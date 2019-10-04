Страхование имущества и страхование гражданской ответственности

Подведение итогов не позднее

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Цена не указана

Цена договора и требования к обеспечению

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Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

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Требования к электронной подписи поставщиков

Не указан

Официальный сайт, на котором размещена документация

Требования к документации

АО БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ Все закупки и тендеры АО БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Группа объектов 4 с учетом заключения договора на 2 года" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Группа объектов 3 с учетом заключения договора на 2 года" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Группа объектов 2 с учетом заключения договора на 2 года" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Группа объектов 1 с учетом заключения договора на 2 года" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Группа объектов 4 с учетом заключения договора на 1 год" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Группа объектов 3 с учетом заключения договора на 1 год" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Группа объектов 2 с учетом заключения договора на 1 год" Кол-во: 1