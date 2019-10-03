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Номер извещения
31908322744
Уникальный номер закупки
580-357-2019/А
Наименование закупки
Поставка электропечи камерной с механическим приводом в комплекте с керамическим подом, стальным подом и подставкой, а также сопутствующие работы (монтажные работы, пусконаладочные работы) для нужд ПАО «НПО «Стрела» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение СМСП
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 14:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,
Почтовый адрес
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6
Контактный телефон
+7 4872 39-37-82
Факс
+7 4872 34-11-04
Адрес электронной почты
zakupki@npostrela.net
Ф.И.О. контактного лица
Минайлова Светлана Николаевна
Место рассмотрения предложений
Тула
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электропечи камерной с механическим приводом в комплекте с керамическим подом, стальным подом и подставкой, а также сопутствующие работы (монтажные работы, пусконаладочные работы)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.10.201922.10.2019 17:0022.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908322744Подведение итогов не позднее Поставка электропечи камерной с механическим приводом в комплекте с керамическим подом, стальным подом и подставкой, а также сопутствующие работы (монтажные работы, пусконаладочные работы)Тула
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электропечи камерной с механическим приводом в комплекте с керамическим подом, стальным подом и подставкой, а также сопутствующие работы (монтажные работы, пусконаладочные работы)
Начальная цена
1 457 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Электропечь камерная с механическим приводом в комплекте с керамическим подом, стальным подом и подставкой - 1 шт. Монтажные работы. Пусконаладочные работы. В соответствии с техническим заданием и проектом Договора.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка Оборудования, а так же выполнение сопутствующих работ должны осуществляться за счет и силами Поставщика по адресу: 300002, г. Тула, ул. Арсенальная, д. 2. В соответствии с проектом Договора.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО СТРЕЛА
Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА
Адрес местонахождения
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6
28.21.13.119
28.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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