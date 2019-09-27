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Номер извещения
ГП933202
Уникальный номер закупки
536-562/19
Наименование закупки
Поставка трубного проката в соответствии с заявкой. Теплообменная труба бесшовная А 20*22 сталь 10 ГОСТ 550-75 - 125,5 т.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 13:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-08-15
Факс
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Адрес электронной почты
Kseniya.Makhaeva@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Махаева Ксения Ришатовна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
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Поставка трубного проката в соответствии с заявкой. Теплообменная труба бесшовная А 20*22 сталь 10 ГОСТ 550-75 - 125,5 т.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.09.2019 17:00 GMT +327.09.2019 17:0027.09.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933202Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубного проката в соответствии с заявкой. Теплообменная труба бесшовная А 20*22 сталь 10 ГОСТ 550-75 - 125,5 т.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
27.09.2019 17:0027.09.2019 17:0027.09.2019 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933202Дата и время вскрытия заявок Поставка трубного проката в соответствии с заявкой. Теплообменная труба бесшовная А 20*22 сталь 10 ГОСТ 550-75 - 125,5 т.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка трубного проката в соответствии с заявкой. Теплообменная труба бесшовная А 20*22 сталь 10 ГОСТ 550-75 - 125,5 т.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
125,538 т
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
24
G
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 125
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