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Номер извещения
31908322977
Уникальный номер закупки
530-366-2019/А
Наименование закупки
Поставка автоколлиматоров для нужд ПАО «НПО «Стрела»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение СМСП
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 14:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,
Почтовый адрес
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6
Контактный телефон
+7 4872 39-37-82
Факс
+7 4872 34-11-04
Адрес электронной почты
zakupki@npostrela.net
Ф.И.О. контактного лица
Минайлова Светлана Николаевна
Место рассмотрения предложений
Тула
Закупки и тендеры Весы точные; инструменты для черчения, расчетов, приборы для измерения линейных размеров и т.п.
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автоколлиматоров
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автоколлиматоров
Начальная цена
531 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Автоколлиматор – 2 шт. В соответствии с техническим заданием и проектом Договора.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка Оборудования осуществляется по адресу: 300002, г. Тула, ул. М. Горького, д. 6. В соответствии с проектом Договора.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО СТРЕЛА
Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА
Адрес местонахождения
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6
26.51.33
26.51.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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