (оказанных услуг) (Приложение № 4 к проекту Договора) на основании счета, выставленного Поставщиком. В случае непредоставления Поставщиком обеспечения исполнения Договора в соответствии с п. 4.1.1 проекта Договора в течение 10 (десяти) банковских дней с даты заключения Договора, Покупатель вправе в одностороннем порядке изменить порядок расчетов. Оплата будет производиться следующим образом: Первый платеж в размере 90 % цены Договора должен быть осуществлен в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Акта приема-передачи Оборудования (Приложение № 3 к проекту Договора) на основании счета, выставленного Поставщиком; Второй платеж в размере 10 % цены Договора должен быть осуществлен в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Акта выполненных работ (оказанных услуг) (Приложение №4 к проекту Договора) на основании счета, выставленного Поставщиком. Покупатель должен произвести оплату поставляемого Оборудования, а также сопутствующих работ безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика. В случае изменения расчетного счета, Поставщик должен в течение 3 календарных дней с момента внесения соответствующих изменений в письменной форме сообщить об этом Покупателю, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Покупателем денежных средств на указываемый в Договоре счет Поставщика, должен нести Поставщик. Датой оплаты будет считаться дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Обязательства по платежам будут считаться исполненными после списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. В соответствии с проектом Договора. Поставляемое по Договору Оборудование должно быть полностью оплачено и не находиться в залоге у производителя или третьих лиц в силу закона на основании п. 5 ст. 488 ГК РФ. Оборудование должно быть разрешенным для свободного обращения на территории Российской Федерации. Частичная отгрузка Оборудования запрещена. О готовности Оборудования к доставке со своего склада Поставщик должен извещать Покупателя по почте, продублировав данную информацию по электронной почте либо посредством факсимильной связи. Покупатель должен быть уведомлен Поставщиком о готовности Оборудования к отгрузке не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до отгрузки. В данном извещении также указывается информация, необходимая для приемки Оборудования (количество тарных мест, вес груза, габариты груза, способ разгрузки). Поставщик должен нести полную ответственность перед Покупателем за несвоевременное или неполное извещение об отгрузке, за неправильное оформление документов и неточные данные об Оборудовании. Поставщик должен передать Оборудование по количеству, качеству, номенклатуре, ассортименту и комплектности соответствующее Договору, свободное от любых прав третьих лиц. Оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт (в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании в соответствии с условиями Договора. Год выпуска Оборудования - не ранее 2019 года. Поставщик должен: - предоставить согласованный с Покупателем перечень сопутствующих работ, выполняемых в рамках договорных обязательств в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Договора; - в течение 10 рабочих дней с момента заключения Договора предоставить Покупателю технические данные и требования для подготовки производственных помещений к монтажу поставляемого Оборудования, включая монтажную схему с указанием точек подвода энергоносителей, коммуникаций, рекомендуемую планировку размещения оборудования, схему нагрузок на фундамент, требования к фундаменту и любую другую техническую информацию, необходимую для монтажа поставляемого Оборудования. Передача документации должна сопровождаться подписанием представителями Сторон акта в произвольной форме; - обеспечить упаковку, необходимую для сохранности Оборудования. Упаковка должна быть маркирована надлежащим образом, в соответствии с условиями проекта Договора; - обеспечить доставку, а так же проведение инструктажа персонала Покупателя, в объеме необходимом для корректного использования Оборудования в соответствии с паспортом(п. 7.1.5 проекта Договора) на Оборудование в сроки, установленные пунктом 11.4. проекта Договора при этом нести соответствующие расходы; - направлять только граждан Российской Федерации для передачи Оборудования, проведения сопутствующих работ. При необходимости направления лиц, не имеющих гражданства Российской Федерации, за 10 (десять) суток до прибытия письменно сообщить в адрес Покупателя их паспортные данные, наименование, юридический и фактический адреса, профиль деятельности организации, которую они представляют, занимаемую должность. Риски случайной порчи, гибели и/или утраты Оборудования переходят от Поставщика к Покупателю с даты доставки Оборудования и подписания товарной накладной по унифицированной форме ТОРГ-12 и/или УПД. Право собственности на Оборудование переходит от Поставщика к Покупателю после подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования (Приложение № 3 к проекту Договора) без замечаний. Подготовительные работы должны выполняться Покупателем в соответствии с представленной Поставщиком документацией. Монтажные и пусконаладочные работы должны осуществляться Поставщиком своими силами на территории Покупателя. Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Покупателя извещения о готовности к проведению монтажных и пусконаладочных работ Оборудования должен обеспечить прибытие сервисных специалистов для осуществления этих работ. При этом моментом уведомления будет считаться дата направления Поставщику Покупателем официального уведомления на номер факса, указанный в разделе 18 Договора. Результаты проведения монтажных и пусконаладочных работ должны включиться в Акт выполненных работ (оказанных услуг) (Приложение № 4 к проекту Договора). Расходные материалы для проведения шеф - монтажных и пусконаладочных работ (в том числе смазочно-охлаждающие жидкости, гидравлическое масло, масло для системы смазки) должен предоставить Поставщик. В соответствии с проектом Договора.
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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Адрес местонахождения

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Классификатор ОКПД2

    28.21.13.119

    Электропечи и камеры промышленные или лабораторные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.21

    Производство печей, термокамер и печных горелок

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство печей, термокамер и печных горелок"

    Кол-во: 1

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