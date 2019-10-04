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    Главная / Торги / Страхование имущества и страхование гражданской ответственности

    Страхование имущества и страхование гражданской ответственности

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2019 12:0004.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933320Дата и время окончания срока приема заявок Согласно документацииМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933320

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Страхование имущества и страхование гражданской ответственности

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 17:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ
    Все закупки и тендеры АО БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ

    Юридический адрес

    105187, Российская Федерация, Московская область, Москва, Ткацкая, 36

    Почтовый адрес

    105187, Российская Федерация, Московская область, Москва, Ткацкая, 36

    Контактный телефон

    +7 495 221-53-20 доб. 5553138

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@rsb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Блохин Юрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Согласно документации

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.10.2019 12:00 GMT +304.10.2019 12:0004.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933320Дата и время окончания срока приема заявок Согласно документацииМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    07.10.2019 12:0007.10.2019 12:0007.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933320Дата и время вскрытия заявок Согласно документацииМосква

    Подведение итогов не позднее

    15.11.2019 17:0015.11.2019 17:0015.11.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933320Подведение итогов не позднее Согласно документацииМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.11.201915.11.2019 17:0015.11.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933320Подведение итогов не позднее Согласно документацииМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Согласно документации

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ
    Все закупки и тендеры АО БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ

    Адрес местонахождения

    105187, Российская Федерация, Московская область, Москва, Ткацкая, 36

    Классификатор ОКПД2

    65.12

    Услуги по страхованию, кроме страхования жизни

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    20.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Группа объектов 4 с учетом заключения договора на 2 года"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Группа объектов 3 с учетом заключения договора на 2 года"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Группа объектов 2 с учетом заключения договора на 2 года"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Группа объектов 1 с учетом заключения договора на 2 года"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Группа объектов 4 с учетом заключения договора на 1 год"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Группа объектов 3 с учетом заключения договора на 1 год"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Группа объектов 2 с учетом заключения договора на 1 год"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Группа объектов 1 с учетом заключения договора на 1 год"

    Кол-во: 1

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