Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата Оборудования по Договору должна производиться Покупателем в размере 100% от общей стоимости Договора в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Акта приема-передачи Оборудования (Приложение № 3 к проекту Договора), на основании счета, выставленного Поставщиком. Покупатель должен произвести оплату поставляемого Оборудования безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика. В случае изменения расчетного счета, Поставщик должен в течение 3 календарных дней с момента внесения соответствующих изменений в письменной форме сообщить об этом Покупателю, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Покупателем денежных средств на указываемый в Договоре счет Поставщика, несет Поставщик. Датой оплаты будет считаться дата списания денежных средств с расчётного счёта Покупателя. Обязательства по платежам считаются исполненными после списания денежных средств с расчётного счета Покупателя. В соответствии с проектом Договора. Поставляемое по Договору Оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, прошедшим поверку, не прошедшим ремонт (в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании в соответствии с условиями Договора. Год выпуска Оборудования - не ранее 2019 года. Оборудование должно быть не бывшим в эксплуатации. Поверка Оборудования обязательна. Поставляемое по Договору Оборудование должно быть полностью оплачено и не находиться в залоге у производителя или третьих лиц в силу закона на основании п. 5 ст. 488 ГК РФ. Оборудование должно быть разрешенным для свободного обращения на территории Российской Федерации. Поставщик должен: - передать Оборудование по количеству, качеству, номенклатуре, ассортименту и комплектности, соответствующие проекту Договора, свободное от любых прав третьих лиц; - направлять только граждан Российской Федерации для передачи Оборудования; - надлежащим образом и в полном объеме выполнить обязательства перед Покупателем в соответствии с условиями проекта Договора; - обеспечить упаковку, необходимую для сохранности Оборудования. О готовности Оборудования к доставке со своего склада Поставщик должен известить Покупателя по почте, продублировав данную информацию по электронной почте либо посредством факсимильной связи. Покупатель должен быть уведомлен Поставщиком о готовности Оборудования к отгрузке не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до отгрузки. В данном извещении также должна указываться информация, необходимая для приемки Оборудования (количество тарных мест, вес груза, габариты груза, способ разгрузки). Риски случайной порчи, гибели и/или утраты Оборудования переходят от Поставщика к Покупателю с даты доставки Оборудования и подписания товарной накладной по унифицированной форме ТОРГ-12 или УПД. Право собственности на Оборудование переходит от Поставщика к Покупателю после подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования (Приложение № 3 к проекту Договора) без замечаний. В соответствии с проектом Договора. Поставка Оборудования по Договору должна осуществляться не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания Договора. Поставщик имеет право досрочно поставить Оборудование, а Покупатель обязан его принять. Датой поставки Оборудования будет считаться дата подписания Акта приема-передачи Оборудования. В соответствии с проектом Договора.