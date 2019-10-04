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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП933320
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Страхование имущества и страхование гражданской ответственности
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 17:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
105187, Российская Федерация, Московская область, Москва, Ткацкая, 36
Почтовый адрес
105187, Российская Федерация, Московская область, Москва, Ткацкая, 36
Контактный телефон
+7 495 221-53-20 доб. 5553138
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki@rsb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Блохин Юрий Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Согласно документации
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2019 12:00 GMT +304.10.2019 12:0004.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933320Дата и время окончания срока приема заявок Согласно документацииМосква
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2019 12:0007.10.2019 12:0007.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933320Дата и время вскрытия заявок Согласно документацииМосква
Подведение итогов не позднее
15.11.2019 17:0015.11.2019 17:0015.11.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933320Подведение итогов не позднее Согласно документацииМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Согласно документации
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ
Все закупки и тендеры АО БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ
Адрес местонахождения
105187, Российская Федерация, Московская область, Москва, Ткацкая, 36
65.12
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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