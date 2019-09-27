Поставка металлорежущего инструмента для нужд ПАО "НПП "Импульс"

Маркетинговые исследования в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, №МИ-15-2022 на поставку фитингов для врезки и ремонта газопроводов под давлением для нужд АО «Газпром газораспределение Великий Новгород»