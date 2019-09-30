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    Главная / Торги / Перебазировка материально-технических ресурсов автомобильным транспортом в г. Ленск

    Перебазировка материально-технических ресурсов автомобильным транспортом в г. Ленск

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 16:3030.09.2019 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933213Дата и время окончания срока приема заявок Перебазировка материально-технических ресурсов автомобильным транспортом в г. ЛенскМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933213

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Перебазировка материально-технических ресурсов автомобильным транспортом в г. Ленск

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 13:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ

    Извещение

    Приложение_1_(форма_КП)

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 647-91-18 доб. 1917

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    a.filkin@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филькин Александр Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по аренде грузовых транспортных средств с водителем

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Перебазировка материально-технических ресурсов автомобильным транспортом в г. Ленск

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.09.2019 16:30 GMT +330.09.2019 16:3030.09.2019 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933213Дата и время окончания срока приема заявок Перебазировка материально-технических ресурсов автомобильным транспортом в г. ЛенскМосква

    Подведение итогов не позднее

    03.10.2019 14:0003.10.2019 14:0003.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933213Подведение итогов не позднее Перебазировка материально-технических ресурсов автомобильным транспортом в г. ЛенскМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.10.201903.10.2019 14:0003.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933213Подведение итогов не позднее Перебазировка материально-технических ресурсов автомобильным транспортом в г. ЛенскМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Перебазировка материально-технических ресурсов автомобильным транспортом в г. Ленск

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗ
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    49.41.19.000

    Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    49.41.2

    Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Перебазировка материально-технических ресурсов автомобильным транспортом в г. Ленск"

    Кол-во: 1850

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